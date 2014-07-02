PROFI VYSAVAČE NA MOKRÉ A SUCHÉ NEČISTOTY
Univerzální vysavače na mokré a suché vysávání si poradí i s těmi nejnáročnějšími úkoly. Nezaleknou se vylitých tekutin, vlhké špíny ani jemného prachu. Dokonale se tak hodí pro úklid na stavbách, v dílnách i průmyslových halách.
Nabízíme 3 třídy vysavačů:
- Tact – k odstranění velmi jemného prachu
- Ap – na úklid jemného prachu
- Standard – na běžný úklid hrubších nečistot
Kromě nich v sortimentu najdete také stroje pro úklid nebezpečného prachu a speciální vysavače pro hasiče.
Podkategorie mokro-suchých vysavačů:
Třída Tact
Prvotřídní vysavače s technologií automatického čištění filtru Tact. Zvládají i úklid v opravdu náročných podmínkách, například na stavbách či v dílnách. Zařízení spolehlivě odstraní i velká množství jemného prachu bez dopadu na výkon.
Třída Ap
Víceúčelové vysavače třídy Ap spolehlivě odstraní mokré i suché nečistoty včetně jemnějšího prachu z dílen. Díky poloautomatickému čištění filtru zvládnou i úklid v prašném prostředí. Stroje třídy Ap jsou velmi výkonné a odolné, takže vám vydrží sloužit opravdu dlouho.
Třída Standard
Univerzální vysavače třídy Standard se hodí pro každodenní úklid tekutin a hrubých nečistot z obchodních i kancelářských prostor. Pojmou velké množství špíny a díky konstrukci z kvalitních materiálů jsou velmi odolné. Navíc se jednoduše ovládají.
Bezpečnostní vysavače
Bezpečnostní vysavače Kärcher zaručují například maximální ochranu při práci s nebezpečným, patogenním a rakovinotvorným prachem. Oceníte je při úklidu azbestového prachu i dalších nečistot zanášejících plíce.
Speciální vysavače
Nabízíme vysavače šité na míru různým odvětvím. V našem sortimentu tak najdete hasičský vysavač s čerpadlem nebo pekařský vysavač odolný proti vysokým teplotám.
Poznejte profesionální vysavače na suché a mokré nečistoty
Co je to vysavač na mokré a suché vysávání?
Tyto mokro-suché vysavače zvládají vysávat suché nebo mokré nečistoty i včetně samotných tekutin. Profesionální mokré a suché vysavače jsou konstruované pro odstraňování hrubého a jemného prachu, zejména pro různé práce na stavbách nebo v dílnách, i vysávání znečištěných tekutin či emulzí vznuklých například mokrým čištěním. Mokro-suché profi vysavače jsou stroje vhodné pro řemeslo, průmysl, ale i například hotelnictví a restaurace, nebo pro jakékoliv úklidové práce, kde je třeba výkonný vysavač.
Ať už se jedná o kapaliny nebo velké množství jemného prachu, jsou zařazeny nad běžnými suchými vysavači pro soukromé nebo komerční použití, především s ohledem na typ a množství znečištění, které dokážou eliminovat. A co víc, komponenty těchto vysavačů splňují požadavky každodenního používání v náročných podmínkách.
Mokro-suché vysavače pro profesionály od Kärcheru
Aby bylo možné zvládnout náročné požadavky uživatelů na stavbách, v dílnách nebo průmyslu, nabízejí mokré a suché profi vysavače Kärcher různé funkční principy v závislosti na druhu nečistot.
Rozlišuje se zde suché a mokré znečištění, kde hraje důležitou roli specifické složení vysáváných nečistot a jejich množství. Je to hrubozrnná nebo prašná špína? Má kontaminace nízkou nebo vysokou viskozitu? Existují třídy vysavačů na mokré a suché vysávání Kärcher, který vyhovují nečistotám jakéhokoli skupenství, od pevných po tekuté, nebo speciálně konstruované třídy pro specifické využití.
