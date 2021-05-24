Příslušenství pro tlakové myčky
Tlaková myčka neboli vapka je ideální pomocník pro každou výzvu okolo vašeho domu: s Kärcher příslušenstvím pro tlakové myčky řady Home & Garden rozšíříte přesně a pohodlně možnosti použití vaší vysokotlaké myčky.
Pro maximální čisticí účinek se inspirujte i našimi čisticími prostředky do tlakových myček.
WOW! TAKOVÁ ČISTOTA A JAK SNADNO!
Objevte veškerý potenciál vaší tlakové myčky díky vhodnému příslušenství.
Je jedno, jaká výzva čištění stojí před vámi, s vysokotlakými myčkami si vždy udržíte převahu: díky správnému příslušenství pak není žádná stěna příliš vysoká, žádný roh příliš zastrčený a žádná špína tak ulpělá.
Seznamte se s celou nabídkou příslušenství a různými možnostmi uplatnění.
Výběr podle oblasti použití
Čištění auta nebo motorky
Čistěte vaše vozidlo jako odborník: ať už pomocí pěnové trysky pro optimální dávkování čisticího prostředku nebo různých měkkých mycích kartáčů k šetrnému čištění lakovaných povrchů nebo odstranění nečistot z dutých prostor ráfků kol. Naše čisticí řešení vytvářejí oslnivé povrchy a zářivé úsměvy. A čištění automobilů může být s eco!Booster efektivnější a ekonomičtější.
Čištění podlahových ploch a schodišť
Studené roční období zanechá své stopy i na venkovních prostorech. Se správným příslušenstvím však odstraníte rychle a důkladně i mech, lišejníky nebo zelené povlaky na terasách a balkónech.
Modely T-Racer jsou vhodné především pro čištění větších kamenných nebo dřevěných ploch, jelikož lze vzdálenost trysek od podlahy individuálně přizpůsobit. I pro menší nebo členité plochy, jako jsou schodišťové stupně, má Kärcher vhodné řešení čištění: výkonné čističe povrchu jsou díky účinné kombinaci vysokého tlaku a manuálního tlaku kartáče dokonalou víceúčelovou zbraní proti nečistotám.
Celoplošná čistota. Abyste venku pobývali právě tak rádi, jako doma.
Čištění těžko přístupných míst
Teleskopickým nástavcem se dostanete až nahoru a dosáhnete tak s vaší vysokotlakou myčkou i na ta nejvzdálenější místa.
Plnou (čisticí) silou vpřed: v kombinaci s nástavci na čištění fasád a skla vyčistíte pomocí vysokého tlaku bez námahy a efektivně stěny nebo velké skleněné plochy - třeba zimní zahrady.
Čištění potrubí
Ucpané potrubí a odtoky? S tím je už odteď konec! Sady na čištění střešních žlabů a potrubí firmy Kärcher odstraní silně ulpívající nečistoty v odtocích, střešních žlabech a okapových trubkách.
Pracovní nástavce
Zde si můžete dle třídy své tlakové myčky vybrat náhradní nástavce a pistole.
Pěnovací trysky
Pěnovací trysky slouží k nanášení čisticího prostředku pro čištění účinnou pěnou. Ideální nejen pro mytí aut, kol a motocyklů, ale také pro kamenné plochy nebo dřevo a fasády.
Kompletní příslušenství pro tlakové myčky
