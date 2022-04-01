Vysavače s vodním filtrem

Čisté podlahy, čistý vzduch. Bez kompromisů! Vodní vysavače jsou jedním z nejefektivnějších způsobů, jak udržovat čistotu domova. Tyto vysavače používají vodu jako filtr, což znamená, že jsou schopny zachytit i ty nejmenší částice prachu a alergenů.


Vysavače s vodním filtrem produkty:

Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství pro vodní vysavače

> Pečující prostředky pro vodní vysavače

Náhradní díly k vysavačům



Vysavač s vodním filtrem DS 6

Vysavač s vodním filtrem DS 6


Nádech, výdech. Čichněte si skutečně čistého vzduchu díky vodnímu filtru vysavače DS 6. Domácnost je v mžiku zbavena 99,5 % prachu způsobujícího alergie, pocitu ztěžklého vzduchu a veškerých dalších nečistot, které se nedaří odstranit konvenčními způsoby.

Jak funguje vysavač s vodním filtrem?


Na rozdíl od mechanického zachycování nečistot sáčkovým filtračním systémem běžných vysavačů, využívá vodní filtr účinný mechanismus vodního víru poháněný silným sacím výkonem, který spolehlivě a hygienicky zachytí veškeré domácí nečistoty. Bezsáčkové vysavače s vodním filtrem tak okamžitě čistí a osvěžují nejen povrchy, ale především i okolní vzduch, což ocení nejen milovníci mimořádné čistoty, ale především alergici.

Zapomeňte na filtrační sáčky. Čištění probíhá naprosto hygienicky, bezprašně a bez kontaktu s nečistotami. Vysáté nečistoty, prach i alergeny jednoduše vylijete společně s vodou.

  1. Bezsáčkový vysavač s vodním filtrem efektivně odfiltruje hrubé nečistoty hlavním vodním filtrem, odkud nemají šanci uniknout ani snížit sací výkon.
  2. Jemné vzdušné částice zkondenzovaného vlhkého vzduchu jsou poté zachyceny v omyvatelném přechodovém filtru s dlouhou životností.
  3. Veškeré alergeny nakonec spolehlivě pohltí hygienický filtr HEPA 12. Vaše domácnost je tím dokonale zbavena pylu, houbových spór, bakterií a výměšků prachových roztočů.
Filtrace vodního vysavače

Hlavní výhody vysavačů s vodním filtrem

Vysavač s vodním filtrem

Výkonný vodní filtr

Vodní filtr nejen zajišťuje, že je vyfukovaný vzduch obzvláště čistý, ale díky praktickému designu se také snadno vyprázdní a udržuje v čistotě.

Výškově nastavitelná sací hubice vysavače

Variabilní teleskopická sací trubice

Variabilní teleskopickou sací trubici lze nastavit tak, aby vyhovovala výšce uživatele, pro větší pohodlí při vysávání.

Automatické navíjení kabelu vysavače s vodním filtrem

Automatické navíjení kabelu

Po použití lze šňůru rychle a snadno navinout.

Praktická parkovací poloha vysavače Kärcher

Praktická parkovací poloha

Zařízení lze rychle a snadno zaparkovat při přestávce v práci.

Kärcher vodní vysavač

Jednoduché čištění

Vyjímatelný vodní filtr se snadno plní a čistí.

Parkovací poloha pro vertikální skladování vysavače

Parkovací poloha pro vertikální skladování

DS 6 lze pro úsporu místa skladovat i svisle.

Praktické uložení příslušenství vysavače Kärcher

Praktické uložení příslušenství

Veškeré příslušenství lze úhledně uložit do přihrádky na příslušenství.

Ergonomická rukojeť pro přenášení vysavače Kärcher

Ergonomická rukojeť pro přenášení

Ergonomická rukojeť pro přenášení na DS 6 usnadňuje přepravu z jednoho místa na druhé.

Kärcher vysavač s vodním filtrem pro alergiky

Omyvatelný mezifiltr

Omyvatelný mezifiltr pro dlouhou životnost a optimální výsledky čištění.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.