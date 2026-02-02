Autonomní vysavač KIRA CV 50
Autonomní robotický vysavač KIRA CV 50 odlehčí úklidovým týmům tím, že převezme časově náročné vysávání a kvalifikovaným pracovníkům tak poskytne čas věnovat se složitejším čisticím úkolům.
Hledáte úsporný způsob, jak zvýšit produktivitu a snížit pracovní zátěž úklidových týmů? Autonomní robotický vysavač KIRA CV 50 je ideálním řešením. Převezme časově náročný a monotónní úkon vysávání a ponechá kvalifikovaným pracovníkům možnost věnovat se současně složitějším úklidovým úkolům. Za tímto účelem stroj zcela autonomně zmapuje uklízený prostor a vypočítá optimální a efektivní trasu úklidu. Díky své kompaktní konstrukci, výkonným bateriím z 36V bateriové platformy Kärcher Battery Power+ (nutno objednat zvlášť!) a ergonomické ovladatelnosti je robotický vysavač ideálním pomocníkem pro vysávání koberců a tvrdých podlah s pracovní šířkou 350 mm - samozřejmě i pod stoly, v rozích a vždy až u zdi. Díky důmyslné koncepci s více senzory a přesné detekci okolí pomocí LiDAR je jeho navigace a provoz natolik spolehlivý, že je certifikován pro bezpečnost podle normy IEC 63327 a schválen pro použití ve veřejných prostorách. Díky přidružené aplikaci KIRA Robots a integrovanému displeji je ovládání velmi jednoduché a nevyžaduje žádné odborné znalosti.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní konstrukce s velmi nízkou podjezdovou výškouNízká světlá výška (32 cm) umožňuje vysávání pod nábytkem a stoly. Díky kompaktnímu provedení je vhodný i pro použití ve stísněných prostorách. Robot také snadno překonává stísněné prostory, což mu umožňuje otáčení na místě.
Aplikace KIRA RobotsPlná transparentnost díky aplikaci KIRA Robots se správou vozového parku, živým stavem, podrobnými zprávami o úklidu a mnoha dalšími informacemi. Mapy a plány úklidu lze snadno vytvářet a upravovat. Dokonalé propojení do sítě díky integrovanému mobilnímu nebo bezdrátovému připojení 4G/LTE.
Bateriová platforma 36 V Kärcher Battery Power+Vyměnitelné baterie umožňují nepřetržitý úklid bez nutnosti čekání během nabíjení. Použití není omezeno místem, lze jej například použít na několika podlažích. Pro delší dobu provozu doporučuje společnost Kärcher používat dvě vyměnitelné baterie. Provoz je možný také pouze s jednou baterií.
Intuitivní a jednoduchá obsluha
- Všechny funkce lze snadno ovládat pomocí interaktivního displeje s ovládacím panelem.
- Připraveno k použití ihned po vybalení z krabice - i bez počátečního nastavení.
Maximální autonomní efektivita
- Velký pracovní záběr (350 mm) pro vysokou účinnost a teoretický plošný výkon 525 m²/h.
- Dva boční kartáče pro čištění až k okraji.
- Autonomní, systematické plánování čisticí dráhy pro maximální účinnost čištění.
Ergonomický a snadno přenosný
- Výsuvná přepravní rukojeť pro vysokou přenosnost a optimální ergonomii.
- Snadná přeprava na další místo použití nebo uskladnění.
- Pro větší pohodlí lze při přepravě odpojit kolečka.
Robustní a spolehlivá navigace
- Senzor LiDAR s velkým dosahem - ideální pro práci na velkých plochách a ve tmě.
- Spolehlivá detekce pádu a detekce překážek.
- Vybaveno ultrazvukovými senzory, senzory pro sledování stěn a senzory kolize.
Certifikace bezpečnosti pro provoz veřejnosti
- Vyvinuto pro komerční provoz, splňuje všechny mezinárodní normy.
- Certifikát bezpečnosti podle normy IEC 63327.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Napětí (V)
|36
|Podtlak (kPa)
|19,3
|Množství vzduchu (l/s)
|16
|Hladina hluku (dB(A))
|57
|Teoretický plošný výkon, autonomní (m²/h)
|525
|Plošný výkon (m²/h)
|525
|Provozní doba při běžném provozu (dvě baterie) (min)
|140
|Provozní doba v režimu ECO! (dvě baterie) (min)
|210
|Pracovní šířka sání (mm)
|350
|Jmenovitý příkon (W)
|230
|Stoupavost (%)
|6
|Objem nádrže (l)
|4,5
|Rychlost, autonomní (km/h)
|1,5
|Průjezdní šířka (mm)
|650
|Světlá výška (mm)
|320
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|2
|Doba nabíjení baterie (min/h)
|58 / 81
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|15,4
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|15,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|25,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|578 x 578 x 300
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Postranní kartáč: 4 Kusy
- Množství válečkových kartáčů: 1 Kusy
- Nálepky označující start úklidu
- EPA filtr
Vybavení
- autonomní čištění
- Jednoduché a intuitivní nastavení bez zvláštních znalostí
- detekce překážek a srážek
- Výkonné senzory
- autonomní odbočení při překonávání překážek
- Certifikace bezpečnosti pro provoz veřejnosti
- tvorba čistících zpráv
- Výstup na mobilní koncová zařízení
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Provoz pomocí aplikace
Oblasti použití
- Důrazně doporučeno pro aplikace v oblasti úklidu budov a hotelnictví.
- Ideální pro velké otevřené prostory, jako jsou chodby, vstupní haly nebo konferenční místnosti.
- Vhodné pro použití ve veřejných prostorách.
- Lze použít tam, kde je omezený prostor, i na otevřených prostranstvích.
Náhradní díly KIRA CV 50
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.