Baterie 36V / 2,5Ah

36 V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 36 V.

Vyměnitelná baterie Kärcher 36 V / 2,5 Ah je vhodná pro použití ve všech zařízeních platformy Kärcher 36 V Battery Power. Díky Real Time Technology s LCD displejem je vždy zobrazena zbývající provozní doba, zbývající doba nabíjení a stav nabití - v závislosti na použitém zařízení. Vysoce výkonné lithium-iontové články poskytují konzistentní výkon a zajišťují, že se akumulátor nevyprázdní nebo neztratí svou kapacitu v důsledku častého částečného vybití (paměťový efekt).

Charakteristické znaky a výhody
Baterie 36V / 2,5Ah: Inovativní Real Time Technology
Inovativní Real Time Technology
Integrovaný LCD displej kdykoli zobrazí zbývající dobu chodu, zbývající dobu nabití a stav nabití.
Baterie 36V / 2,5Ah: 36 V akumulátorová platforma Kärcher
36 V akumulátorová platforma Kärcher
Pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy 36 V Kärcher Battery Power. Pro použití ve všech 36 V akumulátorových platformách Kärcher Battery Power +.
Baterie 36V / 2,5Ah: Výkonné lithium-iontové články
Výkonné lithium-iontové články
Lithium - iontová baterie garantuje konstantní výkon a zamezuje samovybíjení a memory efektu.
Automatický režim skladování
  • Prodlužuje životnost článků.
Chráněná proti stříkající vodě dle IPX 5
  • Bezpečná ochrana při používání se stříkající vodou.
Efektivní management teplot
  • Největší výkon díky efektivnímu ukládání tepla a inteligentní management baterie.
Inteligentní kontrola článků
  • Chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
Robustní plášť
  • Obaly na baterie Kärcher jsou extrémně odolná proti nárazům.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 36
Kapacita (Ah) 2,5
Energie (Wh) 90
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 134 x 88 x 73
Baterie 36V / 2,5Ah
Baterie 36V / 2,5Ah

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