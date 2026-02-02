FUKAR NA LISTÍ LBL 4 BATTERY SET
AKU fukar na listí LBL 4 Battery Set včetně baterie 36 V a rychlonabíječky dosahuje maximální rychlosti vzduchu 250 km/h.
Odhadovaný plošný výkon: 500 m2
Výkonný AKU fukar na listí s nabíječkou a 36 V lithium-iontovou baterií firmy Kärcher disponuje dvoustupňovou regulaci výkonu, přičemž dosahuje maximální rychlosti vzduchu 250 km/h. Fukar na listí je dokonale vyvážen a pohodlně se drží v ruce. Díky odnímatelné ploché hubici s ostrou hranou cíleně odstraní a uvolní i mokré listí.
Charakteristické znaky a výhody
Trubka fukaruÚčinné odstraňování listí a volných nečistot kolem domu a v zahradě.
Odnímatelná plochá hubicePro přesné a bodové čištění. Listí lze například foukat na jednu hromadu.
2stupňová regulace výkonuMaximální síla nebo max. doba chodu: Výkon lze upravit podle individuálních potřeb.
Integrovaná ostrá hrana
- Mokré listí a přilepené nečistoty odstraníte ostrou hranou.
Ergonomický design
- Dokonale vyvážený pro práci bez únavy.
Bajonetový uzávěr
- Pro nenáročnou úschovu můžete trubku fukaru jednoduše odejmout.
Bateriová platforma 36 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Dlouhá životnost a vysoká výkonnost díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze používat i v dalších zařízeních Kärcher na platformě 36 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Rychlost vzduchu (km/h)
|max. 250
|Průtok vzduchu (m³/h)
|330
|Regulace rychlosti
|ano
|Rychlostní stupně
|2
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|max. 550 (2,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|48 / 78
|Nabíjecí proud (A)
|2,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|975 x 170 x 305
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 36 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií: 36 V Battery Power rychlonabíječka (1 ks)
- Trubka fukaru
- Plochá hubice včetně ostré hrany
Oblasti použití
- Odstraňování listí kolem domu
- Odstraňování zeleného odpadu po řezu křoví a větví
- Cesty kolem domu
- Oblasti kolem domu a zahrady
