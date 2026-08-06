Zametací stroj KM 70/25 C BP 2SB

Ručně vedený zametací stroj KM 70/25 C BP 2SB pro úklid tvrdých povrchů v interiéru i exteriéru - elektrický pohon zametacího válce s filtrem a pohonem bočního kartáče minimalizují prašnost.

Ručně vedený zametací stroj KM 70/25 C BP 2SB je efektivním a účinným řešením pro úklid tvrdých povrchů v interiéru i exteriéru. Zametací válec a boční kartáče jsou napájeny baterií a výrazně zvyšují komfort práce: uživatelé mohou bez námahy zametat rohy a těžko přístupná místa s výrazně menší potřebou síly. Pěnový filtr s pasivním odsáváním snižuje prašnost a udržuje pracovní prostředí čisté. Zametací válec lze nastavit v šesti stupních a přizpůsobit tak jeho čisticí výkon různým povrchům. Práci usnadňuje praktický systém Home Base na další vybavení, jako jsou kbelíky a sběrače odpadků. Jednoduchá je také údržba, k výměně bočního kartáče a filtru není potřeba žádné nářadí. Bateriová platforma Kärcher Battery Power 36 V poskytuje dostatečný výkon v každé situaci. Vyměnitelná baterie lze vyjmout pro snadnou přepravu. Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj KM 70/25 C BP 2SB: Vyměnitelná lithium-iontová baterie
Vyměnitelná lithium-iontová baterie
Zametací stroj KM 70/25 C BP 2SB: Prachový filtr
Prachový filtr
Zametací stroj KM 70/25 C BP 2SB: Praktický skladovací prostor
Praktický skladovací prostor
Rukojeť lze otočit a nastavit do tří poloh.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Druh pohonu manuální
Max. plošný výkon (m²/h) 3920
Pracovní šířka (mm) 480
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 700
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm) 980
Objem nádrže brutto/netto (l) 45 / 20
Typ baterie Vyměnitelná Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 36
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Provozní doba na jedno nabití baterie (h) max. 2,2 (5,0 Ah) / max. 2,7 (6,0 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 98 / 138
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 32
Hmotnost balení (kg) 38,7

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Filtr na jemný prach

Vybavení

  • Zametací pohon elektrický
  • Hlavní zametací válec nastavitelný
  • Ruční oklep filtru
  • Madlo, sklopné
  • Princip smetáčku a lopatky
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
  • Postranní kartáč sklopný
  • Plynule nastavitelný postranní kartáč
  • Rukojeť pro přenášení
Zametací stroj KM 70/25 C BP 2SB
Oblasti použití
  • Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
  • K čištění parkovišť a čerpacích stanic
  • Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
  • Ideální také pro menší dílny a v zemědělství
Příslušenství
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