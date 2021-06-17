Příslušenství pro podlahové myčky a vysávací mopy

Podlahové mycí stroje do domácnosti i vysávací mopy jsou úžasnými pomocníky, co se týče péče o tvrdé podlahy. Šetří čas i námahu a práce s nimi je opravdu radost. Zde se můžete podívat na doplňkové příslušenství, které lze k podlahovým myčkám dokoupit.

Kromě toho doporučujeme používat pouze Kärcher čisticí prostředky na podlahy, které kromě dokonalých výsledků napění, a tak je práce s nimi mnohem jednodušší.


Válečky k podlahovým myčkám

Válečky k podlahovým myčkám FC 7, FC 5, FC 4-4 a elektrickému mopu EWM 2

 

Náhradní nebo nové válečky k produktům FC 7, FC 5, FC 4-4 nebo EWM 2 si můžete zakoupit v barvě žluté nebo světle šedé. Rozdíl je jen v barvě.

Ty tmavě šedé jsou vhodné na kámen. Mají navíc hrubé štětiny, které dokonale vyčistí i odolné nečistoty a kamenným podlahám dodají potřebný lesk.

Jsou vhodné na odolné kamenné nebo keramické podlahy, nikoli však pro citlivé podlahy z přírodního kamene, jakou jsou mramor nebo terakota.

Jsou vyrobeny z kvalitního mikrovlákna, dobře sají, hodně vydrží a nedělají žmolkly. Můžete je umýt v ruce nebo vyprat v pračce na 60 °C.

Válečky k podlahovým myčkám

Válečky a filtry s vysávacím mopům FCV 4

 

Nové válečky pro vysávací mopy FCV 4 najdete právě zde! Jsou vyrobeny z kvalitního mikrovlákna, dobře sají, hodně vydrží a nedělají žmolkly. Můžete je umýt v ruce nebo vyprat v pračce na 60 °C.

Také zde najdete náhrádní filtry pro váš vysávací mop.

Náhradní válečky k podlahové myčce FC 2-4

Válečky k podlahovým myčkám FC 2-4

 

Náhradní válečky pro podlahovou myčku FC 2-4 jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako pro ostatní myčky. Také zde najdete jak válečky univerzální, tak na kamenné podlahy. Rozdíl je jen ve velikosti válečku.

Baterie a nabíječky k podlahovým myčkám FC 2-4 a 4-4

Baterie a nabíječky k podlahovým myčkám FC 2-4 a 4-4

 

Pokud by se vám hodila další baterie nebo nabíječka pro pohodlnější a flexibilnější úklid, zde najdete náhradní nabíječky a baterie pro podlahové myčky řady 2-4 a 4-4.

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