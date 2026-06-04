AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp Adv
Automatická detekce podlahy, funkce čištění kartáče, nízká světlá výška a povrchová hubice: CV 30/2 Bp Adv je první bateriový vysavač pro všechny koberce a tvrdé povrchy.
S extra povrchovou hubicí ve standardní výbavě: Profesionální upright akumulátorový vysavač CV 30/2 Bp Adv přesvědčí špičkovými výsledky čištění a uživatelskou přívětivostí. Bezdrátový a kompaktní 3litrový vysavač se díky automatické detekci podlahy dokonale přizpůsobí všem kobercům a tvrdým povrchům. Vlákna textilních podlah jsou důkladně vyčištěna a viditelně narovnána. Díky své mimořádně nízké světlé výšce je bateriový a obratný vysavač ideální pro úklidový personál při úklidu budov nebo v hotelovém sektoru pro úklid pod postelemi a jinými zařízeními. Také praktické: rychlá a hygienická samočisticí funkce válcového kartáče, kterou lze pohodlně aktivovat nožním spínačem. Válečkovým kartáčem zachycené chlupy jsou odděleny a zbytek je pak automaticky vysán. Vypínač ON/OFF, režim eco!efficiency a LED displej zbývající doby chodu baterie na inovativní rukojeti završují stroj. Při objednávce mějte na paměti, že pro CV 30/2 Bp Adv je třeba zvlášť objednat výkonnou baterii Kärcher Battery Power+ a kompatibilní nabíječku baterií. Volitelně je k dispozici vysoce účinný filtr HEPA-14.
Charakteristické znaky a výhody
Automatické rozpoznání podlahy
Funkce samočištění kartáčového válce ovládaná nožním pedálem
Všestranné příslušenství
Multifunkční, inovativní rukojeť s LED displejem
Kompaktní konstrukce s velmi nízkou podjezdovou výškou
Bateriová platforma 36 V Kärcher Battery Power+
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Podtlak (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Množství vzduchu (l/s)
|34
|Jmenovitý příkon (W)
|420
|Hladina hluku (dB(A))
|64
|Objem nádrže (l)
|3
|Pracovní šířka (cm)
|30
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájení: / max. 32 (6,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 47 (7,5 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|44 / 68
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|9,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 310 x 1150
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Plochá hubice
- Tvrdost válečkového kartáče: středně měkký
- Množství válečkových kartáčů: 1 Kusy
- Barva válečkového kartáče: Černá
- Vyjímatelná sací trubka
- Elastická sací hadice
Vybavení
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
Videa
Oblasti použití
- Důrazně doporučeno pro aplikace v oblasti úklidu budov a hotelnictví.
Příslušenství
Náhradní díly CV 30/2 Bp Adv
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.