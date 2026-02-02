BVL 5/1 Bp
Lehký aku zádový vysavač BVL 5/1 Bp si poradí i s úklidem těžko dostupných míst. Pohodlně se nosí a zaujme rovněž vysokým výkonem. Baterie ani nabíječka nejsou součástí balení.
Komfortní aku zádový vysavač BVL 5/1 Bp vám skvěle poslouží při úklidu kinosálů, dopravních prostředků i úzkých chodeb. Díky konstrukci z inovativního materiálu EPP váží pouhých 5 kg a jeho materiálové vlastnosti zároveň umožňují robustnost a odolnost. O pohon silného bezkartáčového EC motoru s příkonem 500 W se stará kvalitní 36V Li-Ion baterie. Na jejím displeji si můžete kdykoliv ověřit zbývající čas baterie v minutách. Nečistoty se pak ukládají do objemné 5l nádoby. Ergonomický nosný rám v oceněném designu vám při práci zajistí maximální komfort. Díky promyšlené konstrukci mohou zařízení pohodlně využívat praváci i leváci. Ovládací prvky zabudované v bederním pásu vám navíc umožní mít úklid pod kontrolou, aniž byste museli přístroj sundávat ze zad. Baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky, doporučujeme proto vybrané příslušenství přikoupit. Rádi vysavač na požádání doplníme také o kvalitní HEPA 14 filtr.
Charakteristické znaky a výhody
Ultralehký bateriový zádový vysavačVyrobeno z extrémně lehkého, inovativního EPP (expandovaného polypropylenu). Umožňuje ergonomickou práci. Umožňuje bezproblémovou přepravu.
Vysoce inovativní EPP (expandovaný polypropylen)Obzvláště robustní a extrémně dlouhá životnost. Ultralehký. Extrémně šetrné k životnímu prostředí, protože je 100% recyklovatelné.
Skvělá ergonomie.Nosný rám extrémně pohodlný i při delším používání. Panel obsluhy na bederním pásu umožňuje pohodlné řízení a kontrolu všech funkcí. Sací hadici lze připojit odlišně pro praváky a leváky.
Bezkartáčový pohon EC.
- Vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost.
- Umožňuje dlouhé pracovní nasazení a zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Režim eco!efficiency
- Režim eco!efficiency snižuje potřebu energie a hlučnost vysavače a prodlužuje dobu chodu baterie.
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
- Rychlá výměna baterie pro jiná zařízení podle potřeby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnost práce.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Objem nádrže (l)
|5
|Hladina hluku (dB(A))
|65
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|500
|Podtlak (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 150 (6,0 Ah) / cca 200 (7,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájení: / max. 22 (6,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 64 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 30 (7,5 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|44 / 68
|Nabíjecí proud (A)
|6
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|220 x 320 x 510
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Délka sací hadice: 1 m
- Typ sací hadice: s kolenem
- Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
- Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sací trubice, materiál: Ocel, pochromovaná
- Přepínatelná podlahová hubice
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Štěrbinová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
Vybavení
- Režim eco!efficiency
- Nosný rám
Videa
Oblasti použití
- Perfektně se hodí pro čištění v letadlech, autobusech a vlacích
- Ideální v hotelech a restauracích, v maloobchodě, v kinech nebo divadlech
- Pohodlné pro dodavatele stavebních služeb v kancelářích, na chodbách a na schodech
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly BVL 5/1 Bp
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.