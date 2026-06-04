AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp Adv

Automatická detekce podlahy, funkce čištění kartáče, nízká světlá výška a povrchová hubice: CV 30/2 Bp Adv je první bateriový vysavač pro všechny koberce a tvrdé povrchy.

S extra povrchovou hubicí ve standardní výbavě: Profesionální upright akumulátorový vysavač CV 30/2 Bp Adv přesvědčí špičkovými výsledky čištění a uživatelskou přívětivostí. Bezdrátový a kompaktní 3litrový vysavač se díky automatické detekci podlahy dokonale přizpůsobí všem kobercům a tvrdým povrchům. Vlákna textilních podlah jsou důkladně vyčištěna a viditelně narovnána. Díky své mimořádně nízké světlé výšce je bateriový a obratný vysavač ideální pro úklidový personál při úklidu budov nebo v hotelovém sektoru pro úklid pod postelemi a jinými zařízeními. Také praktické: rychlá a hygienická samočisticí funkce válcového kartáče, kterou lze pohodlně aktivovat nožním spínačem. Válečkovým kartáčem zachycené chlupy jsou odděleny a zbytek je pak automaticky vysán. Vypínač ON/OFF, režim eco!efficiency a LED displej zbývající doby chodu baterie na inovativní rukojeti završují stroj. Při objednávce mějte na paměti, že pro CV 30/2 Bp Adv je třeba zvlášť objednat výkonnou baterii Kärcher Battery Power+ a kompatibilní nabíječku baterií. Volitelně je k dispozici vysoce účinný filtr HEPA-14.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp Adv: Automatické rozpoznání podlahy
Automatické rozpoznání podlahy
AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp Adv: Funkce samočištění kartáčového válce ovládaná nožním pedálem
Funkce samočištění kartáčového válce ovládaná nožním pedálem
AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp Adv: Všestranné příslušenství
Všestranné příslušenství
Multifunkční, inovativní rukojeť s LED displejem
Kompaktní konstrukce s velmi nízkou podjezdovou výškou
Bateriová platforma 36 V Kärcher Battery Power+
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Podtlak (mbar/kPa) 187 / 18,7
Množství vzduchu (l/s) 34
Jmenovitý příkon (W) 420
Hladina hluku (dB(A)) 64
Objem nádrže (l) 3
Pracovní šířka (cm) 30
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Výkon na jedno nabití baterie (m²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájení: / max. 32 (6,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 47 (7,5 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 44 / 68
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 9,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 310 x 1150

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Štěrbinová hubice
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Plochá hubice
  • Tvrdost válečkového kartáče: středně měkký
  • Množství válečkových kartáčů: 1 Kusy
  • Barva válečkového kartáče: Černá
  • Vyjímatelná sací trubka
  • Elastická sací hadice

Vybavení

  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp Adv
AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp Adv
AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp Adv

Videa

Oblasti použití
  • Důrazně doporučeno pro aplikace v oblasti úklidu budov a hotelnictví.
Příslušenství
Náhradní díly CV 30/2 Bp Adv

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.