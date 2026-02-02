15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

Elektrické mopy

Elektrický mop Kärcher EWM 2 - vždy čerstvě vytřeno. Obyčejný mop se mu nevyrovná - doby, kdy jste museli přetahovat kbelík se špinavou vodou, jsou dávno pryč. U elektrického mopu EWM 2 jsou rotující válce nepřetržitě zvlhčovány čerstvou vodou a špinavá voda je shromažďována v nádrži na špinavou vodu. A díky nízké zbytkové vlhkosti může být použit na všechny tvrdé podlahy - dokonce i na parkety.


Elektrické mopy Kärcher: Kompletní sortiment

Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství k elektrickým mopům

> Čisticí prostředky k elektrickým mopům

Náhradní díly k elektrickým mopům



Elektrický mop Kärcher

Flexibilní vytírání bez námahy



Co znamená vždy čerstvě vytřeno?

Kärcher elektrický mop EWM 2 klouže po podlaze téměř automaticky. Rotující válce jsou nepřetržitě zvlhčovány čerstvou vodou z nádrže na čistou vodu, zatímco nádrž na špinavou vodu pojme veškeré nečistoty.

To znamená, že se vždy stíráte čistou vodou a místo toho, abyste jen tlačili nečistoty před sebou – budete mít tak zářivě čisté podlahy během chvilky.

Elektrický stírací mop EWM 2 zajišťuje hygienické a snadné čištění.

Výhody, které tvoří rozdíly

Čistí vždy čistou vodou

Vytírá vždy čistou vodou díky samočistící technologii

  • Nepřetržité smáčení válečku čistou vodou.
  • Shromážděné nečistoty jdou přímo do nádrže na špinavou vodu.
  • O 20% lepší čisticí výkon*.

 

Elektrický mop pro snadné vytírání pod nábytkem

Snadné použití pod nábytek

  • Tenký design výrobku a podlahová hlava s otočným kloubem.
  • Snadné čištění pod nábytkem a kolem předmětů.
  • Čištění až po okraj - pro vynikající výsledky v rozích a podél okrajů.
Elektrický mop na tvrdé podlahy

Vhodný na všechny tvrdé podlahy

  • Vhodný pro všechny tvrdé podlahy - včetně parket, laminátu, kamene, dlaždic a plastů.
  • Nízká zbytková vlhkost znamená, že po podlahách lze znovu chodit přibližně po dvou minutách.
  • Široký sortiment čisticích a ošetřovacích prostředků.

 

Flexibilní elektrický mop

Maximální volnost pohybu

  • Výkonná lithium-iontová baterie s výdrží 20 minut.
  • Čistěte nezávisle na elektrické zásuvce.
  • Třístupňový LED displej funguje jako intuitivní indikátor stavu baterie.
Vytírání bez námahy

Vytírání bez námahy

  • Dopředu se otáčející válečky = už žádné únavné drhnutí.
  • Přenášení kbelíku s vodou je díky nádržím na čistou a špinavou vodu minulostí.
  • Samočisticí funkce válečků = hadřík na čištění podlahy již není nutné vyždímat

 

Elektrický mop šetřící spotřebu vody

Šetří spotřebu vody

  • 90% úspora vody ** - ve srovnání s čištěním běžným mopem a kbelíkem.

 



Jak se elektrický mop používá?

Čisticí válečky elektrického mopu

Připevněte čisticí válečky.

Nádrž na čistou vodu

Naplňte nádrž na čistou vodu.

Vytírání podlahy

Vytřete podlahu.

Nádrž na špinavou vodu

Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.

Umývání válečku elektrického mopu

Umyjte válečky (ručně nebo v pračce na 60 °C).

Uložení mopu

Uložte zařízení.



* Kärcher elektrický mop EWM 2 dosahuje až o 20 % lepší čisticí výkon ve srovnání s běžným mopem s potahem na stírací tkaninu v testovací kategorii „vytírání“. Odkazuje na průměrné výsledky testů účinnosti čištění, sběru nečistot a čištění hran. 

** Při čištění podlahové plochy 60 m² spotřebuje EWM 2 (spotřeba: 0,4 l) až o 90% méně vody ve srovnání s běžným mopem a kbelíkem naplněným 5 litry vody (spotřeba: 5,0 l).


