Maximální volnost pohybu při odstraňování skvrn až do hloubyk vláken na všech typech textilií: přenosný, výkonný 36V bateriový extrakční stroj s ergonomickou hubicí na čalounění.

Robustní, odolný a výkonný s bezkabelovou flexibilitou: náš bateriový extrakční čistič Puzzi 2/1 Bp. Tento přenosný bateriový extrakční stroj lze také použít pro bodové čištění a odstraňování skvrn, což usnadňuje práci s čerstvými nebo zaschlými skvrnami na textiliích, jako jsou čalouněné židle, pohovky, autosedačky a mnoho dalšího. Puzzi 2/1 Bp odstraňuje všechny skvrny během okamžiku díky svému vynikajícímu vysávacímu výkonu, který také zajišťuje rychlé schnutí povrchu. Díky kompaktnímu designu, nízké hmotnosti a ergonomické rukojeti se stroj snadno přenáší jednou rukou. Pro nejlepší výsledky odstraňování skvrn je čisticí roztok natlakován a nastříkán hluboko do textilních vláken, než je vysán společně s uvolněnými nečistotami. Standardně dodáváno: hubice na čalounění, nástříková/sací hadice, samostatné nádoby na čerstvou a špinavou vodu a integrovaný úložný prostor pro příslušenství. Při objednávání této verze stroje mějte na paměti, že výkonnou 36 V baterii Kärcher Battery Power+ a příslušnou rychlonabíječku je nutné objednat samostatně.

Vynikající výkon čištění
Vynikající čištění s jasným efektem „před a po“. Vysoký podtlak pro vynikající sací výkon. Extrémně jemný a rovnoměrný rozstřik z hubice na čalounění.
Ideální také pro stísněné prostory nebo těžko přístupná místa. Bezdrátová volnost pohybu a flexibilní použití. Díky kompaktnímu provedení lze kdekoli uskladnit.
Účinná turbína s životností až 1000 hodin. Velmi robustní a odolné membránové čerpadlo. Kompaktní, mimořádně krátká a odolná hubice na čalounění.
Plná flexibilita: Kärcher 36V bateriová platforma
  • Kompatibilní: všechny 36 V baterie Kärcher Battery Power+.
  • Praktické zobrazení zbývající doby chodu na samotné baterii.
  • Výkonná baterie se rychle a snadno vymění.
Obzvláště uživatelsky přívětivý koncept ovládání
  • Praktický otočný spínač pro zapnutí/vypnutí.
  • Ergonomickou hubici na čalounění lze ovládat pouze jedním prstem.
  • Nádoby lze rychle plnit a vyprazdňovat.
Ergonomicky navržená extra krátká hubice na čalounění
  • Robustní design vhodný pro použití ve stísněných prostorách, jako jsou interiéry vozidel.
  • Vynikající tvar postřiku se sníženou spotřebou vody.
  • Ergonomický design s pohodlnou dvoudílnou rukojetí.
Snadná přeprava
  • S ergonomickou rukojetí pro větší pohodlí.
  • Navrženo pro nošení jednou rukou po schodech.
  • Přenositelnost: např. pro čištění interiérů vozidel nebo rekreačních domů.
Vyjímatelné nádoby
  • Nádrže na čerstvou a špinavou vodu jsou snadno vyjímatelné.
  • Plnění vodou je rychlé díky Quick & Easy uzávěru.
  • Nádrž na špinavou vodu lze snadno vyprázdnit a vyčistit.
Integrované uložení příslušenství
  • Připevňuje se pomocí silné gumičky a háčku.
  • Žádné riziko ztráty sací hadice a hubice na čalounění při přepravě.
  • Stroj včetně příslušenství lze snadno skladovat.
Možnost: k dispozici jsou kompatibilní detergenty
  • Naplňte nádobu čerstvou vodou, jak je popsáno v návodu.
  • Vynikající odstraňování skvrn na čalounění a textiliích.
  • Čistící roztok je extrahován a vysáván zpět společně s nečistotami.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 1,7 / 2,9
Množství vzduchu (l/s) 16
Podtlak (kPa) 16
Úroveň nástřiku (ml/min) 350
Nástřikový tlak (MPa) 0,16 - 0,22
Výkon turbíny (W) 350
Výkon čerpadla (W) 4
Příkon (W) 350
Hladina hluku (dB(A)) 72
Jmenovitý průměr - příslušenství ( ) DN 30
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Normální režim: / 46 (7,5 Ah) Normální režim: / 37 (6,0 Ah)
Nabíjecí proud (A) 6
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 410 x 235 x 250

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Nástřiková sací hadice: 1.9 m
  • Krátká hubice na čalounění s rukojetí
  • Nádrž na čerstvou vodu
  • Nádrž na špinavou vodu
  • Čisticí prostředek: RM 764 N, 125 ml

Vybavení

  • Přepravní zámek hadice
  • Integrované uložení příslušenství
  • Tryska: Hubice na čalounění (na suché vysávání), oranžový
Oblasti použití
  • Odstraňování skvrn na čalounění a čalouněném nábytku
  • Cílené odstranění skvrn na kobercích
  • Odstraňování skvrn na textilních sedadlech vozidel
  • Čištění všech textilních povrchů
Náhradní díly Puzzi 2/1 Bp

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.