15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

Elektrické mopy
Elektrický mop Kärcher EWM 2 - vždy čerstvě vytřeno. Obyčejný mop se mu nevyrovná - doby, kdy jste museli přetahovat kbelík se špinavou vodou, jsou dávno pryč. U elektrického mopu EWM 2 jsou rotující válce nepřetržitě zvlhčovány čerstvou vodou a špinavá voda je shromažďována v nádrži na špinavou vodu. A díky nízké zbytkové vlhkosti může být použit na všechny tvrdé podlahy - dokonce i na parkety.
Flexibilní vytírání bez námahy
Co znamená vždy čerstvě vytřeno?
Kärcher elektrický mop EWM 2 klouže po podlaze téměř automaticky. Rotující válce jsou nepřetržitě zvlhčovány čerstvou vodou z nádrže na čistou vodu, zatímco nádrž na špinavou vodu pojme veškeré nečistoty.
To znamená, že se vždy stíráte čistou vodou a místo toho, abyste jen tlačili nečistoty před sebou – budete mít tak zářivě čisté podlahy během chvilky.
Elektrický stírací mop EWM 2 zajišťuje hygienické a snadné čištění.
Výhody, které tvoří rozdíly
Vytírá vždy čistou vodou díky samočistící technologii
- Nepřetržité smáčení válečku čistou vodou.
- Shromážděné nečistoty jdou přímo do nádrže na špinavou vodu.
- O 20% lepší čisticí výkon*.
Snadné použití pod nábytek
- Tenký design výrobku a podlahová hlava s otočným kloubem.
- Snadné čištění pod nábytkem a kolem předmětů.
- Čištění až po okraj - pro vynikající výsledky v rozích a podél okrajů.
Vhodný na všechny tvrdé podlahy
- Vhodný pro všechny tvrdé podlahy - včetně parket, laminátu, kamene, dlaždic a plastů.
- Nízká zbytková vlhkost znamená, že po podlahách lze znovu chodit přibližně po dvou minutách.
- Široký sortiment čisticích a ošetřovacích prostředků.
Maximální volnost pohybu
- Výkonná lithium-iontová baterie s výdrží 20 minut.
- Čistěte nezávisle na elektrické zásuvce.
- Třístupňový LED displej funguje jako intuitivní indikátor stavu baterie.
Vytírání bez námahy
- Dopředu se otáčející válečky = už žádné únavné drhnutí.
- Přenášení kbelíku s vodou je díky nádržím na čistou a špinavou vodu minulostí.
- Samočisticí funkce válečků = hadřík na čištění podlahy již není nutné vyždímat
Šetří spotřebu vody
- 90% úspora vody ** - ve srovnání s čištěním běžným mopem a kbelíkem.
Jak se elektrický mop používá?
Připevněte čisticí válečky.
Naplňte nádrž na čistou vodu.
Vytřete podlahu.
Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.
Umyjte válečky (ručně nebo v pračce na 60 °C).
Uložte zařízení.
* Kärcher elektrický mop EWM 2 dosahuje až o 20 % lepší čisticí výkon ve srovnání s běžným mopem s potahem na stírací tkaninu v testovací kategorii „vytírání“. Odkazuje na průměrné výsledky testů účinnosti čištění, sběru nečistot a čištění hran.
** Při čištění podlahové plochy 60 m² spotřebuje EWM 2 (spotřeba: 0,4 l) až o 90% méně vody ve srovnání s běžným mopem a kbelíkem naplněným 5 litry vody (spotřeba: 5,0 l).
Co takhle podlahovou myčku, která sbírá i suché nečistoty?
Podlahové myčky Kärcher
„Už žádné vysávání před vytíráním? K tomu jsou určeny vysávací mopy a podlahové myčky Kärcher.
Objevte mopy s vysavačem a podlahové myčky Kärcher, které zkrátí proces čištění na polovinu. Už žádné únavné vysávání před vytíráním: naše přístroje odstraní hrubé nečistoty, rozlité tekutiny a dokonce i odolné zaschlé zbytky v jediném kroku. Vaše podlahy budou dokonale čisté během chvilky.“
Podlahové mycí stroje pro profesionály
