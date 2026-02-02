NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HGE 36-60 BATTERY SET

AKU nůžky na živý plot HGE 36-60 Battery Set (36 = bateriová platforma 36 V, 60 = řezná delka 60 cm) včetně baterie 36 V a rychlonabíječky, s rukojetí otočnou o 180°, sběrnou lištou a dvoustupňovou regulací rychlosti.

Odhadovaný výkon (výška živého plotu 1 m, jednostranný řez): 600 m

Aku nůžky na živý plot HGE 36-60 Battery Set vám bude závidět i profesionální zahradník. Nepotřebují žádné kabely a snadno se ovládají. Ergonomicky tvarovaná rukojeť padne dobře do ruky a dá se natