VYSAVAČ LISTÍ BLV 36-240 BATTERY
AKU vysavač listí BLV 36-240 Battery (36 = bateriová platforma 36 V, 240 = maximální rychlost vzduchu 240 km/h) fouká, vysává a drtí zelený odpad s rychlostí až 240 km/h. Trubku vysavače i fukaru lze odejmout samostatně.
Odhadovaný výkon (vysávání/foukání):
- Baterie 36 V / 2,5 Ah – 75 l / 550 m2
- Baterie 36 V / 5 Ah – 150 l / 1100 m2
AKU zahradní vysavač BLV 36-240 Battery zbaví vaši zahradu listí, zbytků ze sekání trávy a stříhání keřů, a to i z rohů. Vše, co nemá na vaší zahradě co dělat, se díky velké sací síle a proudem vzduchu 770 m³/h stane minulostí. Potřebnou sílu zahradního vysavače lze plynule regulovat pomocí otáček – lze zvolit buď maximální dobu chodu na jedno nabití baterie, nebo velký výkon. Další volicí páčka umožňuje přepínání mezi nastavením foukání a vysávání, rovněž lze používat jejich kombinaci. Při vysávání je využit velký vak na listí, ve kterém se veškerý zelený odpad rovnou drtí nadrobno. Aby nebyla manipulace při delších pracovních intervalech únavná, je vysavače na listí vybaven komfortním přenášením pomocí ergonomické druhé rukojeti pro optimální rozložení hmotnosti. K pohodlné manipulaci přispívají i odnímatelná vodící kolečka. Práce je tak lehká a efektivní. Trubku vysavače i fukaru lze rovněž odejmout samostatně. Baterie není součástí sady.
Charakteristické znaky a výhody
Trubku vysavače a trubku fukaru lze odejmout samostatněPráce bez únavy díky nižší hmotnosti na základě samostatně odnímatelných dílů.
Variabilní regulace otáčekUmožňuje plynulé přizpůsobení rychlosti podle příslušného úkolu.
Volicí páčka pro nastavení funkcePlynulé přecházení mezi vysáváním a foukáním, je možná i kombinace.
Druhá rukojeť
- Zabezpečuje optimální rozložení hmotnosti a jednoduchou manipulaci.
Odnímatelná vodicí kolečka
- Práce je lehčí a zároveň efektivnější.
Koš o objemu 45 litrů
- Zaručuje dlouhou práci bez přerušování.
Kovové skartovací kolo
- Zlepšuje drticí výkon a prodlužuje životnost zařízení.
Bezkartáčový motor
- Pro delší dobu chodu a delší životnost nářadí.
Odnímatelná plochá hubice
- Pro přesné a bodové čištění. Listí lze například foukat na jednu hromadu.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Pohon
|Bezkartáčový motor
|Tlačítko Turbo Boost
|ne
|Regulace rychlosti
|ano
|Hlučnost (dB(A))
|104
|Režim foukání: rychlost vzduchu (km/h)
|max. 240
|Režim vysávání: rychlost vzduchu (km/h)
|max. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Napětí (V)
|36
|Výkon na jedno nabití – režim foukání (m²)
|max. 1100 (5,0 Ah)
|Výkon na jedno nabití – režim vysávání (l)
|max. 150 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 20 (5,0 Ah)
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1290 x 230 x 380
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Odnímatelná plochá hubice
- Vak
- Odnímatelná vodicí kolečka
- Ramenní popruh
Videa
Oblasti použití
- Odstraňování listí kolem domu
- Odstraňování zeleného odpadu po řezu křoví a větví
- Cesty kolem domu
- Oblasti kolem domu a zahrady
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
