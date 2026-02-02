BVL 3/1 Bp
Úklid ve stísněných prostorách: Ultralehký, výkonný a bateriový zádový vysavač BVL 3/1 Bp vyniká z davu robustním materiálem EPP a skvělou poměrem výkonu a ceny.
Ultralehký, výkonný a bateriový: Je to první vysavač svého druhu, který se může pochlubit hmotností pouhých 4,5 kilogramu. To je možné díky inovativnímu materiálu EPP, který také činí zádový vysavač BVL 3/1 Bp obzvláště robustním a odolným navzdory své nízké hmotnosti. Ať už pro školníky, řemeslníky nebo pro použití v domácnostech – namáhavé čištění skvrn a schodů je minulostí: Výkonný batohový vysavač s objemem nádoby 3 litry je ideálním řešením pro úklid v těsných prostorech. Zatímco výkonná baterie Kärcher Battery Power zajišťuje dlouhou dobu provozu, ergonomický nosný rám usnadňuje práci. Díky praktickému ovládacímu panelu na bederním pásu, který slouží k ovládání všech důležitých provozních a doplňkových funkcí, je model BVL 3/1 Bp velmi uživatelsky přívětivý a lze jej snadno ovládat. Bezkartáčový motor EC je také extrémně odolný proti opotřebení. Kromě obvyklého příslušenství jsou jako volitelné doplňky k dispozici také další funkce, jako je filtr HEPA 14. Při objednávce této verze mějte na paměti, že baterii Kärcher Battery Power a kompatibilní nabíječku baterií je nutné objednat samostatně.
Charakteristické znaky a výhody
Ultralehký bateriový zádový vysavačVyrobeno z extrémně lehkého, inovativního EPP (expandovaného polypropylenu). Umožňuje ergonomickou práci. Umožňuje bezproblémovou přepravu.
Vysoce inovativní EPP (expandovaný polypropylen)Obzvláště robustní a extrémně dlouhá životnost. Ultralehký. Extrémně šetrné k životnímu prostředí, protože je 100% recyklovatelné.
Skvělá ergonomie.Nosný rám deuter® extrémně pohodlný i při delším používání. Panel obsluhy na bederním pásu umožňuje pohodlné řízení a kontrolu všech funkcí. Sací hadici lze připojit odlišně pro praváky a leváky.
Bezkartáčový pohon EC.
- Vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost.
- Umožňuje dlouhé pracovní nasazení a zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Režim eco!efficiency
- Režim eco!efficiency snižuje potřebu energie a hlučnost vysavače a prodlužuje dobu chodu baterie.
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
- Rychlá výměna baterie pro jiná zařízení podle potřeby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnost práce.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Objem nádrže (l)
|3
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Množství vzduchu (l/s)
|35,4
|Jmenovitý příkon (W)
|350
|Podtlak (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 120 (5,0 Ah) / cca 130 (6,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Režim napájení: / max. 31 (5,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 41 (7,5 Ah)
|Nabíjecí proud (A)
|2,5
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|220 x 317 x 450
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Délka sací hadice: 1 m
- Typ sací hadice: s kolenem
- Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
- Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sací trubice, materiál: Hliník
- Přepínatelná podlahová hubice
- Štěrbinová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
Vybavení
- Režim eco!efficiency
- Nosný rám
Oblasti použití
- Vhodné pro školníky ve škole.
- Ideální také pro obchodníky a ženy.
- Ideální pro soukromé domácnosti.
- Snadné čištění schodů
- Bodové čištění
