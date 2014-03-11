Tlakové myčky
Pamatujete si ten pocit, když bylo vaše auto nové a příjezdová cesta čerstvě vydlážděná? Když váš zahradní nábytek poprvé spatřil světlo světa a zahradní stěny byly bez mechu? Tyto WOW momenty nezmizely, jen se schovaly pod prach, špínu či mech. Navraťte původní vzhled odstraněním nečistot a znovu zažijte WOW díky tlakovým myčkám.
Tlaková myčka Kärcher vyčistí fasády, auta, zahradní nábytek, nářadí, terasy, oplocení i chodníky – účinně a bez zbytečné námahy. Proměňte špinavé práce ve skutečné potěšení.
> MOBILNÍ APLIKACE: U většiny tlakových myčkek můžete využít mobilní aplikaci Home & Garden, která vám poradí s efektivnějším čištěním.
> TITUL GUINNESS WORLD RECORDS (TM): Kärcher jako nejprodávanější značka tlakových myček.
Tlakové myčky za akční ceny
Tlakové myčky Kärcher: Kompletní sortiment
Originální příslušenství a náhradní díly Kärcher
> Příslušenství k tlakovým myčkám
> Čisticí prostředky do tlakových myček
Která tlaková myčka je ta pravá pro vás?
Pět typů výkonu. Pět produktových řad.
Když přijde na čištění a údržbu, vždy se můžete spolehnout na tlakové myčky Kärcher. Ale není to jen o WOW efektu, který navrátí zašlým povrchům. Je to také o kompaktním, lehkém, přenosném či bezdrátovém designu. Každá produktová řada má své přednosti, které jsou přizpůsobené individuálním požadavkům a oblasti použití.
Řada Comfort
Navrženo pro maximální výkon. Vytvořeno pro pohodlí. Díky koncepci výbavy Easy!Motion™ a široké škále inteligentních komfortních funkcí — včetně 4v1 Multi Jet pistoli, spouštěcí pistole COMFORT!Hold, systému dávkování čisticího prostředku 2Way!Wash™ a vysokotlaké hadice PremiumFlex — je ovládání výrazně jednodušší, flexibilnější a pohodlnější než kdy dříve.
Řada Power Control
Šetrné a účinné čištění nebylo nikdy jednodušší. To vše díky velkému výkonu a podpoře poskytované aplikací Home & Garden společně s příslušenstvím, jako je vysokotlaká pistole Power Control s displejem, pracovním nástavcem Vario Power a vysokotlakou hadicí PremiumFlex.
Řada Standard
Vše, co potřebujete pro účinné čištění: Jednoduchá manipulace, dostatečná síla pro různé úklidové úkony a chytré možnosti uložení příslušenství.
Řada Classic
Dokonalý pomocník do menších prostor a pro ty, kdo upřednostňují skladné a přenosné vybavení. Tyto tlakové myčky s integrovaným úložištěm hadice mají minimální nároky na prostor a zajistí tak snadné skladování a vždy rychlé zprovoznění.
Řada Battery
Vhodná do míst bez přístupu k elektrické zásuvce. Bezdrátové modely, které jsou pohodlné, mobilní a flexibilní. I bez kabelu se pochlubí celkem velkým výkonem, když ho potřebujete.
PŘEHLED ROZDÍLŮ TLAKOVÝCH MYČEK
Správná třída produktů pro každého. Stručný přehled.
Pohodlnost
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Ergonomické použití
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Připravenost k použití
Classic
⬛⬛⬛⬛⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Úložný prostor pro příslušenství
Classic
⬛⬛⬜⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Přenášení
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬜⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
K dispozici jako
Classic
K 2 - K 5
Standard
K 2 - K 7
Power Control
K 2 - K 5
Comfort
K 4 - K 7
Výkonnostní třídy
Je to jednoduché: čím více vody a čím vyšší tlak, tím lepší je čisticí výkon na plochách. Ne každý ale potřebuje maximální výkon. Proto jsme definovali různé výkonnostní třídy. Výsledkem je tlaková myčka, která se přesně hodí pro každý účel.
