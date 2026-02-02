NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HGE 36-60 BATTERY SET
AKU nůžky na živý plot HGE 36-60 Battery Set (36 = bateriová platforma 36 V, 60 = řezná delka 60 cm) včetně baterie 36 V a rychlonabíječky, s rukojetí otočnou o 180°, sběrnou lištou a dvoustupňovou regulací rychlosti.
Odhadovaný výkon (výška živého plotu 1 m, jednostranný řez): 600 m
Aku nůžky na živý plot HGE 36-60 Battery Set vám bude závidět i profesionální zahradník. Nepotřebují žádné kabely a snadno se ovládají. Ergonomicky tvarovaná rukojeť padne dobře do ruky a dá se natočit podle aktuální potřeby až o 180 stupňů. Jednoduše na ní navolíte také rychlost řezu. Nechybí ani funkce bezpečnostního zapínání, která brání neúmyslnému spuštění nůžek. Laserem řezaná lišta zaručuje rychlý a přesný střih. Precizně upraví křoviny ze všech stran a díky funkci řezání a antiblokovacímu systému zvládne i silnější větve. Odřezky shrnuje na zem praktická sběrná lišta, díky které nebudou zbytky uvázlé na keřích. Docílíte tak dokonalých výsledků a úklid po práci bude navíc jednodušší. Snazší práci okolo zdí a zahradní branky zajistí chránič špičky lišty, který obsahuje i očko pro jednoduché zavěšení na zeď. Na jedno nabití stroj ostříhá až 600 m živého plotu. Na přehledném displeji baterie si můžete kdykoliv zkontrolovat zbývající čas baterie.
Charakteristické znaky a výhody
Dvoustupňová regulace rychlostiV závislosti na použití lze zvolit mezi maximální rychlostí a maximální sílou. Stupeň 1: vysoká rychlost. Ideální pro přesný tvarovací střih. Stupeň 2: velká síla. Ideální pro zmlazovací řez silnějších větví a silných živých plotů.
Otočná rukojeťRukojeť lze pro pohodlný pracovní postoj otočit v několika stupních o 180°.
Sběrná lištaPřemisťuje ostříhané části živého plotu, které by jinak padaly do plotu, pohodlně na zem před uživatele.
Funkce řezání
- Obzvláště praktické u živých plotů s jednotlivými silnějšími větvemi.
Lišta řezaná laserem a broušená diamantem
- Lišta zabezpečuje přesný výsledek stříhání.
Ergonomická rukojeť
- Pro příjemné a bezpečné držení i při delší práci.
Kontrolní stráž
- Chrání ostří a předchází poškození budov a země.
- S integrovaným zavěšením pro praktické uložení na zeď.
Bezpečnostní zapínání dvěma rukama
- Proti neúmyslnému spuštění plotových nůžek.
Bateriová platforma 36 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze používat i v dalších zařízeních Kärcher na platformě 36 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Řezná délka (cm)
|60
|Rozteč zubů (mm)
|26
|Regulace rychlosti
|ano
|Rychlostní stupně
|2
|Rychlost nože (?ezy/min)
|Úroveň 1: 2700 / Úroveň 2: 760
|Typ čepele
|laserem broušené, diamantové broušení
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabití* (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 85 (2,5 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|48 / 78
|Nabíjecí proud (A)
|2,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Výška živého plotu: 1 m, stříhání z jedné strany na stupeň 1
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 36 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií: 36 V Battery Power rychlonabíječka (1 ks)
- Ochrana čepele
- Sběrná lišta
Vybavení
- Rukojeť: otočný
- Funkce řezání
- Kontrolní stráž
- Závěsné oko
Videa
Oblasti použití
- Živé ploty, keře
- Keře
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly HGE 36-60 Battery Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.