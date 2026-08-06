T 15/1 Bp Adv HEPA
Odolný, udržitelný a s vysokým sacím výkonem: náš bateriový vysavač na suché vysávání T 15/1 Bp Adv HEPA je vyroben ze 45% z recyklovaného materiálu¹⁾ a zaujme vysoce účinným filtrem HEPA 14.
Robustní a stabilní bateriový suchý vysavač T 15/1 Bp Adv HEPA zaujme vynikajícím sacím výkonem, ekologickou šetrností a prvotřídním poměrem cena/výkon. Díky filtru HEPA 14 splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy i v hygienicky citlivých prostorech a výkonné baterie Kärcher Battery Power+ (36 V) zaručují vynikající výsledky úklidu. S hlučností pouhých 57 dB(A) je vysavač relativně tichý, takže jej lze používat i v prostorech citlivých na hluk. Díky 45% podílu recyklovaných materiálů¹⁾ šetří zdroje. Model T 15/1 Bp Adv HEPA má objem sběrné nádoby 15 litrů a je kompaktní a obratný. Umožňuje ergonomickou přepravu těsně u těla a je vybaven sklopnou rukojetí. Dodávaná štěrbinová hubice a hubice na čalounění lze uložit přímo na vysavač, aby byly snadno přístupné. Součástí dodávky je mnoho příslušenství: sací hadice, antistatické koleno, lehká, nastavitelná teleskopická sací trubice (hliník), přepínatelná podlahová hubice, hubice na parkety, filtr HEPA 14. Baterii a rychlonabíječku je nutné objednat samostatně.
Charakteristické znaky a výhody
Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Vysoce účinný filtr HEPA 14
Režim eco!efficiency
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Nízká provozní hlučnost pouhých 57 dB(A)
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
Nízká hmotnost
Široká nabídka příslušenství
Integrované uložení příslušenství
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Objem nádrže (l)
|15
|Materiál nádrže
|Plast s recyklovaným materiálem
|Hladina hluku (dB(A))
|57
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|500
|Podtlak (mbar/kPa)
|223 / 22
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 150 (7,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 31 (7,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájení: / max. 22 (6,0 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|58 / 81
|Nabíjecí proud (A)
|6
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|440 x 250 x 400
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Délka sací hadice: 2 m
- Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
- Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sací trubice, materiál: Hliník
- Přepínatelná podlahová hubice
- Hubice na parkety
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Štěrbinová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 14
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Režim eco!efficiency
- Skládací ergonomická rukojeť
- Integrované uložení příslušenství
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
- Tvrdé podlahy
- Kobercové podlahy
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly T 15/1 Bp Adv HEPA
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.