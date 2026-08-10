Rychlonabíječka 36 V

Rychlonabíječka dokáže nabít baterie 36 V / 2,5 Ah na 80 % již za 48 min. Je vhodná i pro všechny ostatní Kärcher baterie 36 V.

Tato rychlonabíječka je vhodná pro všechny Kärcher baterie s označením 36 V. AKU nářadí a další technika od Kärcher se vyznačuje komfortním užíváním a s rychlonabíječkou i snadnějším plánováním práce. Například vyměnitelná baterie 36 V / 2,5 Ah se nabije na 80 % již za 48 minut. Výhodou je i integrovaný nástěnný držák.

Charakteristické znaky a výhody
Rychlonabíječka 36 V: Rychlonabíječka
Rychlonabíječka
Nabije vyměnitelnou baterii 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power za 48 minut na 80 %. Nabije vyměnitelnou baterii 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power za 1,5 hodiny na 80 %.
Rychlonabíječka 36 V: Mnohostranné použití
Mnohostranné použití
Kompatibilní se všemi bateriemi na 36 V bateriové platformě Kärcher.
Rychlonabíječka 36 V: Držák na stěnu
Držák na stěnu
Pro čisté připevnění ke zdi
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
doba nabíjení baterie s rychlonabíječkou 36 V / 2.5 Ah baterie Power baterie:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

36 V / 5.0 Ah baterie Power baterie:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Nabíjecí proud (A) 2,5
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 184 x 133 x 88
Rychlonabíječka 36 V

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