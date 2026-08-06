T 15/1 Bp

Bateriový vysavač na suché vysávání T 15/1 Bp je vyroben udržitelným způsobem ze 45% recyklovaného materiálu¹⁾, má vynikající sací výkon, ergonomický design a účinný filtr HEPA 14.

Bateriový vysavač na suché vysávání T 15/1 Bp přesvědčí svou udržitelností, odolností a atraktivním poměrem ceny a výkonu. Vyznačuje se také robustností, rozsáhlým příslušenstvím a vynikajícím sacím výkonem díky výkonným bateriím Kärcher Battery Power+ (36 V). 45 % recyklovaného materiálu¹⁾ použitého při výrobě šetří zdroje a snižuje spotřebu energie. Výkonný T 15/1 Bp se vyznačuje tichým provozem (57 dB[A]), a proto jej lze kdykoli použít i v místech citlivých na hluk, např. v kancelářích, nemocnicích či v domácnostech. Kompaktní vysavač je snadno ovladatelný a odolný proti převrácení a zásobník má kapacitu 15 litrů. Má sklopnou rukojeť a lze jej přenášet ergonomicky blízko těla. Je také extrémně robustní, stejně jako podvozek, kryt, nárazník a velká kola. Štěrbinovou hubici, která je součástí dodávky, lze na vysavači vždy snadno uložit. Na vyžádání je k dispozici také ultra účinný filtr HEPA 14. Při objednávání mějte na paměti, že pro tuto verzi stroje je nutné baterii a kompatibilní rychlonabíječku objednat samostatně.

Charakteristické znaky a výhody
T 15/1 Bp: Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Výroba: snížená spotřeba surovin a energie. Nižší emise CO₂ díky výrobě z recyklovaného materiálu.
T 15/1 Bp: Režim eco!efficiency
Režim eco!efficiency
Udržitelný díky snížené spotřebě energie. Snižuje znečištění hlukem. Prodloužená výdrž baterie.
T 15/1 Bp: Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Lze nosit blízko těla pro pohodlné přenášení. Ergonomické koleno a rukojeť. Prostorově úsporné a chytré: snadné rychlé skladování.
Nízká provozní hlučnost pouhých 57 dB(A)
  • Ideální pro práci v oblastech citlivých na hluk.
  • Snížení hlukové zátěže i v noci.
  • Snižuje rizika, jako je stres nebo poškození sluchu.
Nízká hmotnost
  • Bezproblémová přeprava i jednou rukou.
  • Snadno se přenáší přes schody.
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
  • Kompatibilní: všechny 36 V baterie Kärcher Battery Power+.
  • Praktické zobrazení zbývající doby chodu na samotné baterii.
  • Výkonná baterie se rychle a snadno vymění.
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
  • Dvě velká tlačítka: vypínač a režim eco!efficiency.
  • Rychlé a snadné ovládání nohou nebo rukou.
  • Praktická parkovací pozice pro pohodlné skladování.
Volitelně lze objednat vysoce účinný filtr HEPA 14
  • Pro nejvyšší bezpečnostní standardy na místech citlivých na hygienu.
  • Vysoký stupeň filtrace a separace: 99,995 %.
Trvalý filtrační koš
  • Odolné, robustní a udržitelné.
  • Vyrobeno z vyztuženého vliesu.
  • Lze prát v ruce na 30 °C a znovu použít.
Integrované uložení příslušenství
  • Štěrbinovou hubici lze pohodlně uložit do hlavy stroje.
  • Příslušenství je skladováno prostorově úsporným způsobem a je vždy snadno dostupné.
  • Bezpečná a pohodlná přeprava stroje a příslušenství.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Objem nádrže (l) 15
Materiál nádrže Plast s recyklovaným materiálem
Hladina hluku (dB(A)) 57
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 500
Podtlak (mbar/kPa) 223 / 22
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 150 (7,5 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Režim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 31 (7,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájení: / max. 22 (6,0 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 58 / 81
Nabíjecí proud (A) 6
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 430 x 255 x 405

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Délka sací hadice: 2 m
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 505 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Štěrbinová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Režim eco!efficiency
  • Skládací ergonomická rukojeť
  • Integrované uložení příslušenství
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercové podlahy
Příslušenství
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Náhradní díly T 15/1 Bp

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.