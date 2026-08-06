BVL 3/1 Bp Go!Further

BVL 3/1 Bp Go!Further je limitovaná edice bateriového vysavače na suchý prach vyrobeného z 30% recyklovaného plastu¹⁾ a dodávaný s exkluzivním příslušenstvím: 10 vliesovými filtračními sáčky

Limitovaná edice černého akumulátorového vysavače BVL 3/1 Bp Go!Further, vyrobeného z 30 % recyklovaného plastu¹⁾, je dodáván s exkluzivním příslušenstvím, a to 10 vliesovými filtračními sáčky. Díky inovativnímu materiálu EPP váží tento ultralehký a výkonný akumulátorový vysavač na záda pouze 4,5 kg, přesto je mimořádně robustní a odolný. Ideální pro správce, řemeslníky a soukromé použití: s objemem nádoby 3 litry je tento vysavač perfektní pro úklid ve stísněných prostorech a usnadňuje bodové čištění a úklid schodišť. Výkonná baterie Kärcher Battery Power zajišťuje dlouhou dobu provozu, zatímco ergonomický nosný rám umožňuje práci bez únavy. BVL 3/1 Bp Go!Further je uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný pomocí praktického ovládacího panelu na bederním pásu. Bezkartáčový EC motor je také velmi odolný proti opotřebení. Kromě obvyklého příslušenství jsou jako volitelné doplňky k dispozici také další funkce, jako je filtr HEPA 14. Upozornění: u této verze je nutné baterii Kärcher Battery Power a kompatibilní nabíječku baterií objednat samostatně.

Charakteristické znaky a výhody
BVL 3/1 Bp Go!Further: Ultralehký bateriový zádový vysavač
Ultralehký bateriový zádový vysavač
Vyrobeno z extrémně lehkého, inovativního EPP (expandovaného polypropylenu). Umožňuje ergonomickou práci. Umožňuje bezproblémovou přepravu.
BVL 3/1 Bp Go!Further: Vysoce inovativní EPP (expandovaný polypropylen)
Vysoce inovativní EPP (expandovaný polypropylen)
Obzvláště robustní a extrémně dlouhá životnost. Ultralehký. Extrémně šetrné k životnímu prostředí, protože je 100% recyklovatelné.
BVL 3/1 Bp Go!Further: Udržitelnost
Udržitelnost
Design s 30 % recyklovaného plastu¹⁾. Ultralehký a ergonomický: díky inovativnímu materiálu EPP je náš stroj extrémně lehký a pohodlný. Méně surovin – bez kompromisů v pohodlí! Režim Eco!Mode snižuje spotřebu energie o 42 % ve srovnání s nejvyšším nastavením (standardní režim).
Skvělá ergonomie.
  • Nosný rám deuter® extrémně pohodlný i při delším používání.
  • Panel obsluhy na bederním pásu umožňuje pohodlné řízení a kontrolu všech funkcí.
  • Sací hadici lze připojit odlišně pro praváky a leváky.
Bezkartáčový pohon EC.
  • Vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost.
  • Umožňuje dlouhé pracovní nasazení a zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Eco!Mode
  • Snížená energetická náročnost
  • Snižuje znečištění hlukem.
  • Prodloužená výdrž baterie.
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
  • Kompatibilní: všechny 36 V baterie Kärcher Battery Power+.
  • Praktické zobrazení zbývající doby chodu na samotné baterii.
  • Výkonná baterie se rychle a snadno vymění.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Objem nádrže (l) 3
Materiál nádrže Plast s recyklovaným materiálem
Hladina hluku (dB(A)) 65
Množství vzduchu (l/s) 35,4
Jmenovitý příkon (W) 350
Podtlak (mbar/kPa) 189 / 18,9
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 120 (5,0 Ah) / cca 130 (6,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Režim eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Režim napájení: / max. 31 (5,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 41 (7,5 Ah)
Nabíjecí proud (A) 2,5
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 220 x 317 x 450

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Délka sací hadice: 1 m
  • Typ sací hadice: s kolenem
  • Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
  • Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopická sací trubice, materiál: Hliník
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Štěrbinová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 10 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru

Vybavení

  • Režim eco!efficiency
  • Nosný rám
BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further
Oblasti použití
  • Vhodné pro školníky ve škole.
  • Ideální také pro obchodníky a ženy.
  • Ideální pro soukromé domácnosti.
  • Snadné čištění schodů
  • Bodové čištění
Příslušenství
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Náhradní díly BVL 3/1 Bp Go!Further

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.