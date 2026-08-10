Rychlonabíječka 36 V
Rychlonabíječka dokáže nabít baterie 36 V / 2,5 Ah na 80 % již za 48 min. Je vhodná i pro všechny ostatní Kärcher baterie 36 V.
Tato rychlonabíječka je vhodná pro všechny Kärcher baterie s označením 36 V. AKU nářadí a další technika od Kärcher se vyznačuje komfortním užíváním a s rychlonabíječkou i snadnějším plánováním práce. Například vyměnitelná baterie 36 V / 2,5 Ah se nabije na 80 % již za 48 minut. Výhodou je i integrovaný nástěnný držák.
Charakteristické znaky a výhody
RychlonabíječkaNabije vyměnitelnou baterii 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power za 48 minut na 80 %. Nabije vyměnitelnou baterii 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power za 1,5 hodiny na 80 %.
Mnohostranné použitíKompatibilní se všemi bateriemi na 36 V bateriové platformě Kärcher.
Držák na stěnuPro čisté připevnění ke zdi
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|doba nabíjení baterie s rychlonabíječkou
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36 V / 2.5 Ah baterie Power baterie:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
36 V / 5.0 Ah baterie Power baterie:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Nabíjecí proud (A)
|2,5
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|184 x 133 x 88
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