Bateriová platforma BATTERY POWER+
Stop kabelům, vysokému hluku a CO2 emisím. Takto vypadá bateriový svět Kärcher pro profesionály.
V profesionální sféře je důležité pracovat efektivně, ekonomicky. Proto jsme vyvinuli bateriovou platformu Kärcher Battery Power+ pro akumulátorové produkty pro profesionály Kärcher s napětím 18 V a 36 V. Platformu s větší kapacitou baterií pro delší dobu běhu a vyšší produktivitu, s extrémně odolnou a promyšlenou konstrukcí, s LCD displejem s technologií reálného času, díky které budete vždy vědět zbývající čas výdrže baterie i zbávající čas pro její dobití a na minutu přesně.
AKU produkty pro profesionály
Profesionální stroje s baterií Battery Power+ (18 V a 36V) nabízejí ten nejlepší výkon a výdrž.
Bateriové vysokotlaké čističe:
Bateriové vysavače na suché vysávání:
Bateriové mokro-suché vysavače:
Bateriové tepovače / extraktory:
Bateriové podlahové mycí a zametací stroje:
Bateriová zahradní technika:
Baterie a nabíječky 36 V Battery Power+
Baterie Battery Power+ 36 V lze kromě profesionálních produktů také použít v AKU produktech pro domácnost a zahradu řady Home & Garden.
Baterie a nabíječky 18 V Battery Power+
18V baterie pro všechny AKU stroje na platformě 18 V (Professional i Home & Garden).
Bateriová platforma pro profesionály BATTERY POWER+
Bateriová platforma Battery Power+ 36 V
Pro ještě větší výkon a výdrž vašich strojů nabízíme platformu 36 V Kärcher Battery Power+. Tato bateriová platforma je speciálně konstruována pro extra výkonná zařízení pro profesionální použití, kterým dodává potřebný a stabilní výkon a dlouhou výdrž.
Baterie Battery Power+ s napětím 36 V lze kromě produktů pro profesionály také použít v AKU produktech pro domácnost a zahradu Home & Garden.
Akumulátorová platforma 36 V Kärcher Battery Power+ nabízí dostatek energie pro výkonná profesionální zařízení pro čištění a úklid velkých ploch a pro údržbu zeleně.
Zařízení na této platformě jsou kompatibilní se všemi 36V bateriemi Kärcher Battery Power+ v kapacitách 6,0 Ah a 7,5 Ah, stejně jako s 36V bateriemi Kärcher Battery Power (v kapacitách 2,5 Ah nebo 5,0 Ah).
Bateriová platforma Battery Power+ 18 V
Baterie Kärcher 18 V se vejde do všech 18V zařízení od firmy Kärcher.
Kombinovat je můžete kromě profesionálních AKU produktů i s AKU produkty pro domácnost a zahradu Home & Garden.
Battery Power+ 18 V nabízejí mimořádně dlouhou dobu chodu s kapacitou 3,0 Ah.
Technologie reálného času
Bezkonkurenční technologie reálného času poskytuje detailní informace o zbývajícím čase provozu, stavu a úrovni nabití, vždy v závislosti na připojeném zařízení. Přehledně, na integrovaném LCD displeji.
Kapacita baterie v procentech
Na první pohled lze na dobře viditelném displeji přečíst kapacitu baterie v procentech.
Zbývající čas v minutách
Obsluha vždy vidí aktuální informaci o zbývající výdrži baterie. Lze tak bezpečně plánovat svou práci. Doba výdrže na baterii je vypočtena dle připojeného stroje.
Úroveň nabití v minutách
Během nabíjení se na displeji zobrazuje zbývající doba nabíjení. Uživatelé tak mohou přesně vědět, kdy bude baterie připravena k použití.
Inteligentní, odolný a zcela bezpečný. Baterie Battery Power+
Síla je v promyšlěných detailech:
Ochrana proti vodním paprskům
Baterie je chráněna proti vodním paprskům podle IPX5.
LCD displej s technologií Real Time
Integrovaný LC displej zobrazuje buď stav nabíjení, zbývající dobu chodu nebo zbývající dobu nabíjení.
Efektivní správa teploty
Efektivní vyrovnávání tepla a inteligentní správa baterie zajišťují nejvyšší výkon v energeticky náročných aplikacích.
Inteligentní monitorování článků
Chrání před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
Výkonné lithium-iontové články
Tyto kvalitní články zaručují stálý výkon, nízké samovybíjení a žádný paměťový efekt.
Extrémní robustnost
Kryty baterií Kärcher jsou obzvláště odolné proti nárazům.
Inteligentní propojení baterie a přístroje:
Baterie platformy Kärcher Battery Power+ jsou navrženy tak, aby mohly komunikovat s provozovaným zařízením. Tímto způsobem lze z baterie číst informace a zobrazit je na jakémkoli rozhraní v zařízení, i když je baterie nainstalována na obtížně viditelném místě.
Příjemná a pohodlná manipulace:
Je to jen detail, ale i na tom záleží. Baterie jsou doplněny o měkké plochy, což zajišťuje snadnou manipulaci a dobrý úchop. Není to technologicky důležitá funkce pro baterii, ale jasné plus pro profesionálního uživatele.
