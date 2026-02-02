Čisticí roboti / Autonomní stroje
Optimalizuje pracovní procesy, uvolňuje pracovníky k náročnějším úkonům, zvyšuje produktivitu. V odvětví úklidu budov je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, fluktuace pracovníků je v tomto oboru vysoká a úklidové práce se stávají stále složitejšími. Naše odpověď na tyto výzvy je: Kärcher Intelligent Robotic Application, zkráceně "KIRA" - autonomní stroje.
Představujeme autonomní úklidové stroje Kärcher KIRA
Podlahový mycí robot KIRA B 200 pro velké provozy
- Oblasti použití: velké plochy s tvrdými podlahami
- Pokrytí plochy: až 4860 metrů čtverečních za hodinu
- Rozšíření: Dokovací stanice pro plně autonomní provoz k dispozici jako volitelná výbava
Podlahový mycí robot KIRA B 50
- Oblasti použití: středně velké až velké tvrdé podlahové plochy
- Plošný výkon: až 2 300 metrů čtverečních za hodinu
- Rozšíření: Volitelně k dispozici dokovací stanice pro plně autonomní provoz
Vysávací robot KIRA CV 50
- Oblasti použití: střední koberce a tvrdé podlahové povrchy
- Plošný výkon: až 525 metrů čtverečních za hodinu
- Napájení: 36voltové vyjímatelné baterie z platformy Kärcher Battery Power+
DŘINU PŘENECHTE STROJŮM
Autonomní technologie v čisticích a úklidových strojích Kärcher je dalším krokem ke zvýšení jejich efektivity. Jejich nasazení má mnoho benefitů z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Od šetření zdrojů po úsporu času pro lidský personál, který se může věnovat složitějším pracovním úkonům.
Autonomní stroje jako nový trend v úklidu
Svět úklidu budov se zásadně změnil. Zatímco dříve stačily vysavače, mopy, čistící utěrky, jednoduché čisticí prostředky a jakákoli pracovní síla, dnes pole působnosti určují nejmodernější úklidové technologie, přísné hygienické a ekologické normy i stále náročnější úklidové práce.
KIRA: nový člen úklidového týmu
Namísto zatěžování dobře vyškolených specialistů časově náročnější prací, jako je čištění podlah, nabízejí sofistikované čisticí roboty z platformy KIRA nové a lepší možnosti. Kromě podpory úklidovému týmů se ujímají čištění podlah ve velkých a prostorných i úzkých a přeplněných vnitřních prostorách.
Vyšší efektivita, vyšší čisticí výkon
Namísto kompromisů v kvalitě čištění s řešením zařízení „vše v jednom“ dáváme přednost vývoji našich čisticích robotů přesně a speciálně pro příslušnou aplikaci. Jedině tak zajistíte nejlepší kvalitu čištění a nejlepší použitelnost pro uživatele.
HLAVNÍ BENEFITY ÚKLIDOVÝCH ROBOTŮ
Výhod a benefitů u autimatických úklidových strojů je velké množství a liší se v závislosti na modelu stroje a způsobu nasazení. Zde jsou hlavní benefity inteligentních mycích a čišticích strojů Kärcher.
Flexibilita a přizpůsobivost, uživatelská přívětivost
- Použití pokročilých senzorů a navigačních systémů, jako je LiDAR, umožňuje strojům efektivně mapovat a čistit prostory.
- Inteligentní algoritmy umožňují optimalizovat trasy a minimalizovat spotřebu energie a vody.
- Tyto stroje mohou být použity v různých prostředích, lze je snadno naprogramovat a přizpůsobit specifickým požadavkům na čištění daného prostoru.
- Jsou navrženy pro maximální uživatelskou přívětivost a vyznačují se jednoduchou obsluhou a ovládáním.
Snížení provozních nákladů, ekologičtější provoz
- Automatizace úklidu zvyšuje jeho efektivitu a snižuje náklady na pracovní sílu. Roboti za personál vykonávají automatizovaně fyzicky i časově náročnou práci, která je často stereotypní, což umožňuje personálu soustředit se na jiné úkoly.
- Autonomní stroje mohou pracovat téměř nepřetržitě (v dokovacích stanicích doplní energii suroviny, vyprázdní nečistoty).
- Dlouhodobé náklady na provoz a údržbu těchto strojů jsou celkově nižší než tradiční manuální úklid. Tyto stroje jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu vody a čistících prostředků, což přispívá k ochraně životního prostředí.
Spolehlivost, vysoká úroveň kvality práce
- Tyto stroje jsou naprogramovány tak, aby poskytovaly konzistentní a rovnoměrné čištění každé části podlahy, čímž se minimalizují chyby a je vždy dosaženo maximální kvality úklidu.
