Čisticí prostředky do tlakových myček
Tlakové myčky Kärcher ve spojení s originálními čisticími prostředky nezastaví žádná výzva. Pro ještě snazší práci kolem domu se doporučujeme inspirovat i naším příslušenstvím k tlakovým myčkám, které jsme pro vás přehledně rozdělili dle jednotlivých úkolů.
WOW! A PO ŠPÍNĚ ANI PAMÁTKY.
Ať už se chystáte mýt auto, čistit zahradní nábytek, chodníky či fasády, práci vám ulehčí nejen naše tlakové myčky, ale i kvalitní čisticí prostředky.
Níže jsme pro vás připravili naši nabídku přehledně podle objektů k čištění a materiálů.
Výběr podle oblasti použití
Univerzální čisticí prostředky do tlakových myček
Univerzální čističe pro tlakové myčky snadno odstraní oleje, mastnoty a minerální nečistoty. Jsou ideální například pro čištění zahradního nábytku, fasád, vodě odolných povrchů, ale i vozidel a kol.
Všechnu tuto práci odvedou i pouze za užití studené vody.
Autokosmetika a autošampony do tlakových myček
Většina domácností považuje své auto za člena rodiny. Dopřejte mu tu nejlepší péči s naší kvalitní autokosmetikou Kärcher.
Pečlivě a kvalitně vaše auto zbaví nečistot a poskytne i potřebnou péči o jeho lak.
Čisticí prostředky na dřevěný nábytek, cesty nebo obklady
Dřevo je chlouba každé zahrádky. Ať už máte dřevěný nábytek, terasy, cesty nebo obklady, naše speciální čisticí prostředky, které kromě účinných čisticích vlastností poskytují dřevu ochranu proti UV záření a intenzivní péči.
Jsou vhodné na všechny venkovní ošetřené a neošetřené dřevěné povrchy.
Čisticí prostředky na plastový nábytek, okenní rámy a další plastové plochy
Tyto čisticí prostředky byly vyvinuty speciálně na plastové povrchy. Skvěle poslouží například při mytí zahradního nábytku, okenních rámů, dětských hraček apod.
Kromě snadného a zároveň šetrného odstraňování nečistot tyto čističe poskytnou plastovým plochám i potřebnou ochranu a péči.
Čisticí prostředky na chodníky a fasády
Čisticí prostředky na kamenné plochy a fasády do tlakových myček jsou speciálně vytvořené pro maximální péči okolo domu a zahrady.
Kromě nejvyššího čisticího výkonu nabízí efektivní formuli proti tvoření řas a ochranu proti povětrnostním podmínkám. Maximálně účinné čistění, péče a ochrana v jednom.
Čisticí prostředky na skleněné plochy
Čisticí prostředky na skleněné plochy do tlakové myčky zaručí dlouhodobou čistotu beze šmouh a pruhů. Navíc poskytují ochranu proti znovu ušpinění.
Jsou obzvláště vhodné na čištění zimních zahrad, skleníků a velkých okenních tabulí.
