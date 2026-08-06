Čištění podlah a povrchů od prachu

Díky našim kvalitním výrobkům je čištění povrchů a podlah velmi snadné. Díky užitečnému pomocníkovi je úklid hotový během okamžiku - bez námahy a jednoduše.

Kärcher Prach na podlaze

Prach na podlaze

S našimi ručními čisticími nástroji nezůstávají na podlaze žádné částečky prachu. Čištění podlahy bez prachu je snadné díky užitečnému pomocníkovi - rozsáhlé a dlouhotrvající.

NA NABÍDKU
Kärcher Zametání

Zametání

Zametání může být opravdu tak jednoduché. Zametání je výrazně jednodušší díky našim kvalitním výrobkům vyrobeným z vysoce kvalitních a odolných materiálů. Takto zametají skuteční profesionálové v oblasti úklidu.

NA NABÍDKU
Kärcher Odstranění prachu

Odstranění prachu

Snadné utírání prachu: naše zařízení pomáhá s odstraňováním prachu a dosahuje účinného vázání prachu na všechny typy povrchů a předmětů. To znamená, že na povrchu nezůstane žádná prachová částice.

NA NABÍDKU
Kärcher