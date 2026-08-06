Zametací stroj KM 70/25 C BP 2SB
Ručně vedený zametací stroj KM 70/25 C BP 2SB pro úklid tvrdých povrchů v interiéru i exteriéru - elektrický pohon zametacího válce s filtrem a pohonem bočního kartáče minimalizují prašnost.
Ručně vedený zametací stroj KM 70/25 C BP 2SB je efektivním a účinným řešením pro úklid tvrdých povrchů v interiéru i exteriéru. Zametací válec a boční kartáče jsou napájeny baterií a výrazně zvyšují komfort práce: uživatelé mohou bez námahy zametat rohy a těžko přístupná místa s výrazně menší potřebou síly. Pěnový filtr s pasivním odsáváním snižuje prašnost a udržuje pracovní prostředí čisté. Zametací válec lze nastavit v šesti stupních a přizpůsobit tak jeho čisticí výkon různým povrchům. Práci usnadňuje praktický systém Home Base na další vybavení, jako jsou kbelíky a sběrače odpadků. Jednoduchá je také údržba, k výměně bočního kartáče a filtru není potřeba žádné nářadí. Bateriová platforma Kärcher Battery Power 36 V poskytuje dostatečný výkon v každé situaci. Vyměnitelná baterie lze vyjmout pro snadnou přepravu. Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky.
Charakteristické znaky a výhody
Vyměnitelná lithium-iontová baterie
Prachový filtr
Praktický skladovací prostor
Rukojeť lze otočit a nastavit do tří poloh.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Druh pohonu
|manuální
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3920
|Pracovní šířka (mm)
|480
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|700
|Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)
|980
|Objem nádrže brutto/netto (l)
|45 / 20
|Typ baterie
|Vyměnitelná Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|36
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Provozní doba na jedno nabití baterie (h)
|max. 2,2 (5,0 Ah) / max. 2,7 (6,0 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|98 / 138
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|32
|Hmotnost balení (kg)
|38,7
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Filtr na jemný prach
Vybavení
- Zametací pohon elektrický
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Ruční oklep filtru
- Madlo, sklopné
- Princip smetáčku a lopatky
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Postranní kartáč sklopný
- Plynule nastavitelný postranní kartáč
- Rukojeť pro přenášení
Oblasti použití
- Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
- K čištění parkovišť a čerpacích stanic
- Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
- Ideální také pro menší dílny a v zemědělství