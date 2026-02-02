AKU mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap Bp L
Aku vysavač na mokré a suché nečistoty NT 22/1 Ap Bp L si poradí s úklidem všeho druhu. Oceníte ho v místech bez elektrické přípojky. Baterie ani nabíječka nejsou součástí balení.
Všestranný aku vysavač NT 22/1 Ap Bp L dokonale vysaje jemný prach, hrubé nečistoty i rozlité tekutiny. Navíc nepotřebuje žádné kabely, takže s ním snadno vysajete i schodiště a další prostory bez zásuvek. Díky spárové hubici jednoduše vyčistíte také úzká místa. Pohon přístroje zajišťuje výkonná 36V Li-Ion baterie Kärcher, s níž na jedno nabití vyčistíte až 150 m². Před vodou a znečištěním ji navíc chrání praktický kryt. Po skončení úklidu baterii lehce dobijete pomocí výkonné rychlonabíječky za méně než hodinu. Baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky a je třeba je přikoupit zvlášť. Příkon 575 W a účinný plochý skládaný filtr zaručí skvělé výsledky při suchém i mokrém vysávání. Praktické tlačítko na čistění filtru zaručí stabilní výkon i při delším úklidu. Vysavač potěší také nízkou hmotností a kompaktními rozměry.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonná baterie 36 V Kärcher + baterie s kapacitou 7,5 AhZajišťuje dlouhou dobu chodu 31 minut při plném sacím výkonu.
Účinný ochranný kryt pro bateriiChrání baterii před znečištěním a vlhkostí. S průhledem.
Poloautomatické čištění filtru ApPoloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon. Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.
Nízká hmotnost a kompaktní rozměry
- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Objem nádrže (l)
|22
|Materiál nádrže
|Plast
|Hladina hluku (dB(A))
|70
|Množství vzduchu (l/s)
|57
|Podtlak (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Příkon (W)
|max. 575
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 150 (7,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|58 / 81
|Nabíjecí proud (A)
|6
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|8,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|401 x 372 x 499
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Délka sací hadice: 1.9 m
- Typ sací hadice: s kolenem
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 505 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
- Štěrbinová hubice
- Plochý skládaný filtr: Celulóza
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Očištění filtru: Poloatomatické čištění filtru Ap
- Ochranná třída: III
Videa
Oblasti použití
- K čištění míst bez napájení
- K čištění silně frekventovaných oblastí
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly NT 22/1 Ap Bp L
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.