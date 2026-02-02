Extraktor Puzzi 9/1 Bp

Aku extraktor Puzzi 9/1 Bp do hloubky vyčistí čalounění vozů i další textilní povrchy. Navíc je lehký a velmi tichý. Baterie ani nabíječka nejsou součástí balení.

Unikátní, první bateriový extraktor pro profesionální účely vůbec. Puzzi 9/1 Bp nabízí vysoký výkon maximální komfort při čištění čalouněných interiérů v jakémkoliv průmyslovém odvětví. Oceníte ho v hotelích, pohostinství i při údržbě vozidel. Přístroj pomocí vysokého tlaku odstraní špínu až do hloubky vláken - čisticí roztok je natlakován a nastříkán do hloubky textilních vláken a poté vysáván zpět spolu s uvolněnými nečistotami. O potřebný výkon se stará silná 36 V baterie, na jejíž displeji si můžete kdykoliv ověřit zbývající čas chodu. Extraktor snadno zapnete nohou, takže nenamáháte záda. Při úklidu vám navíc nepřekážejí žádné kabely a díky tichému provozu ani nerušíte okolí - ideální pro veřejné prostory. Pohodlí při práci zajistí ultrakrátká hubice na čalounění a praktická rukojeť, díky níž se zařízení snadno přenáší i jednou rukou. Samozřejmostí je i nádoba 2 v 1 na čistou a špinavou vodu, kterou vylejete bez kontaktu s nečistotami. A nakonec i integrovaný úložný prostor pro příslušenství. Vše k přístroji tak bude vždy při ruce a nic se neztratí. Baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky.

Charakteristické znaky a výhody
Extraktor Puzzi 9/1 Bp: Výkonná 36V baterie Kärcher Battery Power+
Bezdrátová svoboda pohybu. Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Kompatibilní se všemi stroji z 36V bateriové platformy Kärcher Battery Power+.
Extraktor Puzzi 9/1 Bp: Odolný, robustní design stroje
Dlouhá životnost zajišťuje vysokou účinnost. Robustní a odolné membránové čerpadlo. Dvě velká tlačítka ovládaná rukou nebo nohou pro pohodlí.
Extraktor Puzzi 9/1 Bp: Ergonomicky navržená extra krátká hubice na čalounění
Ideální pro použití ve stísněných prostorech (např. interiéry vozidel). Ergonomický design. Pohodlná rukojeť a příjemná na dotek.
Vyjímatelný kontejner 2 v 1
  • Rychlé a snadné plnění nádrže na čistou vodu.
  • Pohodlné a jednoduché odstranění špinavé vody.
  • Ilustrace rychlého startu Puzzi 9/1 Bp pro zvýšenou bezpečnost uživatele.
Ergonomické držadlo
  • Pohodlná přeprava jednou rukou.
  • Pohodlně vyvážený stroj.
  • Držák sací trubice integrovaný v rukojeti pro bezpečný a pohodlný transport.
Integrované uložení příslušenství
  • Veškeré příslušenství lze pohodlně uložit přímo na přístroji, je tak vždy při ruce.
  • Praktická, vestavěná odkládací přihrádka na tablety čisticích prostředků.
  • Bezpečné uložení i během přepravy.
Nízká hmotnost
  • Bez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech
  • Navrženo pro dlouhodobé používání bez přestávek
  • Lehký stroj základní úrovně.
Nízká provozní hlučnost
  • Vhodné i pro čištění v prostorách citlivých na hluk a v noci.
  • Zvyšuje uživatelský komfort.
  • Velmi tichý stroj pro základní segment.
Komfortní systém 2 v 1 s integrovanou sací hadicí k nástřiku
  • Čistící roztok se pod tlakem nastříká hluboko do vláken.
  • Důkladné odsávání čisticího roztoku a zažraných nečistot.
  • Rychlé schnutí.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Plošný výkon (m²/h) 12 - 18
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 9 / 7
Množství vzduchu (l/s) 57
Podtlak (kPa) 15
Úroveň nástřiku (l/min) 0,5
Nástřikový tlak (MPa) 0,16 - 0,22
Výkon turbíny (W) 550
Výkon čerpadla (W) 4
Příkon (W) 575
Hladina hluku (dB(A)) 70
Jmenovitý průměr - příslušenství ( ) DN 32
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 58 / 81
Nabíjecí proud (A) 6
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 540 x 332 x 460

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Nástřiková sací hadice: 2.5 m
  • Ochranný filtr motoru
  • Filtr na čerstvou vodu
  • Krátká hubice na čalounění s rukojetí
  • Úložný prostor pro RM tablety
  • odnímatelná nádoba 2 v 1 na čerstvou/špinavou vodu
  • Čisticí prostředek: RM 760 tablety, 2 Karty

Vybavení

  • Přepravní zámek hadice
  • Integrované uložení příslušenství
Extraktor Puzzi 9/1 Bp
Extraktor Puzzi 9/1 Bp

Videa

Oblasti použití
  • Pro intenzivní čištění čalounění a čalouněného nábytku do hloubky vláken
  • Pro čištění a cílené odstraňování skvrn na kobercích
  • K čištění všech textilních povrchů – včetně interiérů automobilů
  • Pro intenzivní čištění čalouněných autosedaček do hloubky vláken
  • Pro cílené čištění menších kobercových ploch do hloubky vláken
Náhradní díly Puzzi 9/1 Bp

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.