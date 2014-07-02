PRŮMYSLOVÉ PARNÍ ČISTIČE A PARNÍ VYSAVAČE
Parní čističe a parní vysavače Kärcher čistí hospodárně, hygienicky (bez chemie a desinfekčních prostředků) a s ohledem na životní prostředí. ZLIKVIDUJÍ AŽ 99,999 % KORONAVIRŮ* A 99,99 % BAKTERIÍ**, které se vyskytují na běžných tvrdých površích. Bohatá nabídka příslušenství z nich dělá univerzální přístroje na všechny tvrdé podlahy, skleněné a dlaždicové plochy. Vyčistíte s nimi dokonce i vodovodní baterie a textilní povrchy. Uplatní se v potravinářských provozech, sanitačních a zdravotních zařízeních nebo třeba wellness a fitness centrech.
Podkategorie profesionálních strojů s párou:
Parní čističe
Hygienicky čisté, finančně úsporné a šetrné k životnímu prostředí: parní čističe Kärcher čistí všechny tvrdé plochy úplně bez chemických čisticích prostředků.
Parní vysavače
Parní vysavače Kärcher přesvědčí vysokým obslužným komfortem a efektivním čisticím výkonem na všech tvrdých plochách. Rozsáhlý sortiment příslušenství zajišťuje cílené čištění.
Kompletní sortiment
Potřebujete vybrat profesionální parní čistič?
Naši specialisté Vám rádi poradí nebo stroj předvedou. Napište nám.