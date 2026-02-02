LVS 1/2 Bp
Bateriový vysavač LVS 1/2 Bp s vynikajícím sacím výkonem díky technologii cyklonového filtru. Všestranný, třístupňový nastavitelný sací výkon, HEPA 13, podlahová hubice a štěrbinová hubice.
Výkonný bateriový vysavač LVS 1/2 Bp pro vysávání suchých nečistot nabízí vynikající sací výkon. Je vybaven štěrbinovou hubicí a aktivní podlahovou hubicí pro důkladné čištění všech typů podlah a textilních povrchů. Technologie cyklónového filtru udržuje trvale vysoký sací výkon. Díky kompaktní akumulátorové konstrukci, manévrovatelnosti a všestrannosti je ideální pro hotelnictví, gastronomii, maloobchod a úklid budov - je ideální pro bodové čištění a díky neomezené volnosti pohybu je vhodný i na schody. Integrovaný filtr HEPA 13 splňuje nejvyšší hygienické standardy. Vysavač LVS 1/2 Bp se snadno ovládá: sací výkon lze regulovat ve třech stupních a v několika jednoduchých krocích se z vysavače stane ruční vysavač na čalounění a různé povrchy. Odpadní nádoba nevyžaduje žádné filtrační sáčky, šetří náklady a lze ji hygienicky vyprazdňovat. Díky výkonným 36V bateriím dosahuje vysavač vynikajících výsledků čištění. Poznámka: baterie a rychlonabíječka nejsou součástí dodávky a je nutné je objednat zvlášť.
Charakteristické znaky a výhody
Profesionální kvalita: obzvláště robustní a odolnéUnikátní technologie cyklonového filtru pro trvale vysoký sací výkon. Bezkartáčový EC motor pro dlouhou životnost a vysokou odolnost proti opotřebení. Inovativní a časově úsporný: snadno udržovatelný filtrační systém.
Vynikající výkon čištěníČištění podle potřeby: na výběr jsou tři různé režimy čištění. Účinně odstraňuje prach a nečistoty ze všech povrchů. Ideální pro bodové čištění. Neomezená volnost pohybu a dlouhý provoz díky 36V baterii.
Vysoce účinný filtr HEPA-13Pro nejvyšší bezpečnostní standardy v hygienicky citlivých oblastech. Vysoký stupeň filtrace a separace zadržuje 99,995 % drobných částic. Certifikováno v souladu s normou DIN EN 1822: 2019.
Flexibilní čištění: na výběr jsou tři provozní režimy
- Režim Power, standardní režim nebo režim eco!efficiency.
- Sací výkon zvolte podle účelu čištění.
- Režim eco!efficiency: je udržitelný a prodlužuje dobu provozu na baterii.
Praktická nádoba na odpad
- Nevyžaduje filtrační sáčky: udržitelný a snižuje zbytečné náklady.
- Lze snadno a rychle vyprázdnit, aniž by došlo k přímému kontaktu s nečistotami.
- Průhledná nádoba znamená, že stav naplnění je vždy viditelný.
Mnohočetné možnosti použití
- Vhodný pro různé podlahové krytiny a povrchy.
- Lze flexibilně používat jako ruční nebo upright vysavač.
- Ideální také pro úklid schodů.
Aktivní podlahová hubice o šířce 25 cm
- Pro hloubkové čištění vláken na textilních površích.
- Důkladně čistí vlákna textilních podlah a viditelně je narovnává.
- Vhodný také pro důkladné čištění všech typů tvrdých povrchů.
Držák na stěnu
- Úsporný na místo a snadno skladovatelný.
- Bezpečné uložení vysavače.
- Vždy po ruce.
Držák pro FlexoMate
- Úsporný na místo a snadno skladovatelný.
- Bezpečné uložení vysavače.
- Vždy po ruce.
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
- Kompatibilní: všechny 36 V baterie Kärcher Battery Power+.
- Praktické zobrazení zbývající doby chodu na samotné baterii.
- Výměna baterie je rychlá a snadná.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Objem nádrže (l)
|0,35
|Materiál nádrže
|Plast
|Hladina hluku (dB(A))
|72
|Množství vzduchu (l/s)
|15
|Jmenovitý příkon (W)
|350
|Podtlak (mbar/kPa)
|220 / 22
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Režim eco!efficiency: / cca 80 (5,0 Ah) Režim napájení: / cca 28 (5,0 Ah) Režim eco!efficiency: / cca 40 (2,5 Ah) Režim napájení: / cca 14 (2,5 Ah)
|Nabíjecí proud (A)
|2,5
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|186 x 250 x 1150
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Množství sacích trubek: 1 Kusy
- Aktivní podlahová hubice
- Štěrbinová hubice
- Ochranný filtr motoru
- Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 13
- Držák na stěnu
Vybavení
- Režim eco!efficiency
Videa
Oblasti použití
- Pro důkladné čištění všech podlah - od tvrdých podlah po koberce
- Pohodlné pro dodavatele stavebních služeb v kancelářích, na chodbách a na schodech
- Perfektně se hodí pro čištění v letadlech, autobusech a vlacích
- Ideální v hotelech a restauracích, v maloobchodě, v kinech nebo divadlech
- Speciálně navrženo pro důkladné čištění interiéru vozidla
