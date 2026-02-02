BVL 3/1 Bp

Úklid ve stísněných prostorách: Ultralehký, výkonný a bateriový zádový vysavač BVL 3/1 Bp vyniká z davu robustním materiálem EPP a skvělou poměrem výkonu a ceny.

Ultralehký, výkonný a bateriový: Je to první vysavač svého druhu, který se může pochlubit hmotností pouhých 4,5 kilogramu. To je možné díky inovativnímu materiálu EPP, který také činí zádový vysavač BVL 3/1 Bp obzvláště robustním a odolným navzdory své nízké hmotnosti. Ať už pro školníky, řemeslníky nebo pro použití v domácnostech – namáhavé čištění skvrn a schodů je minulostí: Výkonný batohový vysavač s objemem nádoby 3 litry je ideálním řešením pro úklid v těsných prostorech. Zatímco výkonná baterie Kärcher Battery Power zajišťuje dlouhou dobu provozu, ergonomický nosný rám usnadňuje práci. Díky praktickému ovládacímu panelu na bederním pásu, který slouží k ovládání všech důležitých provozních a doplňkových funkcí, je model BVL 3/1 Bp velmi uživatelsky přívětivý a lze jej snadno ovládat. Bezkartáčový motor EC je také extrémně odolný proti opotřebení. Kromě obvyklého příslušenství jsou jako volitelné doplňky k dispozici také další funkce, jako je filtr HEPA 14. Při objednávce této verze mějte na paměti, že baterii Kärcher Battery Power a kompatibilní nabíječku baterií je nutné objednat samostatně.

Charakteristické znaky a výhody
BVL 3/1 Bp: Ultralehký bateriový zádový vysavač
Ultralehký bateriový zádový vysavač
Vyrobeno z extrémně lehkého, inovativního EPP (expandovaného polypropylenu). Umožňuje ergonomickou práci. Umožňuje bezproblémovou přepravu.
BVL 3/1 Bp: Vysoce inovativní EPP (expandovaný polypropylen)
Vysoce inovativní EPP (expandovaný polypropylen)
Obzvláště robustní a extrémně dlouhá životnost. Ultralehký. Extrémně šetrné k životnímu prostředí, protože je 100% recyklovatelné.
BVL 3/1 Bp: Skvělá ergonomie.
Skvělá ergonomie.
Nosný rám deuter® extrémně pohodlný i při delším používání. Panel obsluhy na bederním pásu umožňuje pohodlné řízení a kontrolu všech funkcí. Sací hadici lze připojit odlišně pro praváky a leváky.
Bezkartáčový pohon EC.
  • Vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost.
  • Umožňuje dlouhé pracovní nasazení a zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Režim eco!efficiency
  • Režim eco!efficiency snižuje potřebu energie a hlučnost vysavače a prodlužuje dobu chodu baterie.
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
  • Rychlá výměna baterie pro jiná zařízení podle potřeby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnost práce.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Objem nádrže (l) 3
Hladina hluku (dB(A)) 65
Množství vzduchu (l/s) 35,4
Jmenovitý příkon (W) 350
Podtlak (mbar/kPa) 189 / 18,9
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 120 (5,0 Ah) / cca 130 (6,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Režim eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Režim napájení: / max. 31 (5,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 41 (7,5 Ah)
Nabíjecí proud (A) 2,5
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 220 x 317 x 450

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Délka sací hadice: 1 m
  • Typ sací hadice: s kolenem
  • Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
  • Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopická sací trubice, materiál: Hliník
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Štěrbinová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru

Vybavení

  • Režim eco!efficiency
  • Nosný rám
Videa

Oblasti použití
  • Vhodné pro školníky ve škole.
  • Ideální také pro obchodníky a ženy.
  • Ideální pro soukromé domácnosti.
  • Snadné čištění schodů
  • Bodové čištění
