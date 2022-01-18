Bestsellers Professional
Nakupujte Kärcher bestsellery z řady Professional za výhodné ceny a s možností prodloužení záruky na 3 roky! Bestsellery pro profesionály Zakoupíte na našem e-shopu, na kamenných prodejnách Kärcher Center a Kärcher Store.
O Bestsellers Professional
Nabídka „BESTSELLERS PROFESSIONAL" se vztahuje na vybrané výrobky Kärcher Professional. Nabídka je platná od 1. 1. do 31. 12. 2026 nebo vyprodání zásob. Vybrané stroje jsou v e-shopu jsou označeny ikonou Bestseller, 3 roky záruka. Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství a spotřební zboží. Prodloužená záruka je podmíněna on-line registrací stroje (do 30 dnů od zakoupení)
Produkty Bestsellers Professional
Sledujte stroje Bestsellers Professional, které jsou označené ikonou "BESTSELLER".
Prodloužená záruka 3 roky
Touto ikonou jsou označeny produkty, které spadají do prodloužené záruky Bestsellers Professional.
Kamenné prodejny a e-shop
Vybrané produkty zakoupíte na našem e-shopu, v kamenných prodejnách Kärcher Center a Kärcher Store.
Nabídka strojů Bestsellers Professional
Bestsellery z řady Professional za výhodné ceny a s možností prodloužení záruky na 3 roky!
Zaregistrujte si prodlouženou záruku na stroje Professional do 30 dnů od zakoupení
Registraci prodloužené záruky provedete pomocí foruláře Prodloužení záruční lhůty stroje Professional. Odkaz na tento formulář a podmínky prodloužení záruční lhůty Professionals naleznete na této stránce.