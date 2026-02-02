Nejlepší vysavač pro alergiky

Vysavače pro domácnost
Čisté podlahy, čistý vzduch, čistá mysl.
Nabídka vysavačů Kärcher uspokojí jak drobné, tak rozměrné domácnosti i s těmi nejnáročnějšími uživateli jako jsou alergici, děti a domácí mazlíčci. Snadno váš domov zbaví drobné i větší nehody, provozního nepořádku a alergenů. Vy si tak konečně můžete užívat domácí pohody naplno.
Přizpůsobte spotřebič na míru přesně svému domu a na úklid se skutečně začnete těšit. Nechte se zlákat silným výkonem, prémiovými funkcemi, mimořádně hygienickými HEPA filtry i sympatickými rozměry. Ve velkých domech se skvěle vyřádí mimořádně výkonný kabelový vysavač, ale i silný aku vysavač pro náročné a malým domácnostem zase nejvíce sluší praktický a skladný aku vysavač. Na drobný nepořádek pak stačí vzít aku ruční vysavač, a máte vždy domácnost jako ze škatulky.
Opravdové vysávání bez kompromisu
Výhody a využití vysavačů Kärcher
Aku tyčový vysavač
- AKU - bez tahání kabelů.
- Bezsáčkový filtrační systém.
- Flexibilní a silný - snadno se dostane i pod nábytek.
- Možnost rozložení a využití jako malý ruční vysavač.
- Nástěnný držák pro praktické skladování.
Využití: aku tyčové vysavače Kärcher jsou vhodné na všechny tvrdé podlahy, koberce, čalouněný nábytek, úzké štěrbiny i citlivé povrchy.
Aku ruční vysavač
- Malý, ale výkonný ruční vysavač.
- Snadné bezsáčkové vyprazdňování nečistot.
- Účinný filtrační systém HEPA 12.
- Štěrbinová hubice 2 v 1 - nástavec pro šetrné vysávání například z nábytku.
- Praktická nabíjecí stanice.
Využití: ruční vysavače Kärcher jsou ideální pro rychlý úklid v celé domácnosti. Uklidí malý nepořádek například ze stolu, sedací soupravy, zásuvky, ale i z vozidla.
Tyčový vysavač Kärcher
- Kompaktní, flexibilní a lehký vysavač.
- Snadné bezsáčkové vyprazdňování nečistot.
- Vysavač s HEPA filtrem zachycující i velmi malé částečky - vhodné pro alergiky.
- Filtr se při vyšroubování očistí sám od největších nečistot.
- Možnost přeměny na ruční vysavač - stažením teleskopické tyče.
Využití: tyčové vysavače Kärcher jsou vhodné na všechny tvrdé podlahy, koberce, čalouněný nábytek, úzké štěrbiny i citlivé povrchy.
Bezsáčkový vysavač Kärcher
- Výkonný vysavač bez potřeby filtračních sáčků - levnější provoz.
- Přehled o stavu nashromážděných nečistot díky průhledné nádobě.
- Snadné vyprazdňování nečistot bez kontaktu s nimi.
- Kvalitní HEPA filtr - vhodný pro domácnosti s dětmi nebo pro alergiky.
- Vysavač nenáročný na skladování.
- Praktická parkovací poloha pro podlahovou hubici při přerušení práce.
Využití: bezsáčkové vysavače Kärcher jsou vhodné na všechny tvrdé podlahy, koberce, nábytek, čalounění, úzké prostory i citlivé povrchy.
Sáčkový vysavač Kärcher
- Výkonný sáčkový vysavač zajišťující snadnou manipulaci.
- Filtrační sáčky Kärcher jsou zárukou dokonalé hygieny.
- Kvalitní HEPA filtr, který se postará i malé částečky prachu vyvolávajíci alergie.
- Součástí je vždy integrovaná přihrádka pro příslušenství - maximální komfort i při skladování.
- Snadné přizpůsobení výkonu vysavače.
- Praktická parkovací poloha pro podlahovou hubici při přerušení práce i skladování.
Využití: sáčkové vysavače Kärcher jsou vhodné na všechny na tvrdé podlahy, koberce, nábytek, ale i čistění úzkých prostor a citlivých povrchů.
Vysavač s vodním filtrem Kärcher
- Vodní vysavač je ideální volbou pro důkladnou čistotu každého domova.
- Čistí do hloubky.
- Čistí a osvěžují i vzduch v místnosti - ideální nejen pro všechny osoby trpící na dýchací cesty.
- Jednoduché naplnění i čištění vodního filtru.
- Nenáročný na skladování.
- K dispozici je parkovací poloha pro podlahovou hubici při přerušení práce.
Využití: vysavče s vodním filtrem Kärcher vhodné na všechny tvrdé podlahy, koberce, textilní povrchy, meziprostory i rohy.
Robotický vysavač
- Robotické vysavače se v místnosti orientují pomocí senzorů LiDAR, umožňujících vysávání i za tmy.
- Senzory pro předcházení pádu z výšky.
- Jednoduché ovládání pomocí mobilní aplikace.
- Snadné bezsáčkové vyprazdňování nečistot
- Režimy suchého i mokrého čištění podlahových ploch
Využití: Robotický vysavač uklidí podlahy, zatímco vy se věnujete jiným aktivitám. Po úklidu stačí pouze odstranit zachycené nečistoty v kontejneru na odpad a případně provést údržbu mopu a nádrže na vodu při režimu mokrého čištění.
Nejlepší vysavač pro alergiky
VYSAVAČ S VODNÍM FILTREM DS 6
- Ultra hygienický: bezsáčkový vysavač s vodním filtrem (Filtruje 99,5 % prachu ze vzduchu, vylepšuje kvalitu vzduchu v místnosti)
- Automatické navíjení kabelu
- Energeticky úsporný motor
Nejlepší poměr cena/výkon
VYSAVAČ VC 3
- Ultra silný výkon
- Účinný bezsáčkový filtrační systém
- Automatické navíjení kabelu
Nejlepší aku vysavač
VYSAVAČ VC 7 Cordless yourMax
- Výdrž na jedno nabití: 60 min (8 min režim BOOST)
- Robustní držák na zeď s funkcí nabíjení
- LED osvětlení podlahy
- Prachový senzor
