Akční nabídky pro řadu Professional

Vybírejte akční produkty z čisticí a úklidové techniky pro profesionály Kärcher. Stroje s prodlouženou zárukou registrujte pomocí registračního formuláže zde. Akce lze využít jak při nákupu na našem oficiálním e-shopu, tak na našich prodejnách Kärcher Center.

LETNÍ SLEVOVÁ PÁRTY PROFESSIONAL

Akce platí od 1. 7. 2026 do 31. 8. 2026 nebo do vyprodání zásob v našem e-shopu i kamenných prodejnách Kärcher center.

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Limitovaná edice Go!Further
Květnová akce na AKU techniku Professional

 

Limitovaná edice dostupná pouze v roce 2026* zaujme elegantním černým designem, prodlouženou zárukou a důrazem na odpovědnost. Vybrané produkty jsou vyrobeny až z 35 % z recyklovaných plastů** a doplněny o praktické příslušenství. Na produkty Go!Further Professional platí prodloužená záruka 3 roky pro firmy zdarma!

* Platí od 1. 1. 2026 do vyprodání zásob. ** Platí pro produkty, nikoli pro příslušenství.

> Kompletní nabídku strojů naleznete zde.

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Akce na AKU techniku Professional - od 1. 1. 2026 do vyprodání zásob
Květnová akce na AKU techniku Professional

 

Pořiďte si profesionální AKU techniku Kärcher výhodně. 
K vybraným profesionálním AKU produktům získáte baterii nebo set baterie a rychlonabíječky (Starter kit) za poloviční cenu! Baterie jsou kompatibilní s více stroji (Professional i Home & Garden).

Akce platí od 1. 1. 2026 do vyprodání zásob. 

> Kompletní nabídku strojů naleznete zde.

Z AKU akce vybíráme:

Kompletní nabídka

Bestsellers Professional - do 31. 12. 2026
Bestsellers Professional

 

Nakupujte Kärcher bestsellery z řady Professional za výhodné dlouhodobě snížené ceny a s možností prodloužení záruky na 3 roky! Akční produkty zakoupíte na našem e-shopu, na kamenných prodejnách Kärcher Center a Kärcher Store. Akce platí od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, nebo vyprodání zásob.  

> Kompletní nabídku strojů a příslušenství naleznete zde.

Vybíráme z nabídky:

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