Tlak (bar)
K 2
110
K 3
120
K 4
130
K 5
145
K 6
160
K 7
180
Plošný výkon (m²/h)
K 2
20
K 3
25
K 4
30
K 5
40
K 6
50
K 7
60
Průtok vody (l/h)
K 2
360
K 3
380
K 4
420
K 5
500
K 6
510
K 7
600
Délka vysokotlaké hadice (m)
K 2
3-5
K 3
5-7
K 4
6-8
K 5
8-10
K 6
8-10
K 7
10
Co zvládne vyčistit
K 2
Zahradní nábytek
Zahradní nářadí
Odpadkový koš
Terasa a balkon
K 3
Zahradní nábytek
Zahradní nářadí
Odpadkový koš
Terasa a balkon
Motocykl
Plot
K 4
Zahradní nábytek
Zahradní nářadí
Odpadkový koš
Terasa a balkon
Motocykl
Plot
Auto
K 5
Zahradní nábytek
Zahradní nářadí
Odpadkový koš
Terasa a balkon
Motocykl
Plot
Auto
Venkovní schody a cesty
K 6
Zahradní nábytek
Zahradní nářadí
Odpadkový koš
Terasa a balkon
Motocykl
Plot
Auto
Venkovní schody a cesty
Mobilní domy
K 7
Zahradní nábytek
Zahradní nářadí
Odpadkový koš
Terasa a balkon
Motocykl
Plot
Auto
Venkovní schody a cesty
Mobilní domy
Bazén
Loď
Fasády
K dispozici v řadě Classic
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
–
K 7
–
K dispozici v řadě Standard
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
K dispozici v řadě Power Control
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
-
K 7
-
K dispozici v řadě Comfort Premium
K 2
–
K 3
–
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
Hlavní výhody tlakových myček
Inovativní vodou chlazený motor
Díky inovativní technologii vodou chlazeného motoru nastavuje Kärcher nové standardy mezi tlakovými myčkami pro domácí použití*. Ještě před samotným čištěním proudí voda kolem těla motoru a zajišťuje jeho nepřetržité chlazení. Výsledkem je vysoký výkon, dlouhá životnost a znatelně tišší provoz.
* Platí pro vybrané modely tříd K 4–K 7 s vodou chlazeným asynchronním motorem.
** Ve srovnání s univerzálními motory Kärcher stejné výkonnostní třídy, na základě interních testů.
Vysoce výkonná čerpadla „Made by Kärcher“
Protože čerpadlo je srdcem každé tlakové myčky, nenecháváme nic náhodě. Všechna čerpadla navrhujeme a vyrábíme přímo u společnosti Kärcher, přesně podle výkonnostní třídy konkrétního stroje. Používáme pečlivě vybrané vysoce kvalitní materiály, jako je hliník* a vysoce leštěná nerezová ocel. Výsledkem jsou čerpadla s vynikající účinností a dlouhodobou odolností.
* Platí pro vybrané modely tříd K 5–K 7 s hliníkovým čerpadlem.
** Hliníková čerpadla Kärcher ve srovnání s čerpadly Kärcher N-Cor stejné výkonnostní třídy, na základě interních testů.
Přesný design trysky pro maximální čisticí výkon
Dokonalá čistota je zaručena.
Naše značka: precizně navržené trysky, které nastavují tlak a průtok vody s milimetrovou přesností – pro maximální čisticí výkon a bezchybné výsledky. Mezi hlavní přednosti našich technologií trysek patří Dirt Blaster pro snadné odstranění odolných nečistot a eco!Booster, který zajišťuje o 50 % vyšší čisticí výkon*.
* Ve srovnání s čisticím výkonem standardní ploché trysky Kärcher.
