Vysavače s vodním filtrem
Čisté podlahy, čistý vzduch. Bez kompromisů! Vodní vysavače jsou jedním z nejefektivnějších způsobů, jak udržovat čistotu domova. Tyto vysavače používají vodu jako filtr, což znamená, že jsou schopny zachytit i ty nejmenší částice prachu a alergenů.
Vysavače s vodním filtrem produkty:
Vysavač s vodním filtrem DS 6
Nádech, výdech. Čichněte si skutečně čistého vzduchu díky vodnímu filtru vysavače DS 6. Domácnost je v mžiku zbavena 99,5 % prachu způsobujícího alergie, pocitu ztěžklého vzduchu a veškerých dalších nečistot, které se nedaří odstranit konvenčními způsoby.
Jak funguje vysavač s vodním filtrem?
Na rozdíl od mechanického zachycování nečistot sáčkovým filtračním systémem běžných vysavačů, využívá vodní filtr účinný mechanismus vodního víru poháněný silným sacím výkonem, který spolehlivě a hygienicky zachytí veškeré domácí nečistoty. Bezsáčkové vysavače s vodním filtrem tak okamžitě čistí a osvěžují nejen povrchy, ale především i okolní vzduch, což ocení nejen milovníci mimořádné čistoty, ale především alergici.
Zapomeňte na filtrační sáčky. Čištění probíhá naprosto hygienicky, bezprašně a bez kontaktu s nečistotami. Vysáté nečistoty, prach i alergeny jednoduše vylijete společně s vodou.
- Bezsáčkový vysavač s vodním filtrem efektivně odfiltruje hrubé nečistoty hlavním vodním filtrem, odkud nemají šanci uniknout ani snížit sací výkon.
- Jemné vzdušné částice zkondenzovaného vlhkého vzduchu jsou poté zachyceny v omyvatelném přechodovém filtru s dlouhou životností.
- Veškeré alergeny nakonec spolehlivě pohltí hygienický filtr HEPA 12. Vaše domácnost je tím dokonale zbavena pylu, houbových spór, bakterií a výměšků prachových roztočů.
Hlavní výhody vysavačů s vodním filtrem
Výkonný vodní filtr
Vodní filtr nejen zajišťuje, že je vyfukovaný vzduch obzvláště čistý, ale díky praktickému designu se také snadno vyprázdní a udržuje v čistotě.
Variabilní teleskopická sací trubice
Variabilní teleskopickou sací trubici lze nastavit tak, aby vyhovovala výšce uživatele, pro větší pohodlí při vysávání.
Automatické navíjení kabelu
Po použití lze šňůru rychle a snadno navinout.
Praktická parkovací poloha
Zařízení lze rychle a snadno zaparkovat při přestávce v práci.
Jednoduché čištění
Vyjímatelný vodní filtr se snadno plní a čistí.
Parkovací poloha pro vertikální skladování
DS 6 lze pro úsporu místa skladovat i svisle.
Praktické uložení příslušenství
Veškeré příslušenství lze úhledně uložit do přihrádky na příslušenství.
Ergonomická rukojeť pro přenášení
Ergonomická rukojeť pro přenášení na DS 6 usnadňuje přepravu z jednoho místa na druhé.
Omyvatelný mezifiltr
Omyvatelný mezifiltr pro dlouhou životnost a optimální výsledky čištění.
