Aku tyčové vysavače s mopem

Vysávací mopy – revoluční úklid pro váš domov. Zažijte novou generaci čištění podlah s vysávacími mopy Xtra!Clean 3v1. Tyto moderní přístroje spojují inovace, udržitelnost a špičkovou kvalitu v jednom zařízení, které zvládá vysávání, vytírání a sušení – na všech typech podlah, dokonce i na kobercích.

Objevte, jak naše nejmodernější technologie zjednoduší každodenní úklid, ušetří váš čas a zanechá domov zářivě čistý. Už žádné zdlouhavé uklízení – tyto mopy s vysavačem zajistí perfektní výsledek s maximální účinností.


Aku tyčové vysavače s mopem: Kompletní sortiment

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Nejčastějčí dotazy k vysávacím mopům.

Vysavač a mop Kärcher FCV 4

FCV 4

Chytré řešení

  • Výkon na jedno nabití: přibližně 200 m²
  • Čtyři režimy čištění: Suchý režim, Advanced!Power režim, Auto režim s chytrým senzorem nečistot Dynamic!Control, Stair!Assist režim pro schody
  • Výkonný BLDC motor
  • Efektivní System!Clean samočištění a Pure!Roll válec pratelný na 60 °C
Vysavač a mop Kärcher FCV 3

FCV 3

Flexibilní řešení

  • Výkon na jedno nabití: přibližně 130 m²
  • Tři režimy čištění: Standard, Suchý režim, Advanced!Power
  • Efektivní System!Clean samočištění
Vysavač a mop Kärcher FCV 2

FCV 2

Kompaktní řešení

  • Výkon na jedno nabití: přibližně 110 m²
  • Dva režimy čištění: Standard, Suchý režim
  • Efektivní System!Clean samočištění

Výhody

Špičkový úklid: vysavačem s mopem Kärcher

3v1 Xtra!Clean – maximální čistota s minimální námahou

Vysávací mopy Kärcher šetří čas i energii díky funkci 3v1 – v jednom kroku vysají, vytřou a vysuší. Tato inovativní technologie zajišťuje hloubkové čištění na všech typech podlah, včetně koberců. Odolné nečistoty i velké množství tekutin zmizí během okamžiku a úklid zvládnete až o polovinu rychleji.

Hygienické odstředění FCV 4

Hygienic!Spin – hygienické čištění

Užijte si dokonale čistý domov: Hygienic!Spin technologie odstraňuje až 99 % bakterií**. Až 500 otáček za minutu a dvounádržkový systém zajišťují, že se na podlahu vždy dostane jen čistá voda. Žádné roztírání špíny – jen lesklé a čisté podlahy bez šmouh.

** Na základě testů nezávislé laboratoře.

Vysavač s mopem Kärcher s inteligentním senzorem nečistot

Dynamic!Control – chytrý senzor nečistot

Model FCV 4 myslí za vás – inteligentní senzor nečistot automaticky rozpozná míru znečištění a přizpůsobí sací výkon i množství vody. Díky tomu získáte perfektní výsledek bez nutnosti ručního nastavování. Velký displej Vision!Clean vám ukáže zbývající čas, zvolený režim i stav systému.

Vysavače s mopem Kärcher pro všechny typy podlah

Vhodné pro všechny typy podlah – i koberce

Od citlivých parket, přes dlažbu až po koberce – vysávací mop Kärcher si poradí s každým povrchem a snadno vysaje i rozlité tekutiny. Ať už se jedná o rozlitou kávu nebo zaschlé skvrny, vaše podlaha bude vždy dokonale čistá.

FCV 4: čištění kamenné podlahy

Advanced!Power – maximální výkon

Až 100 % vyšší sací výkon a o 20 % více vody než v automatickém či standardním režimu – Advanced!Power si poradí i s odolnými skvrnami. Podlaha je suchá téměř okamžitě a připravená k použití.

Vysavač s mopem Kärcher usnadňuje čištění schodů

Stair!Assist – snadné čištění schodů

Díky chytrému režimu Stair!Assist je úklid schodů a hůře dostupných míst hračkou. Optimalizované nastavení a automatická funkce start/stop umožňují pohodlné čištění v jakékoliv poloze – dokonce i při 90° úhlu.

Vysavač s mopem a samočisticí funkcí v nabíjecí stanici

System!Clean – samočištění

Efektivní funkce samočištění s až 550 otáčkami válce za minutu – pro rychlé a pohodlné čištění bez kontaktu s nečistotami. Praktické uložení přístroje i příslušenství šetří místo a zároveň dobíjí baterii.

Váleček mopu vysavače je pratelný při 60 °C

Pure!Roll – udržitelný a hygienický

Pro hloubkové čištění a hygienickou svěžest lze Pure!Roll válec snadno vyprat v pračce při 60 °C – šetrné k přírodě a bez zbytečného odpadu.

Vysavač s mopem Kärcher s filtračním systémem pro čistý vzduch

Duo!Pure filtr – čistý vzduch

Víceúrovňový filtrační systém chrání motor před vlhkostí a účinně zachytí i nejjemnější prachové částice. Zajišťuje optimální kvalitu vzduchu, zejména při suchém režimu.

FCV 4 motor

BLDC motor – výkonný, tichý a odolný

Nejnovější bezkartáčová technologie motoru zajišťuje dlouhou životnost, vyšší energetickou účinnost a tichý chod – ideální pro každodenní úklid.

Vysavač s mopem Kärcher s lithium-iontovou baterií

Comfort!Cell Li-Ion baterie – delší výdrž

Až 45 minut nepřetržitého provozu, možnost snadné výměny baterie a menší ekologická zátěž díky delší životnosti.

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