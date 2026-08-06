AUTOMATY NA VODU, VÝDEJNÍKY VODY

Dopřejte si křišťálově čistou vodu. Kdykoli. 

Představujemem cenově výhodnou a hygienickou alternativu k lahvím a barelům. Dávkovače a automaty vody Kärcher jsou vybaveny certifikovaným, automatickým hygienickým systémem a inovačním filtračním systémem. Slouží k nepřetržitému poskytování prémiové vody pro zaměstnance, zákazníky, hosty. Automat Kärcher lze použít ve výrobě, kancelářích, zdravotnických zařízeních, obchodech. Všude tam, kde se lidé pohybují, lidé pracují, nakupují nebo bydlí.

Kompletní nabídka produktů pro výdej a filtraci vody:

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Čerstvá voda pro vyšší kvalitu života a produktivitu

Proč je čistá voda pro naše tělo tak zásadní?

 

Voda je základem našeho života a plní v těle mnoho různých funkcí. Pravidelné pití čisté vody prokazatelně podporuje zdraví, koncentraci, výkonnost a pohodu.

 

Bez vody nic nefunguje


Lidské tělo se skládá přibližně ze 60 % z vody. Voda přináší do našich buněk životně důležité živiny, vitamíny, soli a minerály a odstraňuje produkty látkové výměny. Ztráty tekutin v množství pouhých 2 % znatelně snižují fyzickou a duševní výkonnost a mohou vést k potížím, jako jsou bolesti hlavy, únava a špatná koncentrace.

Dostatek vody v rámci dodržení správného pitného režimu podporuje látkovou výměnu, zlepšuje funkce organizmu, dodává energii a přispívá dobré náladě.

 

Zjistěte, co vaše tělo potřebuje


Podle Světové zdravotnické organizace potřebuje každý člověk denně přibližně dva až tři litry vody, aby zůstal aktivní a výkonný. Ti, kteří se neustále uchylují k jiným tekutinám, jako jsou džusy, nealkoholické nápoje nebo káva, aby uhasili žízeň, konzumují příliš mnoho kyselin, cukru, kofeinu a řady dalších složek.

Čistá voda je bez kalorií a podporuje spalování tuků. A z dávkovače vody Kärcher má vždy skvělou kvalitu, teplotu a chutná jednoduše lahodně.

Čistá voda a pitný režim

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Výdejníky vody, dávkovače vody

Hospodárné a udržitelné zdroje vody. 

Dávkovače vody WPD značky Kärcher, nabízejí aleternativní zdroj pitné vody pro vaše prostory. Jsou ekonomicky výhodné a splňují nejvyšší standardy kvality a hygieny. 

Výdejníky vody a dávkovače vody Kärcher WPD

Benefity pořízení automatických výdejníků a dávkovačů vody

Automaty se jednoduše umístí a připojí - stačí zajistit připojení na vodovodní potrubí a zdroj el.energie.

Jejich nasazení snížuje váš objem plastového odpaduušetřit lze na energii a prostředcích spojených s logoitikou lahví a barelů, současně dochází ke snížení emisí CO2 vázaných na přepravou a čištěním vratných nádob na vodu. 

Odpadá i nasazení pracovní síly na objednávání, skladování, vnitropodnikovou přepravu i sbírání a předávání vratných obalů včetně náhrady „ztrát“. Uvolní se i vaše skladová plocha, kterou lze využít smysluplněji.

 

 

Vorteile Kärcher Wasserspender

5 výhod dávkovače vody Kärcher pro váš provoz

 

  1. Zdravá a čerstvá voda jedním stisknutím tlačítka - kdykoli.
  2. Až 6 druhů vody - neperlivá voda, chlazená voda s oxidem uhličitým nebo i horká voda pro horké nápoje.
  3. Nízké ekonomické náklady – provozní i pořizovací v porovnání s běžnými systémy s barely.
  4. Patentovaný koncept hygieny a kvality – automatické proplachování bez chemikálií, inovativní filtrační koncept
  5. Atraktivní design – individuální potisk skla spojený s vaším podnikáním.

 

To vše od renomovaného výrobce včetně nabídky ročního servisu. Samozřejmostí je certifikovaný systém zabezpečení kvality podle ISO 9001 – Made in Germany

Všestranné použití automatických dávkovačů vody


Ať už doma, v kanceláři, ve zdravotnictví, pohostinství, maloobchodě, ve školách, jídelnách, průmyslu nebo ve veřejném sektoru – s automaty na vodu od Kärcher si vaši zaměstnanci, zákazníci a návštěvníci mohou vychutnat zdravou vodu vynikající kvality.

Výdejníky, dávkovače vody pro kanceláře

Kanceláře, firemní prostory

Ovlivněte ekologickou rovnováhu vaší společnosti udržitelně a pozitivně tím, že se vyhnete plastovému odpadu. Poskytněte svým zaměstnancům dostatečný přísun filtrované čerstvé pitné vody pro vysokou produktivitu.