Inovativní prvky pro maximální pohodlí
V Kärcher věříme, že špičková technologie by měla přinášet nejen výjimečný výkon, ale také nepřekonatelný komfort při čištění.
Proto naše tlakové myčky nabízejí řadu inovativních funkcí, které usnadňují práci, zrychlují ji a činí ji příjemnější. Příkladem je pistole COMFORT!Hold™, která zajišťuje lepší ovládání a ergonomii – i při delším čištění*.
* Funkce a doplňkové vybavení se mohou lišit podle modelu.
Široká nabídka originálního příslušenství
Využijte plný potenciál své tlakové myčky s vhodným příslušenstvím.
Ať už čelíte jakékoliv výzvě při čištění, vždy budete mít vše pod kontrolou: žádná zeď není příliš vysoká, žádný kout příliš skrytý a žádná špína příliš odolná – pro vás, vaši tlakou myčku a správné příslušenství. Prozkoumejte celou nabídku a objevte různé možnosti použití.
Jednotlivé řady tlakových myček podrobněji
Comfort
Nová prémiová třída od Kärcheru
Navrženo pro výkon, postaveno pro pohodlí — nová řada Comfort nastavuje standardy pro výkonné a snadné čištění. Každý detail je optimalizován pro vynikající výkon a prémiový zážitek z čištění. Díky důrazu na inovativní funkce a vylepšenou ergonomii poskytují tyto tlakové myčky maximální komfort, což z nich činí ideální volbu pro pravidelné uživatele, kteří požadují nejvyšší výkon.
Tlakové myčky: to je Kärcher
Nová řada Comfort nastavuje nové standardy díky inovativním funkcím, jako je propojení s aplikací, ovládání přímo ze spouštěcí pistole, 4v1 Multi-Jet tryska, nový systém dávkování čisticího prostředku 2Way!Wash™ a produktový koncept Easy!Motion™. Tyto stroje odrážejí naše dlouholeté zkušenosti s vývojem výkonných tlakových myček.
Řada Comfort zahrnuje modely tříd K 5, K 6 a K 7.
Výhody, které dělají rozdíl
Výhody řady Comfort
Chytrý koncept Easy!Motion™ udržuje kabely a hadice přehledně uspořádané, což zvyšuje pohodlí při práci. Tento systém je doplněn koncepcí dávkování čisticího prostředku 2Way!Wash™, která poskytuje maximální flexibilitu při použití čisticích prostředků a umožňuje snadno přepínat mezi Multi-Jet a pěnovou tryskou.
Pohodlí v nejlepším slova smyslu
Maximum funkcí pro maximální pohodlí! Od spouštěcí pistole COMFORT!Hold™, možnosti nastavení výkonu a LCD displeje pro lepší ovládání a ergonomii, až po 4v1 Multi-Jet trysku, vysokotlakou hadici PremiumFlex a naviják na hadici pro maximální flexibilitu — každé čištění je rychlé, snadné a bez námahy.
LCD Display & eco!Mode*
Spouštěcí pistole s LCD displejem a tlačítky pro nastavení tlaku a čisticího prostředku.
Součástí je eco!Mode* pro snížení spotřeby vody a energie.
* V režimu eco!Mode je spotřeba energie snížena o 35 % a spotřeba vody o 25 % (K 5) nebo 30 % (K 7) ve srovnání s nejvyšším nastavením (Úroveň 3).
4-in-1 Multi Jet tryska
4v1 Multi-Jet tryska kombinuje čtyři typy proudů v jediné trysce: Dirt Blaster, vysokotlaký plochý proud, široký plochý proud s nižším tlakem* a proud pro čisticí prostředek. Stačí otočit hlavu trysky a zvolit požadovaný typ proudu — není potřeba trysku měnit.
* Nižší tlak odpovídá přibližně 50 % maximálního tlaku zařízení. Přesné hodnoty se mohou lišit podle modelu.
