AKU ŘETĚZOVÁ PILA CNS 36-35 BATTERY
Bateriová řetězová pila CNS 36-35 Battery (36 = bateriová platforma 36 V, 35 = délka lišty 35 cm) s vysokou rychlostí řetězu a velkou délkou lišty je perfektně vhodná pro náročnou údržbu stromů.
Odhadovaný výkon (průměr větve 10 cm):
- Baterie 36 V / 2,5 Ah – 100 řezů
- Baterie 36 V / 5 Ah – 200 řezů
Pro bateriovou řetězovou pilu CNS 36-35 Battery nepředstavují díky vynikající rychlosti a optimální šířce řezu ani silné větve žádný problém. Systém napínání řetězu bez použití nářadí a automatické mazání řetězu zabezpečují extrémně jednoduché ovládání – pro profesionály i začátečníky. Díky brzdě řetězové pily a systému dvou vypínačů je při použití neustále zajištěná bezpečnost. Součástí dodávky je: bateriová řetězová pila, lišta, řetěz, chránič lišty a láhev s olejem.
Charakteristické znaky a výhody
Napínání řetězu bez dalšího nářadíSnadné napínání řetězu otočením napínacího šroubu
Automatické mazání řetězuPro bezúdržbové použití bateriové řetězové pily.
Ochrana proti zpětnému rázuŘetěz se okamžitě zastaví – pro maximální bezpečnost v případě zpětného rázu.
Drápkový doraz
- Bezpečné vedení a přesné řezy díky zafixování řetězové pily k řezané větvi.
Prvotřídní rychlost
- Vysoká rychlost řetězu 21 m/s – pro rychlé řezání.
Mnohostranné použití
- Lišta pily dlouhá 35 centimetrů – ideální pro veškeré klasické oblasti použití.
Bezpečnostní zablokování
- Zabraňuje neúmyslnému spuštění řetězové pily.
Průhledná nádržka na olej
- Množství oleje lze kdykoli zkontrolovat pomocí průhledného okénka.
Bezkartáčový motor
- Pro delší dobu chodu a delší životnost nářadí.
Bateriová platforma 36 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze používat i v dalších zařízeních Kärcher na platformě 36 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Lišta (cm)
|35
|Rychlost řetězu (m/s)
|21
|Rozteč řetězu
|3/8" LP
|Tloušťka článků řetězu
|1,1 mm / 0,043"
|Počet článků řetězu
|52
|Kapacita nádrže na olej (ml)
|190
|Garantovaná hladina hluku (dB(A))
|104
|Hodnota vibrací přední držadlo (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,6
|Hodnota vibrací zadní rukojeti (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|4,9
|Pohon
|Bezkartáčový motor
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|36
|Výkon na jedno nabití* (?ezy)
|max. 200 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 50 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø větví: 10 cm
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Lišta
- Pilový řetěz
- Láhev s olejem
Vybavení
- Chránič řetězu
- Napínání řetězu bez dalšího nářadí
- Automatické mazání řetězu
- Brzda řetězu
- Ukazatel množství oleje
Videa
Oblasti použití
- Větve
- Palivové dřevo
- Kácení malých stromů
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly CNS 36-35 Battery
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
Recenze blog
Přečtěte si recenzi od našeho fanouška, který AKU řetězou pilu otestoval v terénu.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.