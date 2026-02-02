Zametací stroj KM 70/30 C Bp 2SB
Ručně vedený zametací stroj KM 70/30 C Bp 2SB pro úklid tvrdých povrchů v interiéru i exteriéru - filtr s odsáváním, bateriový el. pohon zametacího válce a pohon bočního kartáče.
Ručně vedený zametací stroj KM 70/30 C Bp 2SB je efektivní a účinné řešení pro čištění tvrdých povrchů v interiéru i exteriéru. Zametací válec a boční kartáče jsou poháněny baterií a výrazně zvyšují komfort práce: uživatelé mohou bez námahy zametat rohy a těžko přístupná místa s výrazně menší potřebou síly. Plochý skládaný filtr s aktivním odsáváním snižuje tvorbu prachu i při odstraňování velkého množství jemného prachu a udržuje pracovní prostředí čisté. Zametací válec lze nastavit v šesti stupních a přizpůsobit tak jeho čisticí výkon různým povrchům. Práci usnadňuje praktická odkládací plocha pro další vybavení, jako jsou kbelíky a sběrače odpadků. Jednoduchá je také údržba, k výměně bočního kartáče a filtru není třeba žádné nářadí. Bateriová platforma Kärcher Battery Power+ s napětím 36 V poskytuje dostatečný výkon v každé situaci. Vyměnitelnou baterie lze vyjmout pro snadnou přepravu. Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky.
Charakteristické znaky a výhody
Vyměnitelná lithium-iontová baterieDobu provozu na baterie lze zvolit podle čištěné plochy. Rychlé a průběžné dobíjení pro delší provozní dobu a vyšší produktivitu. Zobrazuje zbývající dobu provozu baterie při zametání.
Plochý skládaný filtr s aktivním odsávánímSnižuje množství vznikajícího prachu a zajišťuje čisté pracovní prostředí. Výměna filtru bez použití nářadí. Ruční oklep filtru zajišťuje nejlepší výsledek zametání i při jemném prachu.
Praktický skladovací prostorMožno přepravovat dodatečné čisticí nádoby. Zvyšuje efektivitu a ušetří vám práci navíc. Hrubé nečistoty lze snadno sbírat a likvidovat.
Rukojeť lze otočit a nastavit do tří poloh.
- Skládací rukojeť umožňuje prostorově úsporné skladování.
- Nastavitelné pro různé výšky uživatelů.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Druh pohonu
|manuální
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3920
|Pracovní šířka (mm)
|480
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|700
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|980
|Objem nádrže brutto/netto (l)
|45 / 20
|Filtrační plocha (m²)
|0,6
|Typ baterie
|Vyměnitelná Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|36
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Provozní doba na jedno nabití baterie (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|33,5
|Hmotnost balení (kg)
|40,2
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Filtr na jemný prach
Vybavení
- Zametací pohon elektrický
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Ruční oklep filtru
- Madlo, sklopné
- Princip smetáčku a lopatky
- Odsávání
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Postranní kartáč sklopný
- Plynule nastavitelný postranní kartáč
- Rukojeť pro přenášení
Videa
Oblasti použití
- Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
- K čištění parkovišť a čerpacích stanic
- Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
- Ideální také pro menší dílny a v zemědělství