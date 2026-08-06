AUTOMATY NA VODU, VÝDEJNÍKY VODY
Dopřejte si křišťálově čistou vodu. Kdykoli.
Představujemem cenově výhodnou a hygienickou alternativu k lahvím a barelům. Dávkovače a automaty vody Kärcher jsou vybaveny certifikovaným, automatickým hygienickým systémem a inovačním filtračním systémem. Slouží k nepřetržitému poskytování prémiové vody pro zaměstnance, zákazníky, hosty. Automat Kärcher lze použít ve výrobě, kancelářích, zdravotnických zařízeních, obchodech. Všude tam, kde se lidé pohybují, lidé pracují, nakupují nebo bydlí.
Kompletní nabídka produktů pro výdej a filtraci vody:
Čerstvá voda pro vyšší kvalitu života a produktivitu
Proč je čistá voda pro naše tělo tak zásadní?
Voda je základem našeho života a plní v těle mnoho různých funkcí. Pravidelné pití čisté vody prokazatelně podporuje zdraví, koncentraci, výkonnost a pohodu.
Bez vody nic nefunguje
Lidské tělo se skládá přibližně ze 60 % z vody. Voda přináší do našich buněk životně důležité živiny, vitamíny, soli a minerály a odstraňuje produkty látkové výměny. Ztráty tekutin v množství pouhých 2 % znatelně snižují fyzickou a duševní výkonnost a mohou vést k potížím, jako jsou bolesti hlavy, únava a špatná koncentrace.
Dostatek vody v rámci dodržení správného pitného režimu podporuje látkovou výměnu, zlepšuje funkce organizmu, dodává energii a přispívá dobré náladě.
Zjistěte, co vaše tělo potřebuje
Podle Světové zdravotnické organizace potřebuje každý člověk denně přibližně dva až tři litry vody, aby zůstal aktivní a výkonný. Ti, kteří se neustále uchylují k jiným tekutinám, jako jsou džusy, nealkoholické nápoje nebo káva, aby uhasili žízeň, konzumují příliš mnoho kyselin, cukru, kofeinu a řady dalších složek.
Čistá voda je bez kalorií a podporuje spalování tuků. A z dávkovače vody Kärcher má vždy skvělou kvalitu, teplotu a chutná jednoduše lahodně.
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Výdejníky vody, dávkovače vody
Hospodárné a udržitelné zdroje vody.
Dávkovače vody WPD značky Kärcher, nabízejí aleternativní zdroj pitné vody pro vaše prostory. Jsou ekonomicky výhodné a splňují nejvyšší standardy kvality a hygieny.
Benefity pořízení automatických výdejníků a dávkovačů vody
Automaty se jednoduše umístí a připojí - stačí zajistit připojení na vodovodní potrubí a zdroj el.energie.
Jejich nasazení snížuje váš objem plastového odpadu, ušetřit lze na energii a prostředcích spojených s logoitikou lahví a barelů, současně dochází ke snížení emisí CO2 vázaných na přepravou a čištěním vratných nádob na vodu.
Odpadá i nasazení pracovní síly na objednávání, skladování, vnitropodnikovou přepravu i sbírání a předávání vratných obalů včetně náhrady „ztrát“. Uvolní se i vaše skladová plocha, kterou lze využít smysluplněji.
5 výhod dávkovače vody Kärcher pro váš provoz
- Zdravá a čerstvá voda jedním stisknutím tlačítka - kdykoli.
- Až 6 druhů vody - neperlivá voda, chlazená voda s oxidem uhličitým nebo i horká voda pro horké nápoje.
- Nízké ekonomické náklady – provozní i pořizovací v porovnání s běžnými systémy s barely.
- Patentovaný koncept hygieny a kvality – automatické proplachování bez chemikálií, inovativní filtrační koncept
- Atraktivní design – individuální potisk skla spojený s vaším podnikáním.
