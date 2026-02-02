LVS 1/2 Bp

Bateriový vysavač LVS 1/2 Bp s vynikajícím sacím výkonem díky technologii cyklonového filtru. Všestranný, třístupňový nastavitelný sací výkon, HEPA 13, podlahová hubice a štěrbinová hubice.

Výkonný bateriový vysavač LVS 1/2 Bp pro vysávání suchých nečistot nabízí vynikající sací výkon. Je vybaven štěrbinovou hubicí a aktivní podlahovou hubicí pro důkladné čištění všech typů podlah a textilních povrchů. Technologie cyklónového filtru udržuje trvale vysoký sací výkon. Díky kompaktní akumulátorové konstrukci, manévrovatelnosti a všestrannosti je ideální pro hotelnictví, gastronomii, maloobchod a úklid budov - je ideální pro bodové čištění a díky neomezené volnosti pohybu je vhodný i na schody. Integrovaný filtr HEPA 13 splňuje nejvyšší hygienické standardy. Vysavač LVS 1/2 Bp se snadno ovládá: sací výkon lze regulovat ve třech stupních a v několika jednoduchých krocích se z vysavače stane ruční vysavač na čalounění a různé povrchy. Odpadní nádoba nevyžaduje žádné filtrační sáčky, šetří náklady a lze ji hygienicky vyprazdňovat. Díky výkonným 36V bateriím dosahuje vysavač vynikajících výsledků čištění. Poznámka: baterie a rychlonabíječka nejsou součástí dodávky a je nutné je objednat zvlášť.

Charakteristické znaky a výhody
LVS 1/2 Bp: Profesionální kvalita: obzvláště robustní a odolné
Unikátní technologie cyklonového filtru pro trvale vysoký sací výkon. Bezkartáčový EC motor pro dlouhou životnost a vysokou odolnost proti opotřebení. Inovativní a časově úsporný: snadno udržovatelný filtrační systém.
LVS 1/2 Bp: Vynikající výkon čištění
Čištění podle potřeby: na výběr jsou tři různé režimy čištění. Účinně odstraňuje prach a nečistoty ze všech povrchů. Ideální pro bodové čištění. Neomezená volnost pohybu a dlouhý provoz díky 36V baterii.
LVS 1/2 Bp: Vysoce účinný filtr HEPA-13
Pro nejvyšší bezpečnostní standardy v hygienicky citlivých oblastech. Vysoký stupeň filtrace a separace zadržuje 99,995 % drobných částic. Certifikováno v souladu s normou DIN EN 1822: 2019.
Flexibilní čištění: na výběr jsou tři provozní režimy
  • Režim Power, standardní režim nebo režim eco!efficiency.
  • Sací výkon zvolte podle účelu čištění.
  • Režim eco!efficiency: je udržitelný a prodlužuje dobu provozu na baterii.
Praktická nádoba na odpad
  • Nevyžaduje filtrační sáčky: udržitelný a snižuje zbytečné náklady.
  • Lze snadno a rychle vyprázdnit, aniž by došlo k přímému kontaktu s nečistotami.
  • Průhledná nádoba znamená, že stav naplnění je vždy viditelný.
Mnohočetné možnosti použití
  • Vhodný pro různé podlahové krytiny a povrchy.
  • Lze flexibilně používat jako ruční nebo upright vysavač.
  • Ideální také pro úklid schodů.
Aktivní podlahová hubice o šířce 25 cm
  • Pro hloubkové čištění vláken na textilních površích.
  • Důkladně čistí vlákna textilních podlah a viditelně je narovnává.
  • Vhodný také pro důkladné čištění všech typů tvrdých povrchů.
Držák na stěnu
  • Úsporný na místo a snadno skladovatelný.
  • Bezpečné uložení vysavače.
  • Vždy po ruce.
Držák pro FlexoMate
  • Úsporný na místo a snadno skladovatelný.
  • Bezpečné uložení vysavače.
  • Vždy po ruce.
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
  • Kompatibilní: všechny 36 V baterie Kärcher Battery Power+.
  • Praktické zobrazení zbývající doby chodu na samotné baterii.
  • Výměna baterie je rychlá a snadná.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Objem nádrže (l) 0,35
Materiál nádrže Plast
Hladina hluku (dB(A)) 72
Množství vzduchu (l/s) 15
Jmenovitý příkon (W) 350
Podtlak (mbar/kPa) 220 / 22
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Režim eco!efficiency: / cca 80 (5,0 Ah) Režim napájení: / cca 28 (5,0 Ah) Režim eco!efficiency: / cca 40 (2,5 Ah) Režim napájení: / cca 14 (2,5 Ah)
Nabíjecí proud (A) 2,5
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 186 x 250 x 1150

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Množství sacích trubek: 1 Kusy
  • Aktivní podlahová hubice
  • Štěrbinová hubice
  • Ochranný filtr motoru
  • Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 13
  • Držák na stěnu

Vybavení

  • Režim eco!efficiency
LVS 1/2 Bp
Videa

Oblasti použití
  • Pro důkladné čištění všech podlah - od tvrdých podlah po koberce
  • Pohodlné pro dodavatele stavebních služeb v kancelářích, na chodbách a na schodech
  • Perfektně se hodí pro čištění v letadlech, autobusech a vlacích
  • Ideální v hotelech a restauracích, v maloobchodě, v kinech nebo divadlech
  • Speciálně navrženo pro důkladné čištění interiéru vozidla
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LVS 1/2 Bp

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

