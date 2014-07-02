TEPOVAČE PRO PROFESIONÁLY (EXRAKTORY)
Profesionální tepovače řady Kärcher Puzzi důkladně vyčistí koberce i čalounění. Díky výkonnému motoru odstraní i odolné skvrny a mastnotu. Snadno se ovládají a dlouho vydrží i při každodenním úklidu. Zanechávají pouze minimum vlhkosti, takže můžete povrchy brzy znovu použít.
Náš sortiment extraktorů pro profesionály:
Extraktory: všestranní pomocníci pro úklid interiéru
Tepovače pro profesionály zajistí tu nejlepší péči o všechny textilní povrchy. Osvědčí se jako čističe koberců a sedaček, zvládnou však uklidit také interiér vozu. Díky účinné technologii a vysokému výkonu vyčistí textilie do hloubky vláken. Extraktory Kärcher navíc zanechávají pouze minimum vlhkosti, takže můžete prostory záhy znovu použít.
Kde využijete extraktor?
Hotelnictví
Restaurace
Čištění interiérů vozů
Veřejné prostory
Kanceláře
Veřejná doprava
První profesionální aku tepovač: Puzzi 9/1 Bp
Dokonalá čistota, žádné kabely
Bezdrátový extraktor Puzzi 9/1 Bp zajistí prvotřídní péči o všechny textilní povrchy. Do hloubky vyčistí veškeré čalounění – ať už jde o nábytek nebo interiér vozu. Uklízí tiše, nerušíte tak hosty při odpočinku. Navíc se obejde i bez elektrické zásuvky. O potřebný sací výkon se stará silná 36V Li-Ion baterie, která vás upozorní, když potřebuje dobít.
Profesionální tepovač Puzzi 9/1 Bp je lehký a ergonomicky tvarovaný, takže s ním jde práce dobře od ruky. A nezabere vám ani mnoho místa na skladování.
Podívejte se na náš první bateriový extraktor pro profesionály
Potřebujete vybrat profesionální tepovací stroj?
Naši specialisti Vám rádi poradí nebo stroj předvedou. Napište nám.