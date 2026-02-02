NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HGE 36-60 BATTERY
AKU nůžky na živý plot HGE 36-60 Battery (36 = bateriová platforma 36 V, 60 = řezná delka 60 cm) s rukojetí otočnou o 180°, sběrnou lištou a dvoustupňovou regulací rychlosti.
Odhadovaný výkon (výška živého plotu 1 m, příčný řez):
- Baterie 36 V / 2,5 Ah – 600 m
- Baterie 36 V / 5 Ah – 1200 m
AKU nůžky na živý plot Kärcher HGE 36-60 Battery jsou opravdovým silákem v oboru stříhání. Nabízejí dvoustupňovou regulaci rychlosti, kdy si můžete vybrat mezi maximální rychlostí či silou. Bez námahy se tyto nůžky na živý plot postarají i o silnější větve. Každý uživatel zajisté ocení vychytanou rukojeť, která lze otáčet o 180° a zabraňuje únavě ramen i paží. Celkovou práci velmi usnadní i nasazovací sběrná lišta, která zamezuje padání odřezků na živý plot. Lišta plotových nůžek řezaná laserem a broušená diamantem zaručuje neustále přesný výsledek stříhání. Přídavný chránič špičky lišty zabraňuje jak poškození budov a země, tak i samotné lišty. A závěsné oko integrované v chrániči špičky lišty umožňuje prostorově úsporné uložení na zdi. Nůžky na plot jsou navíc vybavené antiblokovacím systémem pro práci bez přerušování. Nabíječka a baterie nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Dvoustupňová regulace rychlostiV závislosti na použití lze zvolit mezi maximální rychlostí a maximální sílou. Stupeň 1: vysoká rychlost. Ideální pro přesný tvarovací střih. Stupeň 2: velká síla. Ideální pro zmlazovací řez silnějších větví a silných živých plotů.
Otočná rukojeťRukojeť lze pro pohodlný pracovní postoj otočit v několika stupních o 180°.
Sběrná lištaPřemisťuje ostříhané části živého plotu, které by jinak padaly do plotu, pohodlně na zem před uživatele.
Funkce řezání
- Obzvláště praktické u živých plotů s jednotlivými silnějšími větvemi.
Lišta řezaná laserem a broušená diamantem
- Lišta zabezpečuje přesný výsledek stříhání.
Ergonomická rukojeť
- Pro příjemné a bezpečné držení i při delší práci.
Kontrolní stráž
- Chrání ostří a předchází poškození budov a země.
- S integrovaným zavěšením pro praktické uložení na zeď.
Bezpečnostní zapínání dvěma rukama
- Proti neúmyslnému spuštění plotových nůžek.
Bateriová platforma 36 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze používat i v dalších zařízeních Kärcher na platformě 36 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Řezná délka (cm)
|60
|Rozteč zubů (mm)
|26
|Regulace rychlosti
|ano
|Rychlostní stupně
|2
|Rychlost nože (?ezy/min)
|Úroveň 1: 2700 / Úroveň 2: 760
|Typ čepele
|laserem broušené, diamantové broušení
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|36
|Výkon na jedno nabití* (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Výška živého plotu: 1 m, stříhání z jedné strany na stupeň 1
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Ochrana čepele
- Sběrná lišta
Vybavení
- Rukojeť: otočný
- Funkce řezání
- Kontrolní stráž
- Závěsné oko
Videa
Oblasti použití
- Živé ploty, keře
- Keře
