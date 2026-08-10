Baterie 36V / 2,5Ah
36 V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 36 V.
Vyměnitelná baterie Kärcher 36 V / 2,5 Ah je vhodná pro použití ve všech zařízeních platformy Kärcher 36 V Battery Power. Díky Real Time Technology s LCD displejem je vždy zobrazena zbývající provozní doba, zbývající doba nabíjení a stav nabití - v závislosti na použitém zařízení. Vysoce výkonné lithium-iontové články poskytují konzistentní výkon a zajišťují, že se akumulátor nevyprázdní nebo neztratí svou kapacitu v důsledku častého částečného vybití (paměťový efekt).
Charakteristické znaky a výhody
Inovativní Real Time TechnologyIntegrovaný LCD displej kdykoli zobrazí zbývající dobu chodu, zbývající dobu nabití a stav nabití.
36 V akumulátorová platforma KärcherPro použití ve všech zařízeních bateriové platformy 36 V Kärcher Battery Power. Pro použití ve všech 36 V akumulátorových platformách Kärcher Battery Power +.
Výkonné lithium-iontové článkyLithium - iontová baterie garantuje konstantní výkon a zamezuje samovybíjení a memory efektu.
Automatický režim skladování
- Prodlužuje životnost článků.
Chráněná proti stříkající vodě dle IPX 5
- Bezpečná ochrana při používání se stříkající vodou.
Efektivní management teplot
- Největší výkon díky efektivnímu ukládání tepla a inteligentní management baterie.
Inteligentní kontrola článků
- Chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
Robustní plášť
- Obaly na baterie Kärcher jsou extrémně odolná proti nárazům.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Energie (Wh)
|90
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|134 x 88 x 73
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