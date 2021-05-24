Příslušenství pro tlakové myčky

Tlaková myčka neboli vapka je ideální pomocník pro každou výzvu okolo vašeho domu: s Kärcher příslušenstvím pro tlakové myčky řady Home & Garden rozšíříte přesně a pohodlně možnosti použití vaší vysokotlaké myčky.

Pro maximální čisticí účinek se inspirujte i našimi čisticími prostředky do tlakových myček.

Objevte veškerý potenciál vaší tlakové myčky díky vhodnému příslušenství.

Je jedno, jaká výzva čištění stojí před vámi, s vysokotlakými myčkami si vždy udržíte převahu: díky správnému příslušenství pak není žádná stěna příliš vysoká, žádný roh příliš zastrčený a žádná špína tak ulpělá.

Seznamte se s celou nabídkou příslušenství a různými možnostmi uplatnění.

Výběr podle oblasti použití


Čištění automobilu a motocyklu tlakovou myčkou

Čištění auta nebo motorky


Čistěte vaše vozidlo jako odborník: ať už pomocí pěnové trysky pro optimální dávkování čisticího prostředku nebo různých měkkých mycích kartáčů k šetrnému čištění lakovaných povrchů nebo odstranění nečistot z dutých prostor ráfků kol. Naše čisticí řešení vytvářejí oslnivé povrchy a zářivé úsměvy. A čištění automobilů může být s eco!Booster efektivnější a ekonomičtější.

Čištění a údržba podlah, teras, schodišť vapkou

Čištění podlahových ploch a schodišť


Studené roční období zanechá své stopy i na venkovních prostorech. Se správným příslušenstvím však odstraníte rychle a důkladně i mech, lišejníky nebo zelené povlaky na terasách a balkónech.

Modely T-Racer jsou vhodné především pro čištění větších kamenných nebo dřevěných ploch, jelikož lze vzdálenost trysek od podlahy individuálně přizpůsobit. I pro menší nebo členité plochy, jako jsou schodišťové stupně, má Kärcher vhodné řešení čištění: výkonné čističe povrchu jsou díky účinné kombinaci vysokého tlaku a manuálního tlaku kartáče dokonalou víceúčelovou zbraní proti nečistotám.

Celoplošná čistota. Abyste venku pobývali právě tak rádi, jako doma.

Čištění pomocí teleskopického nástavce pro vapku

Čištění těžko přístupných míst


Teleskopickým nástavcem se dostanete až nahoru a dosáhnete tak s vaší vysokotlakou myčkou i na ta nejvzdálenější místa.

Plnou (čisticí) silou vpřed: v kombinaci s nástavci na čištění fasád a skla vyčistíte pomocí vysokého tlaku bez námahy a efektivně stěny nebo velké skleněné plochy - třeba zimní zahrady.

Příslušenství pro čištění potrubí tlakovou myčkou

Čištění potrubí


Ucpané potrubí a odtoky? S tím je už odteď konec! Sady na čištění střešních žlabů a potrubí firmy Kärcher odstraní silně ulpívající nečistoty v odtocích, střešních žlabech a okapových trubkách.

Příslušenství pro čištění potrubí tlakovou myčkou

Pracovní nástavce


Zde si můžete dle třídy své tlakové myčky vybrat náhradní nástavce a pistole.

Příslušenství pro čištění potrubí tlakovou myčkou

Pěnovací trysky


Pěnovací trysky slouží k nanášení čisticího prostředku pro čištění účinnou pěnou. Ideální nejen pro mytí aut, kol a motocyklů, ale také pro kamenné plochy nebo dřevo a fasády.

Kompletní příslušenství pro tlakové myčky