To vše od renomovaného výrobce včetně nabídky ročního servisu. Samozřejmostí je certifikovaný systém zabezpečení kvality podle ISO 9001 – Made in Germany
Všestranné použití automatických dávkovačů vody
Ať už doma, v kanceláři, ve zdravotnictví, pohostinství, maloobchodě, ve školách, jídelnách, průmyslu nebo ve veřejném sektoru – s automaty na vodu od Kärcher si vaši zaměstnanci, zákazníci a návštěvníci mohou vychutnat zdravou vodu vynikající kvality.
Kanceláře, firemní prostory
Ovlivněte ekologickou rovnováhu vaší společnosti udržitelně a pozitivně tím, že se vyhnete plastovému odpadu. Poskytněte svým zaměstnancům dostatečný přísun filtrované čerstvé pitné vody pro vysokou produktivitu.
Průmysl, výrobní prostory
Díky patentovanému hygienickému systému si také můžete užívat čistou pitnou vodu vysoké kvality například v průmyslových podnicích nebo výrobních halách a zajistit optimální přísun pitné vody během přestávek v práci pro všechny zaměstnance.
Veřejné prostory, zdravotnictví
Zkraťte čekací dobu svých návštěvníků a nabídněte přirozeně chutnající pitnou vodu v optimální, filtrované kvalitě přímo z kohoutku s novým automatem na vodu WPD 50 Ws od Kärcher. Tímto způsobem také ovlivníte svou ekologickou rovnováhu udržitelným a pozitivním způsobem tím, že zmenšíte objem plastovému odpadu.
Hotely, gastronomie, služby
Vyhněte se vysokým provozním a energetickým nákladům se zálohovacími systémy, jako jsou PET lahve nebo barelové stojany. Automaty Kärcher nabízejí cenově výhodnou a udržitelnou alternativu k rozmazlování vašich hostů chutnou čerstvou pitnou vodou.
Dávkovače vody Kärcher WPD
Navrženy pro komerční využití s důrazem na efektivitu a ekonomický provoz.
Hygienický a bezpečný zdroj pitné vody
Patentovaný hygienický systém zajišťuje, že voda z kohoutku má kvalitu pitné vody - 24 hodin denně. Automatická termická dezinfekce v kombinaci se speciálním filtračním systémem Active Pure vybavený UV filtrací nedává bakteriím a virům žádnou šanci. Takto získáte zdravou vodu s nejlepší chutí až pro 100 osob – hygienickou a bezpečnou!
Individuální nastavení, služby
Co se týče chuti dobré pitné vody, všichni se shodneme – co se vzhledu našeho automatu na pitnou vodu týče, chceme vám dopřát maximální individualitu. To znamená, že skleněnou tabuli lze potisknout podle vašeho vkusu – takže si svůj automat na pitnou vodu můžete nakonfigurovat podle svých přání. Stejně tak systém údržby.
Design a komfort v podobě 6 programů
Ať už jako stolní nebo samostatné zařízení: Kompaktní dávkovač pitné vody WPD se díky svému modernímu a jednoduchému designu perfektně hodí do každého prostředí místnosti. Senzorová tlačítka a multifunkční barevný displej zajišťují jednoduché a srozumitelné ovládání. Dobrá ergonomie produktu zahrnuje také extra vysokou dávkovací plochu, která umožňuje bez námahy plnit větší nádoby. Odkapávací miska odolná proti přetečení je volitelně k dispozici v nerezové oceli. Uživatelům lze nabídnout až 6 progarmů úpravy vody.
Ekonomický provoz, udržitelnost
S nákupem dávkovače pitné vody WPD poznáte rozdíl: Protože zásobování pitnou vodou hraje významnou rozpočtovou položku, i zátěž pokud jde o bilanci CO2. Pitná voda by měla nejen dobře chutnat, ale její distribuce měla by být také šetrná k životnímu prostředí: WPD je udržitelnou alternativou k barelům a lahvím.
Zařízení na filtraci vody WPC
Čtyři filtrační stupně vody v kompaktním provedení
Kompaktní systém vodního filtru WPC vyrobí z obyčejné vody čistou pitnou vodu maximální kvality. V kompaktním balení, bez potřeby elektrické energie.