Vlastnosti a benefity profesionálních mokro-suchých vysavačů řady NT
-
Velký otočný přepínač pro snadné ovládání vysavače
-
Připojení sací hadice v hlavě stroje pro lepší průchod vzduchu a snadné vyprazdňování nádrže na odpad
-
Robustní konstrukce pro dlouhou životnost stroje, madlo pro pohodlnou manipulaci
-
Efektivní využití vrchní části stroje nabízí plochu pro upevnění boxů na nářadí
-
Přípravu a sbalení stroje urychlí snadné uložení hadice a napájecího kabelu
-
Hubice a příslušenství vždy po ruce díky bočnímu uložení
-
Velká a pevná kovová kolečka pro maximální mobilitu
Který profi vysavač na mokré a suché vysávání je pro mě ten pravý?
Mokro-suché vysavače na velké množství jemného prachu s automatickým oklepem filtru Tact
Dobře odvedená práce a špičková kvalita nevzniká náhodou – je to dřina. Na stavbách a v dílnách, kde se hromadí velké množství suchého jemného prachu, kde vznikají piliny a další zbytky materiálu je třeba zachovat bezpečné prostředí pro kvalitní práci.
Naše vysavače jemného prachu jsou přizpůsobeny přesně těmto výzvám. Patentovaná technologie čištění filtru Tact umožňuje vysát velké množství jemného prachu bez nutnosti použití filtračního sáčku. To umožňuje využití celé velikosti sací nádoby. Sací výkon zůstává trvale vysoký, takže můžete bez přerušení pracovat s nejvyšší účinností – jak pro vysávání přímo na elektrickém nářadí, tak pro odstraňování usazenin prachu.
Mokro-suché vysavače na tekutiny i jemný prach s poloautomatickým čištěním filtru
Naše vysavače třídy Ap s poloautomatickým čištěním filtru pro malá až střední množství jemného prachu jsou také brilantní ve zvládání hrubých nečistot a kapalin i ve větším množství. S poloautomatickým systémem čištěním filtru si uživatelé mohou sami určit intervaly čištění. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko třikrát rychle za sebou, když je stroj zapnutý – nejlépe s uzavřeným otvorem sací hadice (silové čištění).
Vysavače pro velké množství hrubých nečistot a tekutin
Na velké objemy hrubých nečistot a kapaliny se skvěle hodí mokro-suché vysavače třídy Standard. Ať už je používáte na odsíti velkého množství materiálu, k hloubkovému čištění podlah nebo odstraňování rozlitých tekutin, nezáleží na tom – tyto vysavače na mokré a suché vysávání rychle a spolehlivě odstraňují malé až velké objemy tekutin i hrubých nečisto. Pokud tedy potřebujete stroj na vysávání velkého množství mokrých a suchých nečistot, naše profesionální vysavače třídy Standard jsou tou správnou volbou.
Vysávání nebezpečného prachu a škodlivých látek s bezpečnostním vysavačem
Bezpečnostní vysavače použijete k snadnému vysávání nebezpečných nečistot. Pokud pracujete v prostředí s dýchatelným extra jemným prachem, máte co do činění s karcinogenními materiály nebo jste byli dokonce vystaveni azbestu, bezpečnostní vysavače Kärcher jsou vaší spásou, která vám umožní pracovat udržitelným a zdravým způsobem. Certifikované ploché skládané filtry prachové třídy H udrží vysáté látky tam, kde mají být – uvnitř vysavače. Náš patentovaný systém automatického čištění filtru Tact umožňuje vysávání po dlouhou dobu bez ztráty výkonu.
Jak funguje vysávání mokrých nečistot?
Suché nečistoty během vysávání chovají velmi jednoduše - díky konstrukci otvoru pro sací hadici na nádobě se nečistoty otáčí v cyklonu vzduchu, těžké, hrubé částice se usazují přímo na dně nádoby a jemný zvýřený prach zachytí filtr vysavače. kapaliny je třeba během vysávání ošetřit několika systémy.
