MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČ WD 3 PREMIUM AKU VERZE

Víceúčelový AKU vysavač WD 3 Premium Battery o platformě 36 V (baterie není součástí) je vybaven odolnou 17l nádobou z nerezové oceli. Vhodné na suché a mokré vysávání.

Všestranný aku vysavač WD 3 Battery Premium spolehlivě odstraní suché i mokré nečistoty v dílně, garáži i na terase. Univerzální patronový filtr pro mokré i suché vysávání si poradí se špínou všeho druhu a zajistí perfektní čistotu za každé situace. Vysátý materiál zachytává objemná 17l nádoba z kvalitní nerez oceli. Vysavač snadno proměníte také ve fukar na listí a jiný drobný odpad. Vysavač dodáváme s praktickou hubicí na podlahy a štěrbinovou hubicí, která ulehčí úklid špatně přístupných míst. Díky odnímatelné ergonomické rukojeti lze navíc příslušenství připojit také přímo k hadici. Zásluhou aku pohonu nemusíte při vysávání hledat zásuvky ani rozmotávat metry kabelů. O přísun energie se stará výkonná 36V Li-on baterie Kärcher, která na jedno nabití zvládne 15–30 minut úklidu - pro vyšší výdrž volte baterii s vyšší kapacitou 5,0 Ah. Prostřednictvím LCD displeje se navíc kdykoliv během práce dozvíte, jak dlouho bude baterie ještě pracovat. Další výhody: parkovací poloha sací hubice, zamykací systém "Pull & Push" pro pohodlné vyprazdňování nádoby na nečistoty, ergonomická rukojeť a praktické uložení příslušenství. Baterie ani nabíječka nejsou součástí tohoto balení.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3 Premium Battery: Vyměnitelná baterie 36 V Kärcher Battery Power
Vyměnitelná baterie 36 V Kärcher Battery Power
Umožňuje práci nezávislou na elektrické síti a vytváří tak maximální svobodu pohybu. Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Kompatibilní se všemi zařízeními na platformě 36 V Battery Power.
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3 Premium Battery: Speciální patronový filtr
Speciální patronový filtr
Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3 Premium Battery: Praktická funkce fukaru
Praktická funkce fukaru
Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru. Odstraňování nečistot bez námahy.
Podlahová hubice a sací hadice
  • Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
  • Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Odnímatelná rukojeť
  • Nabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici.
  • Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.
Praktická parkovací pozice
  • Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Praktické uložení příslušenství
  • Na místo nenáročná, bezpečná úschova příslušenství na dosah.
Uzavírací systém „Pull & Push“
  • Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
  • Umožňuje snadnou přepravu přístroje.
Velká přepravní kolečka
  • Pro bezpečnou a komfortní přepravu i na nerovném terénu jako např. zahradních cestách.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Jmenovitý příkon (W) 300
Sací výkon (W) 80
Podtlak (mbar) max. 110
Množství vzduchu (l/s) max. 40
Objem nádrže (l) 17
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení žluté barvy.
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 36
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 70 (2,5 Ah) / cca 140 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) cca 15 (2,5 Ah) / cca 30 (5,0 Ah)
Hladina hluku (dB(A)) 67
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 388 x 340 x 525

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Délka sací hadice: 2 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Odnímatelná rukojeť
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 m
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: 1 Kusy, Celulóza
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý

Vybavení

  • Funkce fukaru
  • Parkovací poloha
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Ochrana proti nárazu
  • Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3 Premium Battery
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3 Premium Battery

Videa

Oblasti použití
  • Terasa
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní domek
  • Interiér vozidla
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Dílna
  • Garáž
  • Sklep
  • Vstupní oblast
  • Místnost pro kutily
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly WD 3 Premium Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.