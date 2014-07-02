Recyklace vody
Šetří životní prostředí: Kärcher systémy recyklace vody. S Kärcherem ušetříte svou peněženku i životní prostředí. Ochrana životního prostředí a zodpovědné zacházení s přírodními zdroji jsou pro Kärcher důležitými hodnotami. Díky poměrně nízké spotřebě vody a systémům pro recyklaci odpadní vody, které plně využívají odpadní vodu v procesu předmytí, lze snížit spotřebu čisté vody až o 85 %.
Odpadní voda bez obsahu olejů
Při provozu mycích linek a při mytí karoserie vozidel vysokotlakými čističi vzniká odpadní voda bez obsahu olejů. Speciální recyklační systémy ušetří čistou vodu a sníží tak provozní náklady při současném dodržení platných předpisů na úseku životního prostředí.