COMFORT!Hold™ vysokotlaká pistole
COMFORT!Hold™ výrazně snižuje námahu při držení pistole, což je obzvlášť užitečné při dlouhých čisticích úlohách nebo při práci na velkých plochách. Funkce Quick Connect navíc usnadňuje připojení vysokotlaké hadice.
Modely Connect navíc disponují nastavením úhlu pistole až o 180°, což umožňuje ergonomické čištění a větší flexibilitu při práci.
Home & Garden mobilní aplikace
Aplikace Home & Garden promění každého uživatele v experta na čištění. Využijte rozsáhlé know-how společnosti Kärcher pro dokonalé výsledky. Prostřednictvím aplikace můžete nastavit například tlak a dávkování čisticího prostředku a tato nastavení přenést přímo z trysky do pistole.
Power Control
Tak vypadá moderní vysokotlaké čistění
Při čištění je klíčové mít k dispozici správnou technologii, a právě to nabízí řada Power Control. S tímto vybavením získáte plný výkon, chytré tipy a výkonné příslušenství, jako například tlaková pistole Power Control, která na svém displeji ukazuje nastavený tlak a snadno se přepíná mezi tlakovým režimem a režimem pro čisticí prostředek. S aplikací Home & Garden navíc zjistíte, která technologie bude vaší tlakové myčce nejvíce vyhovovat, aby byla ještě šetrnější a účinnější.
Voda – poháněná Kärcherem
Tlakové myčky Power Control nabízejí působivý balíček funkcí. Výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje snadnou a pohodlnou přepravu a skladování zařízení. V závislosti na modelu mají tlakové myčky různá řešení pro dávkování čisticího prostředku, včetně nádrže nebo systému Plug 'n' Clean. Od řady K 3 a výše lze tlak nastavit na spouštěcí pistoli. Díky tomu je šetrné a efektivní čištění snadnější než kdy jindy. Modely K 4 a vyšší se dodávají s extra pružnou vysokotlakou hadicí PremiumFlex.
Řada tlakových myček Power Control zahrnuje přístroje třídy K 2, K 3, K 4 a K 5.
Standard
Nový standard
Řada tlakových myček Standard splňuje všechny požadavky od lehkých a kompaktních zařízení pro začátečníky přes vysokotlaké čisticí stroje až po vysoce výkonné modely s vodou chlazenými motory pro náročné úkoly. Díky těmto vlastnostem může s řadou Standard zažít WOW faktor opravdu každý.
Vše, co potřebujete pro efektivní čištění
Díky jednoduchému ovládání, dostatečnému výkonu pro různé úklidové úkony a chytré možnosti uložení přiloženého příslušenství obsahuje řada Stadnard vše potřebné pro efektivní čištění.
Řada tlakových myček Standard zahrnuje přístroje třídy K 2, K 3 a K 4.
Classic
Jednoduše silný i skladný
Tlakové myčky z řady Classic jsou důkazem toho, že k dosažení velkých věcí nemusíte být velcí. Jednoduše řečeno, tyto modely dělají to, co dělat mají – neuvěřitelně dobře čistí. To však není vše. Jsou navrženy nejen chytře, ale i kompaktně, takže je můžete jednoduše přepravit v zavazadlovém prostoru auta nebo je po skončení práce uložit na polici v dílně či ve sklepě. Další jejich výhodou je snadné použití. Zkrátka perfektní tlakové myčky pro každého, kdo chce jednoduše čistit vysokotlakým čističem a zároveň ocení skladnost, kterou se tyto myčky odlišují.
Žádné kompromisy
Díky charakteristické síle a přesnosti Kärcher získáte během okamžiku čistou terasu nebo nablýskané auto. Naše tlakové myčky Classic se snadno přepravují a skladují a skvěle čistí.
