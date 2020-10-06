AKU tlakové myčky
Tlakové myčky napájené baterií nabízejí maximální flexibilitu - dokáží čistit zcela nezávisle na elektrické přípojce. Oproti mobilním myčkám nabízejí vyšší výkon a poradí si i s odolnější spínou.
Aku tlakové myčky produkty:
Originální příslušenství a náhradní díly
> Příslušenství k tlakovým myčkám
> Čisticí prostředky do tlakových myček
Tlaková myčka na baterie
Čistí i bez elektřiny: bateriově poháněná tlaková myčka K 2 Baterie má mnoho oblastí použití: malá auta, motocykly, jízdní kola, lodě a malé úklidové práce v domácnosti. Díky výdrži baterie až 14 minut můžete čistit zcela nezávisle na elektrické přípojce. Analogový displej vysokotlaké pistole zobrazuje zvolený režim.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.