Čistá voda, kdykoliv, s Kärcher WPC
Systém filtrace vody WPC je navržen na úpravu vody z různého zdroje splňujícího minimální standardy pitné vody (podle WHO) s cílem získat z vody to nejlepší a zároveň z ní odfiltrovat veškeré nežádocí látky. S Kärcher WPC dopřejete kvalitní vodu členům domácnosti, nebo zaměstnancům.
Čtyři filtrační stupně odstraňují viry a bakterie i nejmenší nežádoucí částice, zlepšují chuť vody a zachovávají důležité minerály. Systém nepotřebuje čerpadlo ani elektrickou přípojku a lze jej snadno instalovat v každé domácnosti, firmě bez složitých příprav.
Benefity filtračního systému na vodu WPC
Efektivní filtrování vody
Výkonný 4-stupňový filtrační systém spolehlivě odstraňuje částice, jako jsou mikroplasty, redukuje těžké kovy a zbytky léků ve vodě a zadržuje bakterie a viry. Zároveň ve vodě zůstávají zachovány cenné minerální látky, které jsou pro tělo důležité a zlepšují chuť vody.
Snadná instalace a obsluha zařízení
Žádné čerpadlo, žádné připojení k napájení el energie: vodní filtr WPC 120 UF vyžaduje pouze připojení vody a prostor na uložení; například ve skříňce pod kuchyňským dřezem. Designovou armaturu pro odsávání přefiltrované vody lze rovněž snadno instalovat a ovládat jako běžnou baterii a je již součástí dodávky.
Snadná obsluha
Pro spolehlivou funkci postačí pravidelná výměna filtru. Filtr lze snadno vyjmout jedním otočením. Filtr Pre-Pure se musí vyměňovat pouze zhruba každých 3 až 6 měsíců (nebo po 2 500 l); filtry Hy-Protect a Post-Protect vydrží až 12 měsíců (nebo při filtraci 2 500 l).
Jak systém filtrace vody Kärcher WPC funguje?
Čtyři filtrační stupně v podobě filtračních patron s odstraňují během filtračního procesu z vody nežádoucí látky a částice, naopak zachovávají v ní prospěšné látky a minerály. To vše se děje během průtoku vody jednotkou WPC. Zkrátka pokaždé když pustíte kohoutek.
Pre-Pure filtr - krok 1 a 2
V 1. a 2. stupni odstraňují částicový filtr a filtr s aktivním uhlím velké suspendované částice z vody, probíhá zde základní filtrace a příprava vody pro další stupně (odchytí se veškeré nečistoty a zvyšuje životnost navazujících filtrů).
Hy-Protect filtr - krok 3
Ultrafiltrační membrána 3. stupně odstraňuje ty nejmenší nečistoty. Zachytí dokonce i drobné částečky o velikosti 0,1 mikrometru (500x jemnější než lidský vlas) – a zadržuje tak i viry a více než 99,9999 % bakterií.
Post-Protect filtr - krok 4
Filtr s aktivním uhlím 4. stupně filtrace zadržuje nebezpečné nebo nežádoucí látky jako chlór, zbytky léků a těžké kovy. Zlepšuje chuť vody bez ovlivnění obsahu minerálních látek, které ve vodě zůstávají v maximálním množství.
Co filtrace vody Kärcher WPC 120 UF dělá?
Vodní filtr WPC 120 UF spolehlivě odstraňuje nevhodné a nebezpečné látky a částice z vody, včetně:
Viry a baktérie
Zbytky léků
Chlór
Částice a mikroplasty
Těžké kovy
FAQs - nejčastější dotazy na úpravu vody Kärcher
Filtrace vody Kärcher WPC - FAQ
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Aplikace pro monitoring přístroje
Mějte přehled o vašem zařízení na dávkování vody vždy k dispozici díky aplikaci.
SD Card Manager a WPD Software pro majitele dávkovačů vody
Vylepšete váš požitek z pitné vody pomocí SD Card Manager pro naše dávkovače vody WPD 100, WPD 200 a WPD 600. Jednoduše nastavte všechna relevantní nastavení přes PC, aktualizujte software a individualizujte display vašeho dávkovače pro provozní přestávky - pro jeden nebo více dávkovačů zaráz.
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