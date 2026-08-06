BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further je limitovaná edice bateriového vysavače na suchý prach vyrobeného z 30% recyklovaného plastu¹⁾ a dodávaný s exkluzivním příslušenstvím: 10 vliesovými filtračními sáčky
Limitovaná edice černého akumulátorového vysavače BVL 3/1 Bp Go!Further, vyrobeného z 30 % recyklovaného plastu¹⁾, je dodáván s exkluzivním příslušenstvím, a to 10 vliesovými filtračními sáčky. Díky inovativnímu materiálu EPP váží tento ultralehký a výkonný akumulátorový vysavač na záda pouze 4,5 kg, přesto je mimořádně robustní a odolný. Ideální pro správce, řemeslníky a soukromé použití: s objemem nádoby 3 litry je tento vysavač perfektní pro úklid ve stísněných prostorech a usnadňuje bodové čištění a úklid schodišť. Výkonná baterie Kärcher Battery Power zajišťuje dlouhou dobu provozu, zatímco ergonomický nosný rám umožňuje práci bez únavy. BVL 3/1 Bp Go!Further je uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný pomocí praktického ovládacího panelu na bederním pásu. Bezkartáčový EC motor je také velmi odolný proti opotřebení. Kromě obvyklého příslušenství jsou jako volitelné doplňky k dispozici také další funkce, jako je filtr HEPA 14. Upozornění: u této verze je nutné baterii Kärcher Battery Power a kompatibilní nabíječku baterií objednat samostatně.
Charakteristické znaky a výhody
Ultralehký bateriový zádový vysavačVyrobeno z extrémně lehkého, inovativního EPP (expandovaného polypropylenu). Umožňuje ergonomickou práci. Umožňuje bezproblémovou přepravu.
Vysoce inovativní EPP (expandovaný polypropylen)Obzvláště robustní a extrémně dlouhá životnost. Ultralehký. Extrémně šetrné k životnímu prostředí, protože je 100% recyklovatelné.
UdržitelnostDesign s 30 % recyklovaného plastu¹⁾. Ultralehký a ergonomický: díky inovativnímu materiálu EPP je náš stroj extrémně lehký a pohodlný. Méně surovin – bez kompromisů v pohodlí! Režim Eco!Mode snižuje spotřebu energie o 42 % ve srovnání s nejvyšším nastavením (standardní režim).
Skvělá ergonomie.
- Nosný rám deuter® extrémně pohodlný i při delším používání.
- Panel obsluhy na bederním pásu umožňuje pohodlné řízení a kontrolu všech funkcí.
- Sací hadici lze připojit odlišně pro praváky a leváky.
Bezkartáčový pohon EC.
- Vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost.
- Umožňuje dlouhé pracovní nasazení a zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Eco!Mode
- Snížená energetická náročnost
- Snižuje znečištění hlukem.
- Prodloužená výdrž baterie.
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
- Kompatibilní: všechny 36 V baterie Kärcher Battery Power+.
- Praktické zobrazení zbývající doby chodu na samotné baterii.
- Výkonná baterie se rychle a snadno vymění.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Objem nádrže (l)
|3
|Materiál nádrže
|Plast s recyklovaným materiálem
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Množství vzduchu (l/s)
|35,4
|Jmenovitý příkon (W)
|350
|Podtlak (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 120 (5,0 Ah) / cca 130 (6,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Režim napájení: / max. 31 (5,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 41 (7,5 Ah)
|Nabíjecí proud (A)
|2,5
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|220 x 317 x 450
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Délka sací hadice: 1 m
- Typ sací hadice: s kolenem
- Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
- Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sací trubice, materiál: Hliník
- Přepínatelná podlahová hubice
- Štěrbinová hubice
- Množství filtračních sáčků: 10 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
Vybavení
- Režim eco!efficiency
- Nosný rám
Oblasti použití
- Vhodné pro školníky ve škole.
- Ideální také pro obchodníky a ženy.
- Ideální pro soukromé domácnosti.
- Snadné čištění schodů
- Bodové čištění
Příslušenství
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Náhradní díly BVL 3/1 Bp Go!Further
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.