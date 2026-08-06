MANUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ
Ruční čištění zůstává i v době účinných čisticích strojů běžnou praxí v rámci každodenního udržovacího úklidu. Rukou lze snadno a s nízkými náklady vyčistit povrchy od různých znečištění, a to i na místech, kam se nedostane žádný stroj. Navíc s přesností a jemností lidské ruky, které se nic nevyrovná. Jakožto celosvětově přední dodavatel čisticí techniky rozšiřuje společnost Kärcher soustavně i svoji nabídku profesionálních a vysoce kvalitních ručních čisticích nástrojů.
Podkategorie:
Úklidové vozíky, přepravní vozíky a kbelíky
Různé základní vybavení, modulární a ergonomická konstrukce, jakož i robustní odolnost našich úklidových vozíků umožňují efektivní a hospodárné údržbové čištění.
Čištění podlah a povrchů od prachu
Díky našim kvalitním výrobkům je čištění povrchů a podlah velmi snadné. Díky užitečnému pomocníkovi je úklid hotový během okamžiku - bez námahy a jednoduše.
Mokré čištění podlah
Správné zařízení pro hospodárné a účinné mokré čištění podlah - zejména v místech, která jsou strojům obtížně přístupná.
Mokré čištění povrchů
Ergonomicky navržené produkty pro manuální mokré čištění povrchů. Vyznačují se špičkovou kvalitou pro vynikající sběr nečistot. Zaručují spolehlivou čistotu.
Čištění oken
Špičková kvalita pro profesionály. Čištění skla beze šmouh vyžaduje ergonomický design, bezpečné spojovací díly a univerzální komponenty. Pro bezpečnou a hospodárnou práci.
Čisticí potřeby
Více času na důležité věci: dokonale sladěné čisticí náčiní pro ruční čištění. Pro vyšší efektivitu a rychlost v jediném okamžiku.
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JINÝ LEVEL ÚKLIDU S FLEXOMATE
NENÍ ČAS DĚLAT KOMPROMISY. FLEXOMATE JE TADY.
Úklidový vozík nové generace s názvem FlexoMate vám pomůže dokončit všechny vaše úklidové úkoly rychleji. Snižte fyzickou zátěž svých zaměstnanců a splňte všechny potřeby svých zákazníků, bez ohledu na jejich rozmanitost, s jediným úklidovým vozíkem.
Rychleji a efektivněji – protože každý pohyb se počítá. Vydejte se na cestu do budoucnosti ručního úklidu hned teď.
Vylepšete svůj tým! S novým FlexoMate od Kärcheru.
SPOJENÍ CO FUNGUJE
KÄRCHER splečně s TTS: 2 silné značky, nespočet možností
Navzdory všem výhodám používání strojů a čisticích prostředků Kärcher stále existují úkoly, které lze provádět pouze ručně. Aby bylo zajištěno hygienické a efektivní provádění těchto úkolů, doplňují portfolio Kärcher čisticí vozíky, kbelíky, mopy a odpadkové koše od TTS Cleaning. Osvědčily se opakovaně při úklidu budov, hotelů a prakticky ve všech dalších aplikacích. Čisticí nástroje této italské společnosti jsou navíc inovativní, ergonomické a udržitelné.
NENÍ ČIŠTĚNÍ BEZ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
Čisticí a úklidová chemie
Všechny čisticí a úklidové detergenty Kärcher jsou speciálně navrženy tak, aby splňovaly potřeby poskytovatelů úklidových služeb. Spolehlivě a rychle odstraňují všechny běžné nečistoty, aniž by poškozovaly povrch. Pouhý čisticí výkon již nesplňuje profesionální nároky poskytovatelů úklidových služeb a správců budov. Preferované produkty musí nabízet mnohem více: příjemnou vůni, moderní ekologickou kompatibilitu, spolehlivé dávkování koncentrátů a snadnou manipulaci, tj. ergonomické lahve.