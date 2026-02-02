MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČ WD 3 AKU VERZE
Víceúčelový AKU vysavač WD 3 s baterií o platformě 36 V obsahuje univerzální příslušenství pro podlahové a ruční vysávání suchých a mokrých nečistot.
Všestranný aku vysavač WD 3 Battery zatočí se špínou v dílně, garáži i na terase. A nepotřebuje k tomu ani napájení ze sítě. Přívod energie obstará výkonná 36V baterie Kärcher, s níž zvládnete na jedno nabití uklízet 15–30 minut (pro vyšší výdrž je třeba pořídit baterii s vyšší kapacitou 5,0 Ah). Baterie díky funkci Real Time Technology neustále na svém LED displeji ukazuje zbývající čas chodu. Navíc je kompatibilní i s dalšími zařízeními platformy Kärcher 36 V. Perfektní výsledky čištění zajistí kvalitní patronový filtr, který je vhodný jak na suché, tak mokré vysávání bez potřeby výměny. O podlahy se postará praktická hubice na podlahy a o špatně dostupná místa zúžená štěrbinová hubice. Stroj kromě vysávání nabízí také funkci fukaru, pomocí níž v mžiku odstraníte spadané listí a jiné suché nečistoty. Pro snadnou a bezpečnou manipulaci se 17l nárazuvzdornou nádobou na nečistoty oceníte systém "Pull & Push" pro otevírání a zavírání nádoby. V průběhu vysávání potěší i parkovací poloha pro podlahovou hubici pro případ, kdy je třeba na chvíli přerušit práci. Po práci uložíte příslušenství přímo na stroj, hadici připnete k tělu vysavače a vše snadno uložíte i v úzkém kumbále. Baterie ani nabíječka nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Vyměnitelná baterie 36 V Kärcher Battery PowerUmožňuje práci nezávislou na elektrické síti a vytváří tak maximální svobodu pohybu. Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Kompatibilní se všemi zařízeními na platformě 36 V Battery Power.
Speciální patronový filtrPro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
Praktická funkce fukaruVšude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru. Odstraňování nečistot bez námahy.
Podlahová hubice a sací hadice
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Odnímatelná rukojeť
- Nabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici.
- Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.
Praktická parkovací pozice
- Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Praktické uložení příslušenství
- Na místo nenáročná, bezpečná úschova příslušenství na dosah.
Uzavírací systém „Pull & Push“
- Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Umožňuje snadnou přepravu přístroje.
Velká přepravní kolečka
- Pro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Jmenovitý příkon (W)
|300
|Sací výkon (W)
|80
|Podtlak (mbar)
|max. 110
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 40
|Objem nádrže (l)
|17
|Materiál nádrže
|Plast
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy. Nárazník zařízení žluté barvy.
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|36
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 70 (2,5 Ah) / cca 140 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|cca 15 (2,5 Ah) / cca 30 (5,0 Ah)
|Hladina hluku (dB(A))
|67
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|388 x 340 x 503
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Délka sací hadice: 2 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: 1 Kusy, Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Videa
Oblasti použití
- Terasa
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Zahradní domek
- Interiér vozidla
- Efektivní vysávání kapalin
- Dílna
- Garáž
- Sklep
- Vstupní oblast
- Místnost pro kutily
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
