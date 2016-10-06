Vyhledávač adaptérů EASY!Lock
Jaké je perfektní spojení. Pro pokrytí veškerých spojení od vysokotlakých čističů po trysky existuje celkem 8 různých adaptérů. Tzn. že všechny stávající stroje a příslušenství lze nadále používat v kombinaci s novými stroji a příslušenstvím, které již mají spojení EASY!Lock. Ve vyhledávači adaptérů lze nalézt všechny adaptéry i s jejich aplikací. Např. jakýkoliv vysokotlaký čistič s M 22 x 1.5 spojením lze jednoduše převést na nový EASY!Lock systém pomocí adaptéru 2.
Jak rychle najít správný adaptér.
Nejprve je potřeba zvolit skupinu produktů v levém horním rohu. Dále zkontrolujte, zda se používají staré nebo nové spoje. Pod tlačítkem "Informace" naleznete rady, jak od sebe správně rozlišíte tyto dva druhy spojů. V pravém horním rohu pak stačí vybrat skupinu produktů pro příslušenství, ke kterému je potřeba připojit adaptér a poté na dané příslušenství kliknout. Následně se vpravo zobrazí vhodný adaptér.