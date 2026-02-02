Extraktor Puzzi 9/1 Bp
Aku extraktor Puzzi 9/1 Bp do hloubky vyčistí čalounění vozů i další textilní povrchy. Navíc je lehký a velmi tichý. Baterie ani nabíječka nejsou součástí balení.
Unikátní, první bateriový extraktor pro profesionální účely vůbec. Puzzi 9/1 Bp nabízí vysoký výkon maximální komfort při čištění čalouněných interiérů v jakémkoliv průmyslovém odvětví. Oceníte ho v hotelích, pohostinství i při údržbě vozidel. Přístroj pomocí vysokého tlaku odstraní špínu až do hloubky vláken - čisticí roztok je natlakován a nastříkán do hloubky textilních vláken a poté vysáván zpět spolu s uvolněnými nečistotami. O potřebný výkon se stará silná 36 V baterie, na jejíž displeji si můžete kdykoliv ověřit zbývající čas chodu. Extraktor snadno zapnete nohou, takže nenamáháte záda. Při úklidu vám navíc nepřekážejí žádné kabely a díky tichému provozu ani nerušíte okolí - ideální pro veřejné prostory. Pohodlí při práci zajistí ultrakrátká hubice na čalounění a praktická rukojeť, díky níž se zařízení snadno přenáší i jednou rukou. Samozřejmostí je i nádoba 2 v 1 na čistou a špinavou vodu, kterou vylejete bez kontaktu s nečistotami. A nakonec i integrovaný úložný prostor pro příslušenství. Vše k přístroji tak bude vždy při ruce a nic se neztratí. Baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonná 36V baterie Kärcher Battery Power+Bezdrátová svoboda pohybu. Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Kompatibilní se všemi stroji z 36V bateriové platformy Kärcher Battery Power+.
Odolný, robustní design strojeDlouhá životnost zajišťuje vysokou účinnost. Robustní a odolné membránové čerpadlo. Dvě velká tlačítka ovládaná rukou nebo nohou pro pohodlí.
Ergonomicky navržená extra krátká hubice na čalouněníIdeální pro použití ve stísněných prostorech (např. interiéry vozidel). Ergonomický design. Pohodlná rukojeť a příjemná na dotek.
Vyjímatelný kontejner 2 v 1
- Rychlé a snadné plnění nádrže na čistou vodu.
- Pohodlné a jednoduché odstranění špinavé vody.
- Ilustrace rychlého startu Puzzi 9/1 Bp pro zvýšenou bezpečnost uživatele.
Ergonomické držadlo
- Pohodlná přeprava jednou rukou.
- Pohodlně vyvážený stroj.
- Držák sací trubice integrovaný v rukojeti pro bezpečný a pohodlný transport.
Integrované uložení příslušenství
- Veškeré příslušenství lze pohodlně uložit přímo na přístroji, je tak vždy při ruce.
- Praktická, vestavěná odkládací přihrádka na tablety čisticích prostředků.
- Bezpečné uložení i během přepravy.
Nízká hmotnost
- Bez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech
- Navrženo pro dlouhodobé používání bez přestávek
- Lehký stroj základní úrovně.
Nízká provozní hlučnost
- Vhodné i pro čištění v prostorách citlivých na hluk a v noci.
- Zvyšuje uživatelský komfort.
- Velmi tichý stroj pro základní segment.
Komfortní systém 2 v 1 s integrovanou sací hadicí k nástřiku
- Čistící roztok se pod tlakem nastříká hluboko do vláken.
- Důkladné odsávání čisticího roztoku a zažraných nečistot.
- Rychlé schnutí.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Plošný výkon (m²/h)
|12 - 18
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|9 / 7
|Množství vzduchu (l/s)
|57
|Podtlak (kPa)
|15
|Úroveň nástřiku (l/min)
|0,5
|Nástřikový tlak (MPa)
|0,16 - 0,22
|Výkon turbíny (W)
|550
|Výkon čerpadla (W)
|4
|Příkon (W)
|575
|Hladina hluku (dB(A))
|70
|Jmenovitý průměr - příslušenství ( )
|DN 32
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|58 / 81
|Nabíjecí proud (A)
|6
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|540 x 332 x 460
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Nástřiková sací hadice: 2.5 m
- Ochranný filtr motoru
- Filtr na čerstvou vodu
- Krátká hubice na čalounění s rukojetí
- Úložný prostor pro RM tablety
- odnímatelná nádoba 2 v 1 na čerstvou/špinavou vodu
- Čisticí prostředek: RM 760 tablety, 2 Karty
Vybavení
- Přepravní zámek hadice
- Integrované uložení příslušenství
Videa
Oblasti použití
- Pro intenzivní čištění čalounění a čalouněného nábytku do hloubky vláken
- Pro čištění a cílené odstraňování skvrn na kobercích
- K čištění všech textilních povrchů – včetně interiérů automobilů
- Pro intenzivní čištění čalouněných autosedaček do hloubky vláken
- Pro cílené čištění menších kobercových ploch do hloubky vláken
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly Puzzi 9/1 Bp
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.