Hodně muziky za málo peněz? Tak přesně takové jsou sáčkové vysavače s vysokým výkonem, precizní ochranou před polétavým prachem, a díky širokému příslušenství také univerzálním použitím. To vše za rozumnou vstupní cenu. Smířit se musíte jen s pravidelným vyměňováním sáčků na nečistoty. Odvděčí se vám však věrnou službou i pod nízkým nábytkem, v úzkých prostorech a rozích, ale také perfektní likvidací pozůstatků po dětských i zvířecích hrách.


Sáčkový vysavač VC 2


Sáčkový vysavač VC 2 Kärcher skvěle využijete v malé i větší domácnosti. Není totiž náročný na uskladnění a má široké využití na různé druhy nečistot i povrchů. Nestačíte se divit nad jeho rychlostí a mimořádnými výsledky čistění. Práce jde snadno od ruky s odnímatelnou hubicí, regulací výkonu a praktickým uspořádáním příslušenství v odkládací přihrádce. Už žádné zakopávání o kabel ani náročné přenášení. Funkce automatické navíjení kabelu i sklopné madlo zpříjemní a zefektivní úklid. Ve druhém patře tak budete cobydup a ani se při tom nezapotíte.

Sáčková technologie


Už žádné uprášené vysávání… Vysavače Kärcher se sáčkem jsou vysoce hygienické a spolehlivě zachytí i ten nejjemnější prach. Jakmile se sáček naplní, stačí jej jednoduše vyměnit za nový, a to naprosto bez kontaktu s nečistotami a úniku vysátého prachu. Dopřeje tak komfortní úklid i alergikům.

Kärcher sáčkový vysavač

Výhody sáčkových vysavačů

Po použití lze šňůru rychle a snadno automaticky navinout.

Díky sklopné rukojeti se vysavač snadno přenáší, dokonce i nahoru a dolů po schodech.

Adaptivní výkon: sací výkon zařízení lze nastavit na libovolnou úroveň podle vašich požadavků.

Příslušenství lze uložit na samotné zařízení, takže je vždy na dosah.

