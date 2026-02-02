VYSAVAČ LISTÍ BLV 36-240 BATTERY

AKU vysavač listí BLV 36-240 Battery (36 = bateriová platforma 36 V, 240 = maximální rychlost vzduchu 240 km/h) fouká, vysává a drtí zelený odpad s rychlostí až 240 km/h. Trubku vysavače i fukaru lze odejmout samostatně.

Odhadovaný výkon (vysávání/foukání):

AKU zahradní vysavač BLV 36-240 Battery zbaví vaši zahradu listí, zbytků ze sekání trávy a stříhání keřů, a to i z rohů. Vše, co nemá na vaší zahradě co dělat, se díky velké sací síle a proudem vzduchu 770 m³/h stane minulostí. Potřebnou sílu zahradního vysavače lze plynule regulovat pomocí otáček – lze zvolit buď maximální dobu chodu na jedno nabití baterie, nebo velký výkon. Další volicí páčka umožňuje přepínání mezi nastavením foukání a vysávání, rovněž lze používat jejich kombinaci. Při vysávání je využit velký vak na listí, ve kterém se veškerý zelený odpad rovnou drtí nadrobno. Aby nebyla manipulace při delších pracovních intervalech únavná, je vysavače na listí vybaven komfortním přenášením pomocí ergonomické druhé rukojeti pro optimální rozložení hmotnosti. K pohodlné manipulaci přispívají i odnímatelná vodící kolečka. Práce je tak lehká a efektivní. Trubku vysavače i fukaru lze rovněž odejmout samostatně. Baterie není součástí sady.

Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Pohon Bezkartáčový motor
Tlačítko Turbo Boost ne
Regulace rychlosti ano
Hlučnost (dB(A)) 104
Režim foukání: rychlost vzduchu (km/h) max. 240
Režim vysávání: rychlost vzduchu (km/h) max. 130
catch bag volume (l) 45
Napětí (V) 36
Výkon na jedno nabití – režim foukání (m²) max. 1100 (5,0 Ah)
Výkon na jedno nabití – režim vysávání (l) max. 150 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 20 (5,0 Ah)
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1290 x 230 x 380

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Odnímatelná plochá hubice
  • Vak
  • Odnímatelná vodicí kolečka
  • Ramenní popruh
Vysavač listí BLV 36-240 Battery

Videa

Oblasti použití
  • Odstraňování listí kolem domu
  • Odstraňování zeleného odpadu po řezu křoví a větví
  • Cesty kolem domu
  • Oblasti kolem domu a zahrady
3D model vysavače listí
Bateriově napájený fukar a vysavač BLV 36-240 fouká, vysává a nasává zelený odpad. Při rychlosti až 240 km/h téměř okamžitě odstraňuje mokré listy, trávu a odřezky žívých plotů. Po rozřezání na malé kousky je posunuje do integrovaného pytle s mimořádně velkou kapacitou.