Řada Classic zahrnuje přístroje třídy K 2, K 3, K 4 a K 5
Battery
Se špínou si poradí i bez zdroje elektřiny
Zářit i bez elektřiny – to dokážou tlakové myčky z řady Battery. Aku tlakové myčky využijete k čištění různých povrchů, ať už se jedná o malé automobily, motorky, jízdní kola, lodě i drobné úklidové práce kolem domu. Díky výdrži baterie až 14 minut můžete uklízet zcela nezávisle na připojení k elektrické síti. Při čištění vám analogový displej vysokotlaké pistole vždy zobrazí zvolený režim.
Aku tlakové myčky K 2 z 36V platformy Kärcher Battery Power přinášejí flexibilitu v obslasti čištění všude tam, kde není elektrický zdroj.
SE SPALOVACÍM MOTOREM
Speciální řada se spalovacím motorem
Třída G nabízí maximální flexibilitu bez potřeby elektrického proudu. Výkonné benzinové motory umožňují provoz nezávislý na elektrické síti. Díky robustní konstrukci a velkým kolům je ideální i pro náročný terén. Perfektní volba pro čištění přívěsů, obytných vozů, lodí, příjezdových cest a dalších povrchů.
Mobilní čištění: Kdekoliv. Kdykoliv.
Potřebujete trochu více mobility? S praktickými nízkotlakými a středotlakými čističi Kärcher můžete nečistoty odstranit přímo na místě (na zahradě, na cestách), místo abyste si je brali s sebou domů. S baterií a nádrží na vodu nebo sací hadicí jsou naše mobilní čističe zcela nezávislé na připojení vody a napájení.
Aplikační rádce Home & Garden pro chytré telefony
K čemu je síla, když není chytrá? K ničemu! Proto vám dáváme plný přístup k veškerým odborným znalostem Kärcher: vše zabalené v naší aplikaci Home & Garden. Najdete zde tipy na čištění, rady pro uživatele, návod k obsluze a rychlý přehled veškerého příslušenství kompatibilního s vaší tlakovou myčkou. Zařízení z řady Smart Control lze dokonce připojit přes Bluetooth k chytrému telefonu, aby bylo možné automaticky upravit tlak tak, aby odpovídal právě prováděnému úkolu.Zjistit více
App store
Google Play
Příslušenství a čisticí prostředky k talkovým myčkám
Při čištění se počítá s celým balíčkem. Pokud správně zkombinujete příslušenství a čisticí prostředky, ani ty nejodolnější nečistoty nebudou mít šanci. Použití originálního příslušenství Kärcher výrazně zvyšuje čisticí výkon, zkracuje dobu potřebnou k dokončení projektu a snižuje celkové úsilí, které je potřeba vynaložit k dosažení požadovaných výsledků.
Příslušenství k tlakovým myčkám
Kärcher nabízí široký sortiment příslušenství a čisticích prostředků. To znamená, žes námi můžete vyřešit všechny úkoly v oblasti čištění, bez ohledu na to, jak moc jsou specifické. Díky jednoduchému bajonetovému systému naše příslušenství připojíte k jakékoliv Kärcher tlakové myčce.
Čisticí prostředky pro tlakové myčky
Čisticí prostředky Kärcher nové generace v sobě snoubí 3 v 1 - čisticí síla, šetrná péče a spolehlivá ochrana: kromě dokonalé čisticí síly nabízejí všestranné mycí prostředky také šetrnou péči a spolehlivou ochranu, která ušetří spoustu času i námahy
Kromě toho se Kärcher ještě více zaměřuje na udržitelnost prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů a přírodních surovin. Nechybí ani koncept chytré láhve. Nové mycí prostředky jsou kompatibilní se všemi tlakovými čističi Kärcher, ať už pro dokování (Plug ’n’ Clean), plnění nádrže na mycí prostředek nebo jako nádobu k nasávání pomocí sací hadice čisticího prostředku.
V našem e-shopu můžete vybírat ze šisrokého sortimentu čisticích prostředků pro vaši tlakovou myčku Kärcher.
eco!Booster: Pořádný úklid - vysoká úspora vody
Zažijte možná největší WOW všech dob, kterým je eco!Booster s čisticím výkonem o 50 % vyšším oproti běžným vysokotlakým tryskám s plochým paprskem.
