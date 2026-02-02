MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČ WD 3 AKU VERZE

Víceúčelový AKU vysavač WD 3 s baterií o platformě 36 V obsahuje univerzální příslušenství pro podlahové a ruční vysávání suchých a mokrých nečistot.

Všestranný aku vysavač WD 3 Battery zatočí se špínou v dílně, garáži i na terase. A nepotřebuje k tomu ani napájení ze sítě. Přívod energie obstará výkonná 36V baterie Kärcher, s níž zvládnete na jedno nabití uklízet 15–30 minut (pro vyšší výdrž je třeba pořídit baterii s vyšší kapacitou 5,0 Ah). Baterie díky funkci Real Time Technology neustále na svém LED displeji ukazuje zbývající čas chodu. Navíc je kompatibilní i s dalšími zařízeními platformy Kärcher 36 V. Perfektní výsledky čištění zajistí kvalitní patronový filtr, který je vhodný jak na suché, tak mokré vysávání bez potřeby výměny. O podlahy se postará praktická hubice na podlahy a o špatně dostupná místa zúžená štěrbinová hubice. Stroj kromě vysávání nabízí také funkci fukaru, pomocí níž v mžiku odstraníte spadané listí a jiné suché nečistoty. Pro snadnou a bezpečnou manipulaci se 17l nárazuvzdornou nádobou na nečistoty oceníte systém "Pull & Push" pro otevírání a zavírání nádoby. V průběhu vysávání potěší i parkovací poloha pro podlahovou hubici pro případ, kdy je třeba na chvíli přerušit práci. Po práci uložíte příslušenství přímo na stroj, hadici připnete k tělu vysavače a vše snadno uložíte i v úzkém kumbále. Baterie ani nabíječka nejsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3 Battery: Vyměnitelná baterie 36 V Kärcher Battery Power
Vyměnitelná baterie 36 V Kärcher Battery Power
Umožňuje práci nezávislou na elektrické síti a vytváří tak maximální svobodu pohybu. Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Kompatibilní se všemi zařízeními na platformě 36 V Battery Power.
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3 Battery: Speciální patronový filtr
Speciální patronový filtr
Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3 Battery: Praktická funkce fukaru
Praktická funkce fukaru
Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru. Odstraňování nečistot bez námahy.
Podlahová hubice a sací hadice
  • Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
  • Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Odnímatelná rukojeť
  • Nabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici.
  • Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.
Praktická parkovací pozice
  • Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Praktické uložení příslušenství
  • Na místo nenáročná, bezpečná úschova příslušenství na dosah.
Uzavírací systém „Pull & Push“
  • Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
  • Umožňuje snadnou přepravu přístroje.
Velká přepravní kolečka
  • Pro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Jmenovitý příkon (W) 300
Sací výkon (W) 80
Podtlak (mbar) max. 110
Množství vzduchu (l/s) max. 40
Objem nádrže (l) 17
Materiál nádrže Plast
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy. Nárazník zařízení žluté barvy.
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 36
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 70 (2,5 Ah) / cca 140 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) cca 15 (2,5 Ah) / cca 30 (5,0 Ah)
Hladina hluku (dB(A)) 67
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 388 x 340 x 503

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Délka sací hadice: 2 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Odnímatelná rukojeť
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 m
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: 1 Kusy, Celulóza
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý

Vybavení

  • Funkce fukaru
  • Parkovací poloha
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Ochrana proti nárazu
  • Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3 Battery
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3 Battery

Videa

Oblasti použití
  • Terasa
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní domek
  • Interiér vozidla
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Dílna
  • Garáž
  • Sklep
  • Vstupní oblast
  • Místnost pro kutily
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly WD 3 Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.