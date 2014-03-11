VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE PRO PROFESIONÁLY
Již od roku 1950 neustále zlepšujeme princip vysokotlakého čištění. Zvyšujeme čisticí výkon a snižujeme spotřebu vody. Prodlužujeme životnost a zkracujeme pracovní čas. Poskytujeme spolehlivá řešení v oblasti vysokotakého čištění pro všechny profesionály.
Podkategorie profesionálních vysokotlakých čističů:
Vysokotlaké čističe bez ohřevu
- Snadné ovládání - snadná obsluha stroje, spoje formou rychlospojek EASY!Lock a tlaková pistole EASY!Force usnadní každý úkol.
- Maximální mobilita a robustnost - kompaktní a ergonomický design, robustní a odolná konstrukce zaručujií maximální mobilitu.
- Úplná nezávislost - lze použít i tam, kde není voda ani napájení. Benzínové nebo naftové studenovodní tlakové čističe Kärcher Vám umožní přímé sání vody z různých vodních zdrojů, takže jsou ideální pro použití v zemědělství, stavebnictví nebo ve veřejném sektoru.
- Specifická průmyslová řešení - navržená a přizpůsobená vašim požadavkům. Kärcher vysokotlaké čističe jsou navrženy pro použití v různých průmyslových odvětvích, s možností rozšíření díky široké nabídce příslušenství.
Vysokotlaké čističe s ohřevem
- Rychlejší výsledky a kratší doby sušení - horká voda rychle uvolňuje a rozpouští nečistoty, ztuhlé oleje a tuky. Povrchy čištěné horkou vodou schnou rychleji.
- Nižší náklady na čištění - oproti čištění studenou vodou je horkovodní čištění časově i nákladově efektivější díky rychlejšímu rozpouštění nečistot a možnosti vynechání doplňkových chemických přípravků.
- Ochrana čištěných povrchů - díky vyšší teplotě vody a nižšímu tlaku lze dosáhnout stejného čisticího účinku jaku u stodenovodního stroje a chránit tak citlivé povrchy.
- Redukce choroboplodných zárodků bez dezinfekčních prostředků - čištění horkou vodou výrazně snižuje přítomnost choroboplodných zárodků bez nutnosti použití dezinfekčních prostředků.
Třídy profesionálních vysokotlakých čističů Kärcher:
Vysokotlaké čističe bez ohřevu
Denní čištění přístrojů, vozidel nebo budov: s tlakem a vysokým průtokem odstraňují vysokotlaké čističe bez ohřevu i pevně ulpívající nečistoty. Ideální k čištění velkých ploch.
Vysokotlaké čističe s ohřevem
S horkou vodou čistí vysokotlaké čističe při konstantním tlaku ještě lépe. Přístroje Kärcher vás přesvědčí nejvyšším obslužným komfortem a nejmodernější technikou.
Čisticí systémy s nejvyšším tlakem
Pokud je výkon běžných vysokotlakých strojů již nedostačující, přijdou na řadu naše čističe s nejvyšším tlakem. Díky ultra vysokému tlaku (UHP) spolehlivě odstraní i ty nejsilněji ulpívající nečistoty a zaschlé vrstvy špíny.
Generátory horké vody
Naše generátory horké vody jsou právě tak jednoduchou jako i ekonomickou možností, jak přeměnit vaše stávající studenovodní vysokotlaké čističe v případě potřeby na teplovodní zařízení s vyšším čisticím výkonem.
Stacionární vysokotlaké čističe
Stacionární vysokotlaké čističe jsou ideální pro širokou škálu použití. Voda pod vysokým tlakem je přiváděna přímo k místům použití prostřednictvím trvale instalované potrubní sítě.
Jakou třídu a typ profesionálního vysokotlakého čističe zvolit?
Třída Super
Vysokotlaké čističe třídy Super jsou perfektní volbou pro ty, kteří potřebují nepřetržitě čistit velké množství odolných nečistot.