Díky eco!Booster navrátíte WOW choulostivým povrchům nejen rychleji, ale také s úsporou energie a vody - to je zajištěno zvýšením účinnosti vodní energie o 50 %.
Udržitelnost a tlakové myčky Kärcher
Závazek společnosti Kärcher k udržitelnosti
Udržitelnost je nedílnou součástí hodnot rodinné firmy Kärcher. Čištění pro nás neznamená jen dosahování vynikajících výsledků, ale také zachování hodnot a respekt k přírodě. Proto klademe důraz na dlouhou životnost a snadnou opravitelnost našich produktů, stejně jako na udržitelnou výrobu a balení. Neustále pracujeme na tom, abychom se v oblasti udržitelnosti stále zlepšovali.
Úsporné a udržitelné čištění s tlakovými myčkami Kärcher
Tlakové myčky Kärcher jsou nejen efektivnější než zahradní hadice, ale také robustní, odolné a díky chytrému designu a použití recyklovaných materiálů mimořádně úsporné. Nabízíme vysoce kvalitní a opravitelné myčky, na které se můžete spolehnout po mnoho let.
Trvanlivost
Vybrané modely tlakových myček Kärcher z řad K 4, K 5 a K 7 jsou vybaveny vodou chlazenými asynchronními motory, které zaručují vysoký výkon a dlouhou životnost. Tento systém využívá vodu pro ochlazení motoru před jejím použitím k čištění, což zvyšuje efektivitu. Na kvalitu našich zařízení se můžete spolehnout – nabízíme možnost prodloužení záruky na 5 let při registraci produktu.
Ochrana vody
Čištění s tlakovou myčkou Kärcher je nejen jednodušší a rychlejší než se zahradní hadicí, ale také výrazně šetří vodu – až o 80 % méně hodnotné pitné vody*. Díky volitelné sací hadici, která umožňuje čerpat vodu z nádrže nebo jiného alternativního zdroje, můžete ještě více přispět k ochraně přírodních zdrojů.
* Spotřeba vody je až o 80 % nižší při porovnání s průtokem zahradní hadice, přičemž vysokotlaká myčka využívá 40 % objemu a pracuje s polovičním časem. Hodnoty se liší podle aplikace, třídy zařízení a průtoku vody hadicí.
Použití recyklovaných materiálů
Nové modely Power Control Flex a Smart Control Flex nejen čistí s obvyklou kvalitou Kärcher, ale jsou také z 20 % vyrobeny z recyklovaných plastů.* Kromě samotných zařízení využíváme recyklované materiály i u vybraných částí stříkacích trysek**. Použitý recyklovaný materiál pochází například z recyklovaných airbagových tkanin nebo odpadního materiálu z jejich výroby.
* Vztahuje se na zařízení a plastové díly, kromě příslušenství.
** Výroba probíhá v Německu. Dostupnost závisí na aktuálních dodávkách surovin.
Výhody tlakových myček Kärcher
Již více než 70 let zdokonaluje Kärcher umění vysokotlakého čištění a díky neustálým inovacím nabízí zákazníkům zážitek z čištění další úrovně. Existuje celá řada důvodů, proč používat tlakovou myčku Kärcher – připojte se k nám a buďte WOW!
Technologie, která vás dostane dopředu
Vynikající výkon až 50% úspory času, vody a energie
Kvalita, kterou můžete vidět a cítit
Spolehlivá značková kvalita, plně testovaná na správné fungování a výkon
Zkušenost, která vytváří důvěru
Průkopník a lídr na trhu v čisticím průmyslu
Udržitelnost, která pomáhá lidstvu a životnímu prostředí
Podpora oběhového hospodářství a snižování znečišťujících látek v celém hodnotovém řetězci
Produkty rozmanité jako váš život
Správné zařízení pro každý úkol; správné příslušenství pro každou aplikaci
Oblasti použití tlakových myček
Čištění tlakem je bezesporu nejúčinnějším způsobem mytí venkovních ploch a navíc je velmi snadné. Stačí pouze připojit zařízení k vodovodnímu kohoutku a elektrické zásuvce, otevřít kohoutek a zapnout tlakovou myčku. Poté už se můžete pustit do čištění a bavit se tím!
