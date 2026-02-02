Nejlepší vysavač pro alergiky

Vysavače pro domácnost

Čisté podlahy, čistý vzduch, čistá mysl.

Nabídka vysavačů Kärcher uspokojí jak drobné, tak rozměrné domácnosti i s těmi nejnáročnějšími uživateli jako jsou alergici, děti a domácí mazlíčci. Snadno váš domov zbaví drobné i větší nehody, provozního nepořádku a alergenů. Vy si tak konečně můžete užívat domácí pohody naplno.  

Přizpůsobte spotřebič na míru přesně svému domu a na úklid se skutečně začnete těšit. Nechte se zlákat silným výkonem, prémiovými funkcemi, mimořádně hygienickými HEPA filtry i sympatickými rozměry. Ve velkých domech se skvěle vyřádí mimořádně výkonný kabelový vysavač, ale i silný aku vysavač pro náročné a malým domácnostem zase nejvíce sluší praktický a skladný aku vysavač. Na drobný nepořádek pak stačí vzít aku ruční vysavač, a máte vždy domácnost jako ze škatulky.

Manuální domácí vysavače Kärcher

Robotické vysavače Kärcher

Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

Aku vysavač Kärcher

Opravdové vysávání bez kompromisu



Výhody a využití vysavačů Kärcher

Aku tyčový vysavač

 

  • AKU - bez tahání kabelů.
  • Bezsáčkový filtrační systém.
  • Flexibilní a silný - snadno se dostane i pod nábytek.
  • Možnost rozložení a využití jako malý ruční vysavač.
  • Nástěnný držák pro praktické skladování.

    Využití: aku tyčové vysavače Kärcher jsou vhodné na všechny tvrdé podlahy, koberce, čalouněný nábytek, úzké štěrbiny i citlivé povrchy.
Aku tyčový vysavač

Aku ruční vysavač

 

  • Malý, ale výkonný ruční vysavač.
  • Snadné bezsáčkové vyprazdňování nečistot.
  • Účinný filtrační systém HEPA 12.
  • Štěrbinová hubice 2 v 1 - nástavec pro šetrné vysávání například z nábytku.
  • Praktická nabíjecí stanice.

    Využití: ruční vysavače Kärcher jsou ideální pro rychlý úklid v celé domácnosti. Uklidí malý nepořádek například ze stolu, sedací soupravy, zásuvky, ale i z vozidla.
Ruční vysavač Kärcher

Tyčový vysavač Kärcher

 

  • Kompaktní, flexibilní a lehký vysavač.
  • Snadné bezsáčkové vyprazdňování nečistot.
  • Vysavač s HEPA filtrem zachycující i velmi malé částečky - vhodné pro alergiky.
  • Filtr se při vyšroubování očistí sám od největších nečistot.
  • Možnost přeměny na ruční vysavač - stažením teleskopické tyče.


    Využití: tyčové vysavače Kärcher jsou vhodné na všechny tvrdé podlahy, koberce, čalouněný nábytek, úzké štěrbiny i citlivé povrchy.
Tyčové vysavače Kärcher

Bezsáčkový vysavač Kärcher

 

  • Výkonný vysavač bez potřeby filtračních sáčků - levnější provoz.
  • Přehled o stavu nashromážděných nečistot díky průhledné nádobě.
  • Snadné vyprazdňování nečistot bez kontaktu s nimi.
  • Kvalitní HEPA filtr - vhodný pro domácnosti s dětmi nebo pro alergiky.
  • Vysavač nenáročný na skladování.
  • Praktická parkovací poloha pro podlahovou hubici při přerušení práce.

    Využití: bezsáčkové vysavače Kärcher jsou vhodné na všechny tvrdé podlahy, koberce, nábytek, čalounění, úzké prostory i citlivé povrchy.
Bezsáčkový vysavač

Sáčkový vysavač Kärcher

 

  • Výkonný sáčkový vysavač zajišťující snadnou manipulaci.
  • Filtrační sáčky Kärcher jsou zárukou dokonalé hygieny.
  • Kvalitní HEPA filtr, který se postará i malé částečky prachu vyvolávajíci alergie.
  • Součástí je vždy integrovaná přihrádka pro příslušenství - maximální komfort i při skladování.
  • Snadné přizpůsobení výkonu vysavače.
  • Praktická parkovací poloha pro podlahovou hubici při přerušení práce i skladování.

    Využití: sáčkové vysavače Kärcher jsou vhodné na všechny na tvrdé podlahy, koberce, nábytek, ale i čistění úzkých prostor a citlivých povrchů.
Sáčkový vysavač

Vysavač s vodním filtrem Kärcher

 

  • Vodní vysavač je ideální volbou pro důkladnou čistotu každého domova.
  • Čistí do hloubky.
  • Čistí a osvěžují i vzduch v místnosti - ideální nejen pro všechny osoby trpící na dýchací cesty.
  • Jednoduché naplnění i čištění vodního filtru.
  • Nenáročný na skladování.
  • K dispozici je parkovací poloha pro podlahovou hubici při přerušení práce.

    Využití: vysavče s vodním filtrem Kärcher vhodné na všechny tvrdé podlahy, koberce, textilní povrchy, meziprostory i rohy.
Vysavač s vodním filtrem

Robotický vysavač
  • Robotické vysavače se v místnosti orientují pomocí senzorů LiDAR, umožňujících vysávání i za tmy.
  • Senzory pro předcházení pádu z výšky.
  • Jednoduché ovládání pomocí mobilní aplikace.
  • Snadné bezsáčkové vyprazdňování nečistot
  • Režimy suchého i mokrého čištění podlahových ploch

Využití: Robotický vysavač uklidí podlahy, zatímco vy se věnujete jiným aktivitám. Po úklidu stačí pouze odstranit zachycené nečistoty v kontejneru na odpad a případně provést údržbu mopu a nádrže na vodu při režimu mokrého čištění.

Robotický vysavač s mopem

Který vysavač bude pro vás ten nejlepší?
Nejlevnější vysavač pro alergiky

Nejlepší vysavač pro alergiky

 

VYSAVAČ S VODNÍM FILTREM DS 6

  • Ultra hygienický: bezsáčkový vysavač s vodním filtrem (Filtruje 99,5 % prachu ze vzduchu, vylepšuje kvalitu vzduchu v místnosti)
  • Automatické navíjení kabelu
  • Energeticky úsporný motor
Koupit DS 6
Nejlepší vysavač poměr cena/výkon

Nejlepší poměr cena/výkon

 

VYSAVAČ VC 3

  • Ultra silný výkon
  • Účinný bezsáčkový filtrační systém
  • Automatické navíjení kabelu
Koupit VC 3
Nejlepší aku ruční vysavač

Nejlepší aku vysavač

 

VYSAVAČ VC 7 Cordless yourMax

  • Výdrž na jedno nabití: 60 min (8 min režim BOOST)
  • Robustní držák na zeď s funkcí nabíjení
  • LED osvětlení podlahy
  • Prachový senzor
Koupit VC 7
Více na: jak vybrat vysavač


Vysavače pro profesionály