- Pravidelné a důkladné čištění snižuje riziko uklouznutí a pádů osob, což zvyšuje bezpečnost pracovníků, návštěvníků, zákazníků.
- Kvalitně udržované povrchy zachovávají svůj vzhled, déle plní účel a mají delší životnost.
K.I.R.A.
Kärcher inteligentní robotická aplikace - zkráceně KIRA a představuje nabídku moderních, nadčasově navržených automatických inteligentních úklidových robotů.
Inteligentní čisticí roboti od Kärcheru
KIRA představuje novou produktovou kategorii neustále rostoucího počtu profesionálních úklidových robotů, které dokážou úklidový personál zbavit monotónních a časově náročných úkonů, jako je čištění podlah, přičemž složitější úkony provádějí paralelně. Naši čistící roboti, intuitivně ovladatelní, navigují a čistí bezpečně a spolehlivě v nejrůznějších prostředích díky výkonným senzorům a sofistikovanému softwaru.
Kombinace odborných znalostí a špičkové technologie
Již po desetiletí hraje společnost Kärcher celosvětově vedoucí roli v oblasti čisticí techniky. V našich autonomních čisticích strojích kombinujeme všechny naše znalosti se špičkovou technologií extrémně přesných senzorů, výkonných počítačů a sofistikovaného softwaru, abychom vytvořili nové, vysoce inovativní koncepty produktů s autonomní orientací.
Ať už jde o autonomní mytí nebo vysávání: čisticí roboti z platformy KIRA se snadno a bezpečně pohybují jak ve velkém prostoru tak v složitém prostředí a spolehlivě detekují osoby a překážky. Data ze senzorů zpracují ve zlomcích sekundy a v případě potřeby zahájí vhodné úhybné manévry. Certifikáty bezpečnosti podle normy IEC 63327[SM1] pro bezpečný provoz i ve veřejném provozu dokazují, jak dobře zařízení splňují vysoké technické požadavky na inteligentní a naprosto bezpečnou navigaci za všech okolností.
Vysoký standard čištění
Kvalita čištění a konzistentnost úrovně čištění jsou stejně působivé jako technologie, která za nimi stojí. Mimochodem, k nastavení přístrojů nejsou potřeba žádné odborné znalosti - naopak, roboty jsou optimalizovány pro jednoduché a intuitivní ovládání, takže stačí pouze krátká instruktáž.
Co nejvšestrannější, co nejspecializovanější
Naše úklidové roboty jsou speciálně přizpůsobeny potřebám profesionálů v oblasti úklidu při jejich každodenní práci a různým požadavkům. Zatímco robotický vysavač KIRA musí být co nejmobilnější a může být použit v krátkém čase - například při úklidu hotelových pokojů a chodeb - a je proto vybaven dobíjecími bateriemi Kärcher Battery Power+ s dlouhou životností 36 V, dokovací stanice umožňují plně autonomní úklid s čisticím robotem KIRA B 50 - včetně plnění čerstvou vodou, vypouštění špinavé vody, oplachování nádrže a nabíjení lithium-iontové baterie s dlouhou životností. I velmi rozsáhlé skladovací a průmyslové prostory lze čistit bez zásahu člověka.
Od obrovských hal až po prostory pod stoly
Od velkých prostor až po stísněné a dokonce nepřehledné prostředí. V závislosti na provedení a použití jsou naše úklidové autonomní stroje velmi všestranné: v dopravě (letiště, nádraží, logistické sklady), v maloobchodě (supermarkety, hypermarkety, nákupní centra), ve zdravotnictví (nemocnice, pečovatelská zařízení), ve veřejných budovách (školy, univerzity, muzea, sportovní haly, konferenční centra), v kancelářských budovách (vstupní haly, chodby, pokoje), v hotelnictví a gastronomii (pokoje pro hosty, vstupní prostory, hotelové chodby a pokoje) a samozřejmě v průmyslovém prostředí pro úklid výrobních a výrobních hal.
Nejmodernější konektivita a ochrana dat
Pro účely dokumentace a vzdáleného sledování zařízení si mohou oprávněné osoby kdykoli a odkudkoli prohlédnout podrobné zprávy o čištění, oznámení a aktuální stav zařízení na přidruženém webovém portálu nebo prostřednictvím aplikace KIRA Robots od společnosti Kärcher. Z bezpečnostních důvodů jsou všechna data šifrována a přísně chráněna proti neoprávněnému přístupu zvenčí. Oprávněné osoby mohou také na vyžádání dostávat oznámení přímo na svůj mobilní telefon. Ve všech případech zaručujeme odpovědné a účelné nakládání s citlivými údaji a samozřejmě soulad s GDPR.