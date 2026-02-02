Extraktor Puzzi 2/1 Bp
Maximální volnost pohybu při odstraňování skvrn až do hloubyk vláken na všech typech textilií: přenosný, výkonný 36V bateriový extrakční stroj s ergonomickou hubicí na čalounění.
Robustní, odolný a výkonný s bezkabelovou flexibilitou: náš bateriový extrakční čistič Puzzi 2/1 Bp. Tento přenosný bateriový extrakční stroj lze také použít pro bodové čištění a odstraňování skvrn, což usnadňuje práci s čerstvými nebo zaschlými skvrnami na textiliích, jako jsou čalouněné židle, pohovky, autosedačky a mnoho dalšího. Puzzi 2/1 Bp odstraňuje všechny skvrny během okamžiku díky svému vynikajícímu vysávacímu výkonu, který také zajišťuje rychlé schnutí povrchu. Díky kompaktnímu designu, nízké hmotnosti a ergonomické rukojeti se stroj snadno přenáší jednou rukou. Pro nejlepší výsledky odstraňování skvrn je čisticí roztok natlakován a nastříkán hluboko do textilních vláken, než je vysán společně s uvolněnými nečistotami. Standardně dodáváno: hubice na čalounění, nástříková/sací hadice, samostatné nádoby na čerstvou a špinavou vodu a integrovaný úložný prostor pro příslušenství. Při objednávání této verze stroje mějte na paměti, že výkonnou 36 V baterii Kärcher Battery Power+ a příslušnou rychlonabíječku je nutné objednat samostatně.
Charakteristické znaky a výhody
Vynikající výkon čištěníVynikající čištění s jasným efektem „před a po“. Vysoký podtlak pro vynikající sací výkon. Extrémně jemný a rovnoměrný rozstřik z hubice na čalounění.
Kompaktní design a vysoká mobilitaIdeální také pro stísněné prostory nebo těžko přístupná místa. Bezdrátová volnost pohybu a flexibilní použití. Díky kompaktnímu provedení lze kdekoli uskladnit.
Profesionální kvalita: obzvláště robustní a odolnéÚčinná turbína s životností až 1000 hodin. Velmi robustní a odolné membránové čerpadlo. Kompaktní, mimořádně krátká a odolná hubice na čalounění.
Plná flexibilita: Kärcher 36V bateriová platforma
- Kompatibilní: všechny 36 V baterie Kärcher Battery Power+.
- Praktické zobrazení zbývající doby chodu na samotné baterii.
- Výkonná baterie se rychle a snadno vymění.
Obzvláště uživatelsky přívětivý koncept ovládání
- Praktický otočný spínač pro zapnutí/vypnutí.
- Ergonomickou hubici na čalounění lze ovládat pouze jedním prstem.
- Nádoby lze rychle plnit a vyprazdňovat.
Ergonomicky navržená extra krátká hubice na čalounění
- Robustní design vhodný pro použití ve stísněných prostorách, jako jsou interiéry vozidel.
- Vynikající tvar postřiku se sníženou spotřebou vody.
- Ergonomický design s pohodlnou dvoudílnou rukojetí.
Snadná přeprava
- S ergonomickou rukojetí pro větší pohodlí.
- Navrženo pro nošení jednou rukou po schodech.
- Přenositelnost: např. pro čištění interiérů vozidel nebo rekreačních domů.
Vyjímatelné nádoby
- Nádrže na čerstvou a špinavou vodu jsou snadno vyjímatelné.
- Plnění vodou je rychlé díky Quick & Easy uzávěru.
- Nádrž na špinavou vodu lze snadno vyprázdnit a vyčistit.
Integrované uložení příslušenství
- Připevňuje se pomocí silné gumičky a háčku.
- Žádné riziko ztráty sací hadice a hubice na čalounění při přepravě.
- Stroj včetně příslušenství lze snadno skladovat.
Možnost: k dispozici jsou kompatibilní detergenty
- Naplňte nádobu čerstvou vodou, jak je popsáno v návodu.
- Vynikající odstraňování skvrn na čalounění a textiliích.
- Čistící roztok je extrahován a vysáván zpět společně s nečistotami.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|1,7 / 2,9
|Množství vzduchu (l/s)
|16
|Podtlak (kPa)
|16
|Úroveň nástřiku (ml/min)
|350
|Nástřikový tlak (MPa)
|0,16 - 0,22
|Výkon turbíny (W)
|350
|Výkon čerpadla (W)
|4
|Příkon (W)
|350
|Hladina hluku (dB(A))
|72
|Jmenovitý průměr - příslušenství ( )
|DN 30
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Normální režim: / 46 (7,5 Ah) Normální režim: / 37 (6,0 Ah)
|Nabíjecí proud (A)
|6
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|410 x 235 x 250
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Nástřiková sací hadice: 1.9 m
- Krátká hubice na čalounění s rukojetí
- Nádrž na čerstvou vodu
- Nádrž na špinavou vodu
- Čisticí prostředek: RM 764 N, 125 ml
Vybavení
- Přepravní zámek hadice
- Integrované uložení příslušenství
- Tryska: Hubice na čalounění (na suché vysávání), oranžový
Videa
Oblasti použití
- Odstraňování skvrn na čalounění a čalouněném nábytku
- Cílené odstranění skvrn na kobercích
- Odstraňování skvrn na textilních sedadlech vozidel
- Čištění všech textilních povrchů
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly Puzzi 2/1 Bp
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.