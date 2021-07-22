Akční nabídky pro řadu Professional
Vybírejte akční produkty z čisticí a úklidové techniky pro profesionály Kärcher. Stroje s prodlouženou zárukou registrujte pomocí registračního formuláže zde. Akce lze využít jak při nákupu na našem oficiálním e-shopu, tak na našich prodejnách Kärcher Center.
LETNÍ SLEVOVÁ PÁRTY PROFESSIONAL
Akce platí od 1. 7. 2026 do 31. 8. 2026 nebo do vyprodání zásob v našem e-shopu i kamenných prodejnách Kärcher center.
Limitovaná edice dostupná pouze v roce 2026* zaujme elegantním černým designem, prodlouženou zárukou a důrazem na odpovědnost. Vybrané produkty jsou vyrobeny až z 35 % z recyklovaných plastů** a doplněny o praktické příslušenství. Na produkty Go!Further Professional platí prodloužená záruka 3 roky pro firmy zdarma!
* Platí od 1. 1. 2026 do vyprodání zásob. ** Platí pro produkty, nikoli pro příslušenství.
Pořiďte si profesionální AKU techniku Kärcher výhodně.
K vybraným profesionálním AKU produktům získáte baterii nebo set baterie a rychlonabíječky (Starter kit) za poloviční cenu! Baterie jsou kompatibilní s více stroji (Professional i Home & Garden).
Akce platí od 1. 1. 2026 do vyprodání zásob.
Z AKU akce vybíráme:
Nakupujte Kärcher bestsellery z řady Professional za výhodné dlouhodobě snížené ceny a s možností prodloužení záruky na 3 roky! Akční produkty zakoupíte na našem e-shopu, na kamenných prodejnách Kärcher Center a Kärcher Store. Akce platí od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, nebo vyprodání zásob.
Vybíráme z nabídky:
NEWSLETTER KÄRCHER PROFESSIONAL
Od profesionálů, pro profesionály.
VSTUPTE DO SVĚTA KARCHER PROFESSIONAL
- ✓ Přehled o aktuálních slevových i speciálních nabídkách.
- ✓ Novinky ze světa profesionálního čištění a úklidu.
- ✓ Know-how a praktické informace.
*Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.