Kapaliny se během vysávání chovají podobně. Kapalina je do nádoby dopravována sací hadicí díky podtlaku v nádobě vysavače generovaného motorem vysavače a posupně zaplňují nádobu vysavače. Aby se kapaliny nedostaly do motoru v případě přeplnění nádoby na nečistoty, mechanický plovákový systém přeruší proud vzduchu, přičemž plovák zablokuje sací kanál nebo je vysavač vybaven systémem elektronického hlídání, kdy elektronická automatická pojistka stejně vypne celý vysavač.
Mechanické plovákové systémy
Když se kapalina v nádobě zvýší, systém tlačí plovák nahoru, dokud nezablokuje sací kanál, čímž zabrání přeplnění, které by vedlo k zaplavení sání motoru.
Elektronické systémy
Pokud se kapalina v nádobě spojí s elektricky vodivými kontakty, stroj se vypne, aby nedošlo k přeplnění nádoby.
Co jsou systémy poloautomatického nebo plně automatického čištění filtru?
Při vysávání prachu bez použití filtračního sáčku zachytává prach filtr vysavače. Postupem času se během vysávání do filtru nahromadí prach, čímž se sníží jeho průchodnost a sací výkon vysavače. Tento filtr je nutné pravidelně čistit, aby se minimalizovala ztráta sacího výkonu. Existují proto modely s možností čištění filtru poloautomaticky nebo plně automaticky.
Poloautomatický i automatický systém čištění filtru vysavače funguje tak, že na krátkou dobu se vytvoří rázový proud vzduchu, který protéká filtrem z jeho opačné čisté strany, čímž se filtr vyčistí a nahromaděný prach se usadí v nádobě pro nečistoty.
Jaké jsou výhody vysavače automatickým oklepem filtru?
Vysavače vybavené systémem automatického čištění či oklepu filtru mají značné množstvý výhod:
- konstantně vysoký sací výkon během práce
- není třeba vyjímat filtr
- úspora pracovní doby
- žádný kontakt s nečistotami
- žádné vdechování prachu během čištění filtru
- žádné mechanické namáhání, např. vyklepáváním nečistot
- omezení nesprávného použití
- úspora nákladů, protože není třeba používat žádné filtrační sáčky
- plné využití celého objemu nádoby (na rozdíl od použití s filtračním sáčkem).
Co při výběru profesionálního moro-suchého vysavače znamenají třídy L, M a H?
Třídy vysavačů L, M, H jsou značené podle tříd prachu, který vysavačem vysáváte.
Prach je složitá směs vzduchu a pevných částic různých materiálů, tvarů a velikostí. Chemické složení a fyzikální vlastnosti se také mohou výrazně lišit. Prach je kategorizován do tříd L, M nebo H pomocí těchto proměnných v závislosti na úrovních nebezpečí. Vlákna, jako je zvláště nebezpečný azbest a minerální vlákna (je-li < 5 µm), mohou také pronikat hluboko do dýchacích cest. Nejem identifikace vysávaného materiálu, ale i přesná identifikace jednotlivých tříd prachu je důležitá, aby bylo možné vybrat správný vysavač osazený vhodným filtrem.
L třída
Účinnost filtračního systému 99 %
Vysavače třídy L jsou zvláště vhodné pro vysávání měkkého dřeva, křídy a prachu ze sádry. Prach ve třídě L představuje střední riziko. Neexistují žádná zvláštní preventivní opatření pro jejich likvidaci.
M třída
Účinnost filtračního systému 99,9 %
Třída L, modernizovaná. Vhodné pro vysávání prachu a nečistot z následujících materiálů: tvrdé dřevo, deskové materiály, částice prachu z barev, keramika, beton a cihla. Třída M je nejnižší požadovaná třída pro použití na stavbách.
H třída
Účinnost filtračního systému 99,995 %
Vysavače třídy H jsou ideální pro vysávání velkého množství bezpečných i nebezpečných/vysoce karcinogenních látek, jako je azbestový prach, olovo, uhlí, nikl, kobalt, měď, kadmium a plísně.
Potřebujete poradit s výběrem profesionálního mokro-suchého vysavače?
