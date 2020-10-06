AKU tlakové myčky

Tlakové myčky napájené baterií nabízejí maximální flexibilitu - dokáží čistit zcela nezávisle na elektrické přípojce. Oproti mobilním myčkám nabízejí vyšší výkon a poradí si i s odolnější spínou.

Čistí i bez elektřiny: bateriově poháněná tlaková myčka K 2 Baterie má mnoho oblastí použití: malá auta, motocykly, jízdní kola, lodě a malé úklidové práce v domácnosti. Díky výdrži baterie až 14 minut můžete čistit zcela nezávisle na elektrické přípojce. Analogový displej vysokotlaké pistole zobrazuje zvolený režim.