Výdejníky vody v průmyslu a výrobě

Průmysl, výrobní prostory

Díky patentovanému hygienickému systému si také můžete užívat čistou pitnou vodu vysoké kvality například v průmyslových podnicích nebo výrobních halách a zajistit optimální přísun pitné vody během přestávek v práci pro všechny zaměstnance.

Výdejníky vody do zdravotnictví

Veřejné prostory, zdravotnictví

Zkraťte čekací dobu svých návštěvníků a nabídněte přirozeně chutnající pitnou vodu v optimální, filtrované kvalitě přímo z kohoutku s novým automatem na vodu WPD 50 Ws od Kärcher. Tímto způsobem také ovlivníte svou ekologickou rovnováhu udržitelným a pozitivním způsobem tím, že zmenšíte objem plastovému odpadu.

Zásobníky vody pro horeca

Hotely, gastronomie, služby

Vyhněte se vysokým provozním a energetickým nákladům se zálohovacími systémy, jako jsou PET lahve nebo barelové stojany. Automaty Kärcher nabízejí cenově výhodnou a udržitelnou alternativu k rozmazlování vašich hostů chutnou čerstvou pitnou vodou.

Dávkovače vody Kärcher WPD

Navrženy pro komerční využití s důrazem na efektivitu a ekonomický provoz. 

Hygienický a bezpečný zdroj pitné vody


Patentovaný hygienický systém zajišťuje, že voda z kohoutku má kvalitu pitné vody - 24 hodin denně. Automatická termická dezinfekce v kombinaci se speciálním filtračním systémem Active Pure vybavený UV filtrací nedává bakteriím a virům žádnou šanci. Takto získáte zdravou vodu s nejlepší chutí až pro 100 osob – hygienickou a bezpečnou!

Hygienický a bezpečný zdroj pitné vody

Individuální nastavení, služby

Co se týče chuti dobré pitné vody, všichni se shodneme – co se vzhledu našeho automatu na pitnou vodu týče, chceme vám dopřát maximální individualitu. To znamená, že skleněnou tabuli lze potisknout podle vašeho vkusu – takže si svůj automat na pitnou vodu můžete nakonfigurovat podle svých přání. Stejně tak systém údržby.

Individuální nastavení automatu na vodu

Design a komfort v podobě 6 programů

Ať už jako stolní nebo samostatné zařízení: Kompaktní dávkovač pitné vody WPD se díky svému modernímu a jednoduchému designu perfektně hodí do každého prostředí místnosti. Senzorová tlačítka a multifunkční barevný displej zajišťují jednoduché a srozumitelné ovládání. Dobrá ergonomie produktu zahrnuje také extra vysokou dávkovací plochu, která umožňuje bez námahy plnit větší nádoby. Odkapávací miska odolná proti přetečení je volitelně k dispozici v nerezové oceli. Uživatelům lze nabídnout až 6 progarmů úpravy vody.

Až 6 programů úpravy vody v atraktivním designu

Ekonomický provoz, udržitelnost

S nákupem dávkovače pitné vody WPD poznáte rozdíl: Protože zásobování pitnou vodou hraje významnou rozpočtovou položku, i zátěž pokud jde o bilanci CO2. Pitná voda by měla nejen dobře chutnat, ale její distribuce měla by být také šetrná k životnímu prostředí: WPD je udržitelnou alternativou k barelům a lahvím.

Dodávka pitné vody bez barelů a lahví

Zařízení na filtraci vody WPC

Čtyři filtrační stupně vody v kompaktním provedení

Kompaktní systém vodního filtru WPC vyrobí z obyčejné vody čistou pitnou vodu maximální kvality. V kompaktním balení, bez potřeby elektrické energie.

Filtrace vody Kärcher WPC

Čistá voda, kdykoliv, s Kärcher WPC

Systém filtrace vody WPC je navržen na úpravu vody z různého zdroje splňujícího minimální standardy pitné vody (podle WHO) s cílem získat z vody to nejlepší a zároveň z ní odfiltrovat veškeré nežádocí látky. S Kärcher WPC dopřejete kvalitní vodu členům domácnosti, nebo zaměstnancům.

Čtyři filtrační stupně odstraňují viry a bakterie i nejmenší nežádoucí částice, zlepšují chuť vody a zachovávají důležité minerály. Systém nepotřebuje čerpadlo ani elektrickou přípojku a lze jej snadno instalovat v každé domácnosti, firmě bez složitých příprav.

Benefity filtračního systému na vodu WPC

Efektivní filtrování vody

Výkonný 4-stupňový filtrační systém spolehlivě odstraňuje částice, jako jsou mikroplasty, redukuje těžké kovy a zbytky léků ve vodě a zadržuje bakterie a viry. Zároveň ve vodě zůstávají zachovány cenné minerální látky, které jsou pro tělo důležité a zlepšují chuť vody.