S pomocí speciálního příslušenství se tlaková myčka stává všestranným nástrojem, s nímž můžete čistit téměř cokoliv - terasy, schody, automobily, okapy, dokonce i omítky. Je to neuvěřitelně praktický pomocník, který vám ušetří mnoho času a úsilí.
Je však důležité pamatovat na to, že tlak vody je největší u trysky, a proto by měla být vzdálenost trysky od povrchu, který čistíte, upravena tak, abyste dosáhli nejlepších výsledků bez poškození čištěné plochy. Naše praktické příklady vám ukážou, jak dosáhnout perfektních výsledků s tlakovou myčkou.
Tlakové myčky nabízejí správné řešení pro každý úkol!
Co vše můžete například čistit pomocí tlakových myček?
- Jízdní kola,
- zahradní a zahradní nářadí/stroje,
- zahradní nábytek,
- ploty a chodníky,
- motocykly a skútry,
- malá auta,
- schody a vchody,
- středně velká auta, nákladní auta a SUV,
- cihlové a kamenné zdi,
- terénní vozidla,
- bazény a velké terasy,
- exteriéry domů a příjezdové cesty.
Tipy na tlakové čištění různých povrchů
Vybrali jsme pro vás pár praktických příkladů, jak dosáhnout nejlepších výsledků při tlakovém čištění různých typů povrchů s tlakovými myčkami Kärcher.
Mech na kamenech a cihlách
Mech může vytvářet silnou vrstvu na kamenech i cihlách a pronikat i do pórů, proto je ideální pro jeho odstranění použít vysokotlakou trysku. Ta vytváří rotační paprsek vody, ve kterém je čisticí síla bodového paprsku kombinována s plošným výkonem plochého vodního paprsku.
Vozidla
Čelní sklo, lak, ráfky... Vozidla mají několik povrchů, pro které je použití tlakové myčky ideální. Pravidelné čištění přispívá nejen k udržení čistého vzhledu vozidla, ale také k udržení jeho hodnoty.
Dřevěné terasy
Dřevěné terasy představují teplý a útulný vzhled venkovních prostor. Přírodní nečistoty a zvětrávání mohou tento tento efekt narušit. Použití správných nástavců a čisticích prostředků zajistíte, že vysokotlaké myčky udrží dřevěné povrchy čisté a odolné po dlouhou dobu.
Dlaždicové terasy
Dejte sbohem drhnutí! Pomocí tlakové myčky Kärcher lze během okamžiku účinně odstranit z dlaždicových teras nečistoty způsobené nejen povětrnostními vlivy. Naše čističe povrchů T-Racer a kartáče s označením PS jsou pro toto ošetření ideální.
Zahradní nábytek
Nevzhledné skvrny na zahradním nábytku – např. způsobené znečištěným ovzduším nebo z loňské zimy – vyřešíte vhodným příslušenstvím tlakových myček. Při silném znečištění doporučujeme použít mycí kartáč Kärcher společně s čisticím prostředkem Kärcher.
Skleněné povrchy a zimní zahrady
Jasný výhled za pár chvil. Se správným čisticím prostředkem a příslušenstvím, jako je teleskopický rozstřikovací nástavec, nebylo nikdy jednodušší čistit skleněné povrchy. Odstraňte vše od pylu až po znečištění způsobené povětrnostními vlivy.
Nenašli jste zde ty správné tipy pro váš úkol? Objevte další zajímavé informace o vhodné údržbě různých materiálů a předmětů na stránce Kärcher radí.Kärcher radí
Vysokotlaké čističe pro profesionály
