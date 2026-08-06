MANUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ

Ruční čištění zůstává i v době účinných čisticích strojů běžnou praxí v rámci každodenního udržovacího úklidu. Rukou lze snadno a s nízkými náklady vyčistit povrchy od různých znečištění, a to i na místech, kam se nedostane žádný stroj. Navíc s přesností a jemností lidské ruky, které se nic nevyrovná. Jakožto celosvětově přední dodavatel čisticí techniky rozšiřuje společnost Kärcher soustavně i svoji nabídku profesionálních a vysoce kvalitních ručních čisticích nástrojů.

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Kärcher Úklidové vozíky, přepravní vozíky a kbelíky

Úklidové vozíky, přepravní vozíky a kbelíky

Různé základní vybavení, modulární a ergonomická konstrukce, jakož i robustní odolnost našich úklidových vozíků umožňují efektivní a hospodárné údržbové čištění.

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Kärcher Čištění podlah a povrchů od prachu

Čištění podlah a povrchů od prachu

Díky našim kvalitním výrobkům je čištění povrchů a podlah velmi snadné. Díky užitečnému pomocníkovi je úklid hotový během okamžiku - bez námahy a jednoduše.

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Kärcher Mokré čištění podlah

Mokré čištění podlah

Správné zařízení pro hospodárné a účinné mokré čištění podlah - zejména v místech, která jsou strojům obtížně přístupná.

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Kärcher Mokré čištění povrchů

Mokré čištění povrchů

Ergonomicky navržené produkty pro manuální mokré čištění povrchů. Vyznačují se špičkovou kvalitou pro vynikající sběr nečistot. Zaručují spolehlivou čistotu.

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Kärcher Čištění oken

Čištění oken

Špičková kvalita pro profesionály. Čištění skla beze šmouh vyžaduje ergonomický design, bezpečné spojovací díly a univerzální komponenty. Pro bezpečnou a hospodárnou práci.

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Kärcher Čisticí potřeby

Čisticí potřeby

Více času na důležité věci: dokonale sladěné čisticí náčiní pro ruční čištění. Pro vyšší efektivitu a rychlost v jediném okamžiku.

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Zákazníci nejčastěji nakupují

JINÝ LEVEL ÚKLIDU S FLEXOMATE

NENÍ ČAS DĚLAT KOMPROMISY. FLEXOMATE JE TADY.

 

Úklidový vozík nové generace s názvem FlexoMate vám pomůže dokončit všechny vaše úklidové úkoly rychleji. Snižte fyzickou zátěž svých zaměstnanců a splňte všechny potřeby svých zákazníků, bez ohledu na jejich rozmanitost, s jediným úklidovým vozíkem.

Rychleji a efektivněji – protože každý pohyb se počítá. Vydejte se na cestu do budoucnosti ručního úklidu hned teď.

 

Vylepšete svůj tým! S novým FlexoMate od Kärcheru.

 

 

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Nový koncept úklidových vozíků od Karcheru v řadě Flexomate

SPOJENÍ CO FUNGUJE

Logo TTS und Kärcher

KÄRCHER splečně s TTS: 2 silné značky, nespočet možností

 

Navzdory všem výhodám používání strojů a čisticích prostředků Kärcher stále existují úkoly, které lze provádět pouze ručně. Aby bylo zajištěno hygienické a efektivní provádění těchto úkolů, doplňují portfolio Kärcher čisticí vozíky, kbelíky, mopy a odpadkové koše od TTS Cleaning. Osvědčily se opakovaně při úklidu budov, hotelů a prakticky ve všech dalších aplikacích. Čisticí nástroje této italské společnosti jsou navíc inovativní, ergonomické a udržitelné.

 

 

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NENÍ ČIŠTĚNÍ BEZ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ

Čisticí a úklidová chemie


Všechny čisticí a úklidové detergenty Kärcher jsou speciálně navrženy tak, aby splňovaly potřeby poskytovatelů úklidových služeb. Spolehlivě a rychle odstraňují všechny běžné nečistoty, aniž by poškozovaly povrch. Pouhý čisticí výkon již nesplňuje profesionální nároky poskytovatelů úklidových služeb a správců budov. Preferované produkty musí nabízet mnohem více: příjemnou vůni, moderní ekologickou kompatibilitu, spolehlivé dávkování koncentrátů a snadnou manipulaci, tj. ergonomické lahve.

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Zákaznická linka: 323 555 555
Náhradní díly Kärcher
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