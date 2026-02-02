Zametací stroj KM 70/30 C Bp 2SB

Ručně vedený zametací stroj KM 70/30 C Bp 2SB pro úklid tvrdých povrchů v interiéru i exteriéru - filtr s odsáváním, bateriový el. pohon zametacího válce a pohon bočního kartáče.

Ručně vedený zametací stroj KM 70/30 C Bp 2SB je efektivní a účinné řešení pro čištění tvrdých povrchů v interiéru i exteriéru. Zametací válec a boční kartáče jsou poháněny baterií a výrazně zvyšují komfort práce: uživatelé mohou bez námahy zametat rohy a těžko přístupná místa s výrazně menší potřebou síly. Plochý skládaný filtr s aktivním odsáváním snižuje tvorbu prachu i při odstraňování velkého množství jemného prachu a udržuje pracovní prostředí čisté. Zametací válec lze nastavit v šesti stupních a přizpůsobit tak jeho čisticí výkon různým povrchům. Práci usnadňuje praktická odkládací plocha pro další vybavení, jako jsou kbelíky a sběrače odpadků. Jednoduchá je také údržba, k výměně bočního kartáče a filtru není třeba žádné nářadí. Bateriová platforma Kärcher Battery Power+ s napětím 36 V poskytuje dostatečný výkon v každé situaci. Vyměnitelnou baterie lze vyjmout pro snadnou přepravu. Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj KM 70/30 C Bp 2SB: Vyměnitelná lithium-iontová baterie
Vyměnitelná lithium-iontová baterie
Dobu provozu na baterie lze zvolit podle čištěné plochy. Rychlé a průběžné dobíjení pro delší provozní dobu a vyšší produktivitu. Zobrazuje zbývající dobu provozu baterie při zametání.
Zametací stroj KM 70/30 C Bp 2SB: Plochý skládaný filtr s aktivním odsáváním
Plochý skládaný filtr s aktivním odsáváním
Snižuje množství vznikajícího prachu a zajišťuje čisté pracovní prostředí. Výměna filtru bez použití nářadí. Ruční oklep filtru zajišťuje nejlepší výsledek zametání i při jemném prachu.
Zametací stroj KM 70/30 C Bp 2SB: Praktický skladovací prostor
Praktický skladovací prostor
Možno přepravovat dodatečné čisticí nádoby. Zvyšuje efektivitu a ušetří vám práci navíc. Hrubé nečistoty lze snadno sbírat a likvidovat.
Rukojeť lze otočit a nastavit do tří poloh.
  • Skládací rukojeť umožňuje prostorově úsporné skladování.
  • Nastavitelné pro různé výšky uživatelů.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Druh pohonu manuální
Max. plošný výkon (m²/h) 3920
Pracovní šířka (mm) 480
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 700
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 980
Objem nádrže brutto/netto (l) 45 / 20
Filtrační plocha (m²) 0,6
Typ baterie Vyměnitelná Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 36
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Provozní doba na jedno nabití baterie (h) max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 33,5
Hmotnost balení (kg) 40,2

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Filtr na jemný prach

Vybavení

  • Zametací pohon elektrický
  • Hlavní zametací válec nastavitelný
  • Ruční oklep filtru
  • Madlo, sklopné
  • Princip smetáčku a lopatky
  • Odsávání
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Postranní kartáč sklopný
  • Plynule nastavitelný postranní kartáč
  • Rukojeť pro přenášení
Zametací stroj KM 70/30 C Bp 2SB
Zametací stroj KM 70/30 C Bp 2SB

Videa

Oblasti použití
  • Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
  • K čištění parkovišť a čerpacích stanic
  • Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
  • Ideální také pro menší dílny a v zemědělství
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie