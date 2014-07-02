TŘÍDA TACT - PROFI VYSAVAČE S OKLEPEM NA JEMNÝ PRACH

Profesionální mokro-suché vysavače (NT vysavače) s patentovaným systémem automatického oklepu filtru Tact umožňují nepřetržitou práci při konstantně vysoké sací síle i tehdy, když se vysává velké množství jemného prachu. Systém oklepu filtru vytváří silné nárazy vzduchu cílené na filtr, který se tímto způsobem čistí. Vysavače Tact tak plní vysoké nároky uživatelů na stavbách a v řemeslných provozech.

0 produkty/ů
Kärcher

Mokro-suché vysavače s automatickým oklepem filtru Tact

Profesionální a skvělý parťák pro dílnu, stavbu, řemeslo

 

Ve vývoji naší produktové rodiny vysavačů pro vysávání mokrých a suchých nečistot zužitkováváme nejen naše dlouholeté zkušenosti, ale i zkušenosti profesionálních uživatelů.

Naše nejnovější mokro-suché vysavače řady NT se systémem automatického oklepu filtru Tact jsme vyvinuli společně s řemeslníky, zákazníky z průmyslových oblastí, firmami zabývajícími se čištěním vozidel a dalšími profesními skupinami. Vše pro to, abyste měli k dispozici pro každý účel vždy účinný a efektivní vysavač.

Přednosti profesionálních vysavačů třídy NT

Váš NT vysavač se systémem Tact vás nadchne. Uvidíte, že jsme mysleli skutečně na vše, co je pro profesionální uživatele důležité:

  • velký sací výkon
  • jednoduchá obsluha
  • robustnost a dlouhá životnost
  • ještě efektivnější a tišší systém čištění filtru Tact
  • široká nabídka příslušenství, které splní všechna vaše přání všestrannosti a funkčnosti.
icon_arrow

Automatický oklep filtru Tact od společnosti Kärcher

Funkce automatického oklepu filtru Tact

 

Chceme přispět svým dílem k ochraně pracovníků ve stavebnictví a jiných průmyslových odvětvích před nebezpečím jemného prachu, kteří se tovří během jejich práce. Vyvinuli jsme pro tento účel řadu mokro-suchých vysavačů pro odstraňování jemného prachu, s možností vysávání přímo u zdroje prachu a automatickým oklepem filtru Tact

Co znamená „Tact“ technologie automatického čištění filtru?

Díky řadě funkcí, jako je senzory řízený automatický systém čištění filtru (Tact) naše vysavače Kärcher Professional rozpoznají, kdy je třeba plochý skládaný filtr vyčistit – poté automaticky krátce obrátí proud vzduchu vysavače a vzduch rázově směřují skrze filtr, čímž odstraní nahromaděný prach zpět do nádoby nečistot. 

Díky tomu mohou uživatelé pracovat bez ztráty sacího výkonu a bez přerušení. Tento revoluční systém vede k dosud nevídanému množství prachu, které lze vysát během jedné práce bez použití ručního čištění filtru. Současně dochází výraznému snížení zatížení vysavače.

Filtry vysavače mají bezkonkurenční životnost – stačí je vyměnit po vysátí 180 kilogramů jemného prachu (minerální prach kategorie A). Díky tomu si můžete užívat delší dobu nepřerušované práce se stálým sacím výkonem a lepší ochranou proti jemnému prachu.

 

Robustní, výkonné, praktické, efektivní vysavače NT Tact

 

Inovace začíná v hlavě. Naše nové vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot se systémem Tact vám umožní pomocí centrálně umístěného přepínače EASY!-Operation pohodlné ovládání různých funkcí a druhů provozu jedním knoflíkem.

Na ploché hlavě nádoby s pogumovanou odkládací plochou a upínacím okem můžete umístit box s nářadím a jiné věci, aniž by sklouzly a bezpečně je upevnit.

Optimálně vybavený pro stavby

Jelikož na stavbách jsou často náročné podmínky, vybavili jsme naše  vysavače NT Tact robustními, robustní konstrukcí s nárazníkem okolo, úchyty a velkými stabilními kovovými koly s brzdou.

Volný průchod vzduchu pro maximální výkon

U našich vysavačů se systémem Tact jsou sací hadice se skutečným vnitřním průměrem 35 milimetrů (DN 35) standardem. Tento větší vnitřní průměr přináší ještě větší objemový průtok vzduchu a snižuje nebezpečí ucpání při vysávání hrubých nečistot.

Plochý, chráněný a vždy správně umístěný

Všechny naše nové Tact vysavače mají kryt pro plochý skládaný filtr. Můžete tak starý filtr bezprašně vyjmout. Filtr je vždy správně vložen a filtrační médium a těsnění jsou tak chráněné. Navíc jsou všechny naše Tact vysavače certifikovány podle třídy prachu L, tzn. stupněm odlučování prachu 99 % podle EN 60335-2-69. Budete překvapeni, co to vaší stavbě přinese.

 

Tact robust 406x406
Stavební vysavač s oklepem NT 40/1 Tact Te
Vysavač s oklepem do dílny NT 30/1 Tact Te
Mokro-suchý vysavač do automotive NT 30/1 Tact
Vysavač s oklepem pro průmysl NT 50/1 Tact Te

Vysavače na stavební prach

 

Co je stavební prach?

Stavební prach je obecný termín pro popis typů prachu, které se obvykle vyskytují při práci ve stavebnictví. Tento prach je více než jen obtěžující – pokud není řádně kontrolován, může v případě jeho vdechování během práce vážně poškodit vaše dýchání a zdraví. Dlouhodobé vystavení některým druhům prachu může způsobit plicní onemocnění.

Existují tři hlavní kategorie prachu vznikajícího při řezání, pilování, broušení nebo jakýmkoli jiným způsobem rozbíjení materiálů:

Vysávání křemičitého prachu

Křemičitý prach

Beton, cihly, dlaždice, malta a pískovec (také známý jako „dýchatelný krystalický křemen“).

Odsávání prachu při práci se dřevem

Dřevěný prach

Měkké dřevo, tvrdé dřevo a výrobky ze dřeva, jako je MDF a překližka.

Stavební prachy s nízkou toxicitou

Prachy s nízkou toxicitou

Omítka (např. v sádrokartonu), vápenec, mramor a dolomit.

Více na téma "prach"

> Filtry pro profesionální vysavače

 

> Jak při práci zatočit s prachem? 

Poradíme vám s výběrem profi mokro-suchého vysavače s oklepem

Potřebujete poradit s výběrem vhodného vysavače pro vaše podnikání? Neváhejte a napište nám. Případně kontaktujte obchodního zástupce ve vašem kraji.

Pokud jste soukromá osoba, uveďte prosím Jméno a příjmení

*

* povinné pole

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Zákaznické centrum Kärcher
Zákaznická linka: 323 555 555
Náhradní díly Kärcher
Originální náhradní díly
Servis Kärcher Professional
Odborný Kärcher servis Professional