Poznejte blíže naše AKU čisticí a úklidové stroje pro profesionály
Bateriový vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp
S bateriovým vysokotlakým čističem HD 4/11 C Bp napájeným dvojicí akumulátorů 36 V můžete pracovat zcela nezávisle. Díky funkci nasávání pomocí hadice je možný zcela autonomní provoz i při použití alternativních zdrojů vody jako jsou nádrže. Tento studenovodní vysokotlaký čistič používají například poskytovatelé služeb v komunální oblasti, dále ve stavebnictví nebo v zemědělství.
Akumulátorový mycí stroj BR 30/4 C BP Pack
Náš nový, ultrakompaktní akumulátorový mycí stroj BR 30/1 C Bp Pack je ideální volbou pro hygienické čištění všech typů tvrdých podlah, včetně dlaždic a bezpečnostních podlah. Ve srovnání s ručním čištěním podlah dosahuje technologie válečků z mikrovláken až o 20 % lepších výsledků čištění a až o 60 % kratší doby schnutí. Ideální pro úklid menších prostor, jako jsou kanceláře, školy, jídelny nebo nemocnice.
Akumulátorový vysavač na mokré a suché vysávání NT 22/1 Ap Bp L
Profesionální vysavač na mokré/suché vysávání přesvědčí maximálním sacím výkonem bez jakéhokoli externího napájení. Díky absenci kabelu (vyšší mobilita) a vysokému výkonu lze vasavač nasadit i na náročné úklidové práce, ve stísněných prostorách nebo na rychlé či jednorázové úklidové práce.
AKU zádový vysavač na suché vysávání BVL 5/1 Bp
BVL 5/1 Bp je ultralehký, kompaktní a výkonný zádový vysavač na baterie s velkou kapacitou nádoby pro úklid na všech těžko dostupných místech. Díky vynikajícímu výkonu, skvělé ergonomii pro maximálním komfortem nošení a zvýšené flexibilitě díky absenci napájecího kabelu umožňuje tento zádový vysavač vysokou produktivitu a zcela nový pracovní zážitek pro obsluhu.
Aku vysavač na suché vysávání T 9/1 Bp
T 9/1 Bp s režimem eco!efficiency přesvědčí výsledky úklidu na úrovni standardních vysavačů na suché vysávání ze sítě. Tichý, robustní, akumulátorový vysavač s bezkartáčovým motorem s dlouhou životností.
- Extrémně výkonný, tichý
- Nízká spotřeba energie
- Ideální pro úklidové služby
Akumulátorový ruční vysavač HV 1/1 Bp Fs
HV 1/1 Bp má nejlepší čisticí výkon ve své třídě v obou variantách (FS i CS). Snadná manipulace, režim eco!efficiency a příslušenství pro specifické cílové skupiny pro úsporu času až 25 %.
- Skladný a lehký
- Ideální pro úklid v budovách
- Široká nabídka příslušenství
Akumulátorový ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním BR 30/4 C BP Pack
Bateriový mycí stroj BR 30/4 C Bp Pack je skutečnou alternativou k ručnímu čištění tvrdých povrchů do 200 m². Díky 10x většímu přítlaku než lze dosáhnout u běžného mopu docíl tento lehký a kompaktní stroj výrazně lepších výsledků čištění.
- Hygienické a kvalitní mytí podlah
- Zvýšená bezpečnost - rychlé schnutí díky odsávání
- Maximální flexibilita díky absenci napájecího kabelu
AKU zametač koberců CVS 65/1 Bp
Výkonná 36V lithium-iontová baterie našeho zametače na koberce CVS 65/1 Bp umožňuje až 60 minut čištění. Zametací válec stroje lze optimálně nastavit na širokou škálu typů koberců, lze jej snadno použít na koberce se uzlíkovým vlasem i dlouhý velur.
- Pro čištění středních až velkých kobercových ploch
- Bezprašná práce díky dvoustupňové filtraci
- Nejlepší efektivita čištění koberců
AKU tepovač na čalounění Puzzi 9/1 Bp Pack
Akumulátorový Puzzi 9/1 Bp je první profesionální bateriový tepovač na světě. Jeho inovativní technologie umožňuje uživateli být 100% mobilní.
Součástí stroje je ergonomická a extra krátká hubice na čištění čalounění, poskytující vynikající výsledky čištění všech textilií.
- Pro maximální volnost pohybu
- Odolný, mobilní, výkonný
- Ergonomická a extra krátká hubice na čalounění
AKU tepovač Puzzi 9/1 Bp Pack Adv
Akumulátorový Puzzi 9/1 Bp je první profesionální bateriový tepovač na světě. Jeho inovativní technologie umožňuje uživateli být 100% mobilní.
Puzzi 9/1 Bp Pack Adv je vybaven komplexní sadou na čištění koberců. Tento maximálně mobilní tepovač lze využít na textilní povrchy a koberce, například v hotelnictví a gastronomii.
- Pro maximální volnost pohybu
- Odolný, mobilní, výkonný
- Komplexní stroj na čištění koberců
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