Třída Střední
Čističe střední třídy jsou vhodné pro každodenní čištění strojů nebo velkých ploch. Díky svým rozměrům usnadňují čištění těžko přístupných oblastí.
Třída Kompakt
Správná volba pro ty, kteří téměř každý den potřebují vysoce výkonný mobilní tlakový čistič, který se snadno přepravuje.
Třída Speciál
Vhodný pro speciální úkoly čištění v extrémních podmínkách, které vyžadují výkon, bezpečnost a hygienu a vyžadují extrémně vysoký tlak k odstranění nejodolnějších nečistot nebo velkého množství vody.
Třída Upright
Velmi kompaktní, ergonomicky promyšlená Upright konstrukce se současně vynikajícím výkonem nabízí hospodárnou alternativou pro široké spektrum uživatelů.
Spalovací motor
Modely se spalovacím motorem, které jsou k dispozici v horkých i studených variantách, poskytují nepřetržité používání na několik hodin na jednu palivovou nádrž a jsou ideální pro náročné čisticí aplikace, kde není k dispozici napájení.
UHP třída
UHP třída - to jsou ultra vysokotlaké čisitče odolné konstrukce v Cage rámu umožnujícím snadnější manipulaci.
Stacionární čističe
Naleznou využití všude tam, kde je nutné čistit a dezinfikovat na více místech zároveň. Zařízení tak může v jednom okamžiku používat více osob.
Využití profi vysokotlakých čističů dle oboru podnikání:
Vyberte si ten správný model tlakového čističe pro profesionální použití podle Vašeho oboru podnikání, spolu s vhodným příslušenstvím a čisticími prostředky.
Bestsellers - nepřehlédněte nejprodávanější modely vysokotlakých čističů
Profi vapky. Kterou si vybrat? Na jaké čištění je nasadit?
Naše profi vapky studenovodní nebo horkovodní pro průmyslové použití nabízejí řešení pro každý úkol z oblasti vysokotlakého čištění. Od čištění vozového parku a techniky až po veřejné prostory a venkovní plochy. Profi vapky Kärcher jsou variabilní v průtoku a tlaku vody a dodáváme je v nejrůznějším provedení. Vyberte si vhodou řadu podle způsobu použití níže a model snadno vyberete podle potřebného výkou a příslušenství. Jak číst označení modelů strojů naleznete níže.
> Studenovodní vapky profi
Vysokotlaký čistič bez ohřevu je vhodný pro každodenní profesionální čištění. Tyto robustní studenovodní tlakové myčky přesvědčí stálým tlakem, vysokým průtokem vody a čisticím výkonem ve všech oblastech nasazení. V nabídce naleznete modely nabízející průtok vody až do 2 500 l/h a provozní tlak do cca 1 000 bar. Téměř všechny profi tlakové čističe pracují také v režimu sání, takže mohou odebírat vodu z externích zdrojů. S čističi, které jsou poháněny spalovacím motorem, je možné pracovat téměř nezávisle. Za zmínku stojí speciální modely doplněné pevným rámem Cage, který slouží nejen jako ochrana těla tlakového čističe, ale umožňuje i jeho snadný a rychlý převoz.
S přístroji s nejvyšším tlakem bezpečně odstraníte i ty nejhorší nečistoty.
> Profi vapky na horkou vodu a páru
Hlavní výhodou těchto horkovodních vysokotlakých myček je použití kombinace vysokého tlaku a horké vody (nebo páry), která dosahuje teploty od 60 do 155 °C. V kratším čase a za použití nižšího tlaku tak lze dosáhnout stejného čisticího účinku jako u studenovodního stroje. Povrchy čištěné horkou vodou schnou rychleji, čištění je i nákladově úspornější díky možnosti vynechání doplňkových chemických přípravků.
V nabídce společnosti Kärcher naleznete kompaktní a snadno ovladatelné modely řady Upright, které se vyznačují vysokou mobilitou.
Mezi nejoblíbenější vysokotlaké čističe s ohřevem patří čističe řady Kompakt, které splňují požadavky zákazníků hledající vysoký výkon a dobrou mobilitu. Stroje třídy Super jsou ideální pro čištění extrémních znečištění včetně velkých nánosů hrubých nečistot.
Jak správně přečíst název vysokotlakého čističe?
Vše co hledáte během výběru stroje naleznete v jeho označení/názvu. Zde je klíč, který vám poslouží k bezproblémovému nalezení toho správného modelu.
Příklad: HD 5/15 CX Plus + FR Classic lze přečíst jako: model studenovovní, s průtokem 500 l/h, pracovním tlakem 150 bar, třídy kompakt, včetně navíjecího bubnu hadice, včetně rotační trysky, včetně čističe ploch FR Classic.
Model:
HD = studená voda
HDS = horká voda, naftový ohřev
HDS-E = horká voda, elektr. ohřev
HG = generátor horké vody
HWE = výrobník horké vody
HDC = stac. VT; provoz více prac.nást.
Průtok:
První číslo v l/h x 100.
Např. HD 5/.. = 500 l/h
Pracovní tlak:
Druhé číslo v bar x 10.
Např. HD ../15 = 150 bar
Motor:
-2 = 2pólový
-4 = 4pólový
Třída:
P = přenosné
U = vertikální
C = kompaktní
M = střední
S = super
St = stacionární
Pohon:
G = benzín
B/Be = benzín/elektrický start
D/De = nafta/elektrický start
Gas = plyn
Gas LPG = zkapalněný plyn
Vybavení:
bez označení = standardní výbava
Classic = jednoduché vybavení
Advanced = širší vybavení
Edition = ediční stroje
Cage = robustní ocelový rám
Tr1 = jednonápravový příves
Ex = ochrana proti výbuchu
H = s přívodem horké vody
F/Food = provedení vhodné pro potraviny
FR Classic = vcetne cistice ploch
Plus = včetne rotační trysky
X = včetne bubnu na navíjení hadice
Komfortněji, rychleji - tak se pracuje s tlakovým čističem Kärcher
Vyvíjíme výrobky, se kterými mužete čistit ještě rychleji, pohodlněji a účinněji. Například s vynaložením menší síly, s menší tělesnou záteží nebo kratší dobou přípravy, díky které ušetříte spoustu času i energie. Předestavujeme novou řadu příslušenství EASY!Force, EASY!Lock.
Tlakové čištění se nyní zdá tak EASY!
Pistole EASY!Force: Síla ve vašich rukou
Nová vysokotlaká pistole EASY!Force je součástí každého profesionálního vysokotlakého čističe*. Díky své kontrukci snižuje námahu v ramenech a zádech obsluhy až o 30 % a v prstech a zápěstí až o 60 %**. Umožňuje tak delší dobu práce, vyšší efektivitu a nižší nároky na fyzickou kondici uživatele. Umistění spouště využívá zpětnou sílu vodního paprsku a snižuje tím nutnost držet spoušť silou na nulu. Uhel pistole umožňuje držení ruky a ramene v komfortní pozici. Prsty lze snadno hýbat.
> Více o pistoli EASY!Force a systému EASY!Lock
* Mimo řady UHP
** Prokázáno nezávislými studiemi a patentovým úřadem.
Pistole EASY!Force jsou součástí všech nových typů profi vysokotlakých čističů Kärcher.
Rychlospojkou EASY!Lock rychle připojíte nebo odpojíte příslušenství otočením o 360°.
Celokeramický ventil zajistí až 5x delší životnost než u jiných tlakových pistolí.
Rádi vám poradíme s výběrem vhodného vysokotlakého čističe
Naši specialisti Vám rádi poradí nebo stroj předvedou.
