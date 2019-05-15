Plný výkon - nejen pro železné muže: Pistole EASY!Force.
Síla ve vašich rukou! Mezi vás a váš úkol může přijít jediná věc: pistole EASY!Force HD. Ta vám umožní využít vysoký tlak s lehkostí. Revoluční koncepce ovládání EASY!Force pistole využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého proudu a snižuje nutnost držet spoušť na nulu. Navrženo pro snadnější a ergonomické použití. Vyzkoušejte naši pistoli EASY!Force - nebudete ji chtít položit.
EASY!Force: Nikdy nebylo lehčí kontrolovat tlak.
S pistolí EASY!Force přinášíme nový rozměr v ergonomii vysokotlakého čištění. Potvrzeno patentovými i nezávislými studiemi.
Běžná vysokotlaká pistole.
Otevřená pozice ruky snižuje námahu.
Ergonomie pistole EASY!Force
Díky ergonomii chráníme zdraví vašich pracovníků. Zákoník práce požaduje ochranu pracovníků při fyzicky náročných činnostech, mezi které patří i vysokotlaké čištění. Spouštěcí pistole EASY!Force HP nabízí mnoho výhod ve srovnání s tradičními spouštěcími pistolemi HP.
EASY!Force spouštěcí pistoli lze držet s nulovou silou. Pistole snižuje riziko poranění způsobené únavou, zabraňuje artritidě. Chrání vaše klouby, svaly a celé tělo. Mimo zdravotní přínosy nabízí EASY!Force i lepší výsledky práce a vyšší efektivitu.
Delší doba práce bez únavy
Menší svaly se pod stejnou zátěží unaví rychleji než svaly větší. A to je přesně místo, kde přichází naše EASY!Force.
Pro ovládání pistole jsou namísto menších svalových skupin v prstech aktivovány větší svalové skupiny v horní části paže s cílem zabránit brzké únavě. U tradičních pistolí HP musí být prsty stočené do pěst. S EASY!Force zůstává ruka v uvolněné neutrální poloze. Přesunutí síly z malých svalů na velké, ideální ergonomie a volná manipulace s pistolí vede k významně nižšímu přetížení svalů. Díky tomu je možné dlouhodobě pracovat bez únavy a výsledkem je lepší a hospodárnější pracovní výkon.
Delší životnost s keramickým ventilem.
Poškození vysokotlaké pistole nejčastěji souvisí s ventilem, který je poškozen malými částicemi. Ventil naší EASY!Force se skládá z keramické kuličky s keramickým těsnícím sedlem, které je odolné vůči jakýmkoli částicím, které by mohly způsobit potenciální poškození. Životnost EASY!Force je tak 5-krát delší než u pistolí s běžným ventilem.
Bezpečnost práce s intuicí.
Spouštěcí pistole EASY!Force zabraňuje neúmyslnému spuštění a poskytuje tak maximální bezpečnost při používání. Stačí pouze stisknout spoušť a uvolnit pojistku - intuitivní a jednoduché. Spoušť pistole EASY!Force zůstane otevřená, dokud je pojistka stisknutá. Když uvolníte spoušť, pistole se okamžitě vypne.
Pododlný v každé situaci.
Pistole EASY!Force HD nabízí optimální ergonomii pro použití v každé pracovní poloze. V určitých situacích, zejména při práci nad hlavou nebo při různých pracovních úhlech, lze použít přídavnou rukojeť.
Jak zvládnout své úkoly.
Díky volitelné rukojeti EASY!Lock můžete přizpůsobit držení těla každému úkolu. Pravidelná změna pozice vám umožní pracovat déle a volněněji.
Přídavnou rukojeť lze upevnit na rozstřikovací trysku. Rukojeť lze nastavit dle výšky uživatela a nastavit ideální pracovní uhel. Je to rychlé a pohodlné pomocí jednoduchého seřizovacího šroubu. Ergonomický design rukojeti nabízí další dvě polohy uchopení, ať už jste pravák nebo levák. Díky 360° otočné rozstřikovací trysce může být přídavná rukojeť flexibilně otočena.
EASY!Lock: Rychlé a snadné připojení
Díky patentovaným EASY!Lock zámkům je spojení rychlé a snadné. 5-krát rychlejší než u běžných šroubových spojů. Rychlý zámek EASY!Lock je stejně odolný i robustní.
Rychle připraven.
Až dosud bylo nastavení vysokotlakého čističe časově velmi náročné. Jednalo se o připojení nebo odpojení různých součástek. A totéž platilo i při výměně příslušenství. Ale to je již minulost. Nový systém EASY!Lock spojuje výhody rychlospojky s výhodami šroubového spojení. Díky němu lze uspořit až 80 % času.
Rychlý, bezpečný a robustní.
Nic není bezpečnější, spolehlivější a dlouhotrvající než šroubové spojení. Nic není tak rychlé, jako rychlospojkové uzamčení. EASY!Lock je kombinací obou. Je stejně silný jako konvenční šroubové spojení a stejně flexibilní jako rychlospojka. Závit je zajištěn kuželem. Otočení o 360° je vše, co je potřeba pro připojení příslušenství.
Pokrok je jednoduchý.
Díky našemu inovativnímu systému EASY!Lock váha přestává být důležitá - neváží více než běžné šroubové spoje. Malé zlepšení s velkým efektem: těsnění trysky na trysce. To nyní leží radiálně přímo před přídržným závitem, což činí těsnění mnohem trvanlivější a pevnější.
Jak vypadá perfektní spojení
Aby bylo možné pokrýt různá spojení, od vysokotlakého čističe k trysce, stejně jako směrem dopředu a dozadu, je k dispozici celkem 8 různých adaptérů. To zajišťuje, že všechny stávající stroje a příslušenství mohou být nadále používány společně s novými stroji a příslušenstvím s EASY! V našem vyhledávači adaptérů jsou uvedeny všechny adaptéry s příslušnou aplikací. Například jakýkoliv vysokotlaký čistič s připojením M 22 × 1,5 lze rychle přestavět na nový systém EASY! Lock s adaptérem 2.