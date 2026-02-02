AKU mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap Bp L

Aku vysavač na mokré a suché nečistoty NT 22/1 Ap Bp L si poradí s úklidem všeho druhu. Oceníte ho v místech bez elektrické přípojky. Baterie ani nabíječka nejsou součástí balení.

Všestranný aku vysavač NT 22/1 Ap Bp L dokonale vysaje jemný prach, hrubé nečistoty i rozlité tekutiny. Navíc nepotřebuje žádné kabely, takže s ním snadno vysajete i schodiště a další prostory bez zásuvek. Díky spárové hubici jednoduše vyčistíte také úzká místa. Pohon přístroje zajišťuje výkonná 36V Li-Ion baterie Kärcher, s níž na jedno nabití vyčistíte až 150 m². Před vodou a znečištěním ji navíc chrání praktický kryt. Po skončení úklidu baterii lehce dobijete pomocí výkonné rychlonabíječky za méně než hodinu. Baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky a je třeba je přikoupit zvlášť. Příkon 575 W a účinný plochý skládaný filtr zaručí skvělé výsledky při suchém i mokrém vysávání. Praktické tlačítko na čistění filtru zaručí stabilní výkon i při delším úklidu. Vysavač potěší také nízkou hmotností a kompaktními rozměry.

Charakteristické znaky a výhody
AKU mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap Bp L: Výkonná baterie 36 V Kärcher + baterie s kapacitou 7,5 Ah
Zajišťuje dlouhou dobu chodu 31 minut při plném sacím výkonu.
AKU mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap Bp L: Účinný ochranný kryt pro baterii
Chrání baterii před znečištěním a vlhkostí. S průhledem.
AKU mokro-suchý vysavač NT 22/1 Ap Bp L: Poloautomatické čištění filtru Ap
Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon. Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.
Nízká hmotnost a kompaktní rozměry
  • Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Objem nádrže (l) 22
Materiál nádrže Plast
Hladina hluku (dB(A)) 70
Množství vzduchu (l/s) 57
Podtlak (mbar/kPa) 152 / 15,2
Příkon (W) max. 575
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 150 (7,5 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 58 / 81
Nabíjecí proud (A) 6
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 8,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 401 x 372 x 499

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Délka sací hadice: 1.9 m
  • Typ sací hadice: s kolenem
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 505 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
  • Štěrbinová hubice
  • Plochý skládaný filtr: Celulóza

Vybavení

  • Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
  • Očištění filtru: Poloatomatické čištění filtru Ap
  • Ochranná třída: III
Videa

Oblasti použití
  • K čištění míst bez napájení
  • K čištění silně frekventovaných oblastí
