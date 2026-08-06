T 15/1 Bp
Bateriový vysavač na suché vysávání T 15/1 Bp je vyroben udržitelným způsobem ze 45% recyklovaného materiálu¹⁾, má vynikající sací výkon, ergonomický design a účinný filtr HEPA 14.
Bateriový vysavač na suché vysávání T 15/1 Bp přesvědčí svou udržitelností, odolností a atraktivním poměrem ceny a výkonu. Vyznačuje se také robustností, rozsáhlým příslušenstvím a vynikajícím sacím výkonem díky výkonným bateriím Kärcher Battery Power+ (36 V). 45 % recyklovaného materiálu¹⁾ použitého při výrobě šetří zdroje a snižuje spotřebu energie. Výkonný T 15/1 Bp se vyznačuje tichým provozem (57 dB[A]), a proto jej lze kdykoli použít i v místech citlivých na hluk, např. v kancelářích, nemocnicích či v domácnostech. Kompaktní vysavač je snadno ovladatelný a odolný proti převrácení a zásobník má kapacitu 15 litrů. Má sklopnou rukojeť a lze jej přenášet ergonomicky blízko těla. Je také extrémně robustní, stejně jako podvozek, kryt, nárazník a velká kola. Štěrbinovou hubici, která je součástí dodávky, lze na vysavači vždy snadno uložit. Na vyžádání je k dispozici také ultra účinný filtr HEPA 14. Při objednávání mějte na paměti, že pro tuto verzi stroje je nutné baterii a kompatibilní rychlonabíječku objednat samostatně.
Charakteristické znaky a výhody
Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiáluVýroba: snížená spotřeba surovin a energie. Nižší emise CO₂ díky výrobě z recyklovaného materiálu.
Režim eco!efficiencyUdržitelný díky snížené spotřebě energie. Snižuje znečištění hlukem. Prodloužená výdrž baterie.
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný designLze nosit blízko těla pro pohodlné přenášení. Ergonomické koleno a rukojeť. Prostorově úsporné a chytré: snadné rychlé skladování.
Nízká provozní hlučnost pouhých 57 dB(A)
- Ideální pro práci v oblastech citlivých na hluk.
- Snížení hlukové zátěže i v noci.
- Snižuje rizika, jako je stres nebo poškození sluchu.
Nízká hmotnost
- Bezproblémová přeprava i jednou rukou.
- Snadno se přenáší přes schody.
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
- Kompatibilní: všechny 36 V baterie Kärcher Battery Power+.
- Praktické zobrazení zbývající doby chodu na samotné baterii.
- Výkonná baterie se rychle a snadno vymění.
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
- Dvě velká tlačítka: vypínač a režim eco!efficiency.
- Rychlé a snadné ovládání nohou nebo rukou.
- Praktická parkovací pozice pro pohodlné skladování.
Volitelně lze objednat vysoce účinný filtr HEPA 14
- Pro nejvyšší bezpečnostní standardy na místech citlivých na hygienu.
- Vysoký stupeň filtrace a separace: 99,995 %.
Trvalý filtrační koš
- Odolné, robustní a udržitelné.
- Vyrobeno z vyztuženého vliesu.
- Lze prát v ruce na 30 °C a znovu použít.
Integrované uložení příslušenství
- Štěrbinovou hubici lze pohodlně uložit do hlavy stroje.
- Příslušenství je skladováno prostorově úsporným způsobem a je vždy snadno dostupné.
- Bezpečná a pohodlná přeprava stroje a příslušenství.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Objem nádrže (l)
|15
|Materiál nádrže
|Plast s recyklovaným materiálem
|Hladina hluku (dB(A))
|57
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|500
|Podtlak (mbar/kPa)
|223 / 22
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 150 (7,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 31 (7,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájení: / max. 22 (6,0 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|58 / 81
|Nabíjecí proud (A)
|6
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|430 x 255 x 405
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Délka sací hadice: 2 m
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 505 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
- Přepínatelná podlahová hubice
- Štěrbinová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Režim eco!efficiency
- Skládací ergonomická rukojeť
- Integrované uložení příslušenství
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
- Tvrdé podlahy
- Kobercové podlahy
Příslušenství
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Náhradní díly T 15/1 Bp
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.