Čtyř kroková filtrace vody Kärcher WPC

Snadná instalace a obsluha zařízení

Žádné čerpadlo, žádné připojení k napájení el energie: vodní filtr WPC 120 UF vyžaduje pouze připojení vody a prostor na uložení; například ve skříňce pod kuchyňským dřezem. Designovou armaturu pro odsávání přefiltrované vody lze rovněž snadno instalovat a ovládat jako běžnou baterii a je již součástí dodávky.

Kärcher filtrace vody se vejde do skříňky pod dřez

Snadná obsluha

Pro spolehlivou funkci postačí pravidelná výměna filtru. Filtr lze snadno vyjmout jedním otočením. Filtr Pre-Pure se musí vyměňovat pouze zhruba každých 3 až 6 měsíců (nebo po 2 500 l); filtry Hy-Protect a Post-Protect vydrží až 12 měsíců (nebo při filtraci 2 500 l).

WPC 120 UF výměna filtru

Jak systém filtrace vody Kärcher WPC funguje?

Čtyři filtrační stupně v podobě filtračních patron s odstraňují během filtračního procesu z vody nežádoucí látky a částice, naopak zachovávají v ní prospěšné látky a minerály. To vše se děje během průtoku vody jednotkou WPC. Zkrátka pokaždé když pustíte kohoutek.

První krok filtrace vody Pre-Pure

Pre-Pure filtr - krok 1 a 2

V 1. a 2. stupni odstraňují částicový filtr a filtr s aktivním uhlím velké suspendované částice z vody, probíhá zde základní filtrace a příprava vody pro další stupně (odchytí se veškeré nečistoty a zvyšuje životnost navazujících filtrů).

Odstranění nejmenších částeček filtrem Hy-Protect

Hy-Protect filtr - krok 3

Ultrafiltrační membrána 3. stupně odstraňuje ty nejmenší nečistoty. Zachytí dokonce i drobné částečky o velikosti 0,1 mikrometru (500x jemnější než lidský vlas) – a zadržuje tak i viry a více než 99,9999 % bakterií.

Kärcher Post-Protect-Filter

Post-Protect filtr - krok 4

Filtr s aktivním uhlím 4. stupně filtrace zadržuje nebezpečné nebo nežádoucí látky jako chlór, zbytky léků a těžké kovy. Zlepšuje chuť vody bez ovlivnění obsahu minerálních látek, které ve vodě zůstávají v maximálním množství.

Co filtrace vody Kärcher WPC 120 UF dělá?

Vodní filtr WPC 120 UF spolehlivě odstraňuje nevhodné a nebezpečné látky a částice z vody, včetně:

Filtrace virů a bakterií: ikona

Viry a baktérie

Filtrace zbytků léků z vody: ikona

Zbytky léků

Filtrace chlóru z vody: ikona

Chlór

Odstranění mikroplastů z vody: ikona

Částice a mikroplasty

Odstranění těžkých kovů z vody: ikona

Těžké kovy

FAQs - nejčastější dotazy na úpravu vody Kärcher

Filtrace vody Kärcher WPC - FAQ

Systém vodního filtru WPC musí být instalován v místě odběru (obvykle v kuchyni) a provozován s vodou z vodovodu, která splňuje minimální standardy WHO pro pitnou vodu. Systém není vhodný pro filtrování slané nebo studniční vody.

Systém lze napojit na všechny běžné domácí vodovodní 3/8" přípojky. Pomocí adaptéru, který je součástí sady, lze filtrační systém připojit i ke stávajícímu vodovodnímu kohoutku. Systém není na el.energii - není nutná přípojka napájení elektrické energie.

Baterie (kohoutek), která je součástí dodávky, je určena pouze k hygienickému odsávání filtrované vody, např. k pití, vaření nebo mytí ovoce a zeleniny. Vodu, kterou není třeba filtrovat, například na mytí nádobí nebo úklid, lze odebírat z původního vodovodního kohoutku. Tím se odlehčí filtrům vně zařízení a prodlouží se jejich životnost.

Ve srovnání s osmózovými systémy nepotřebuje ultrafiltrace našeho vodního filtračního systému připojení k elektrické síti ani další instalaci odpadní vody. UF systém je mnohem dostupnější.

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Aplikace pro monitoring přístroje

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SD Card Manager a WPD Software pro majitele dávkovačů vody

Vylepšete váš požitek z pitné vody pomocí SD Card Manager pro naše dávkovače vody WPD 100, WPD 200 a WPD 600. Jednoduše nastavte všechna relevantní nastavení přes PC, aktualizujte software a individualizujte display vašeho dávkovače pro provozní přestávky - pro jeden nebo více dávkovačů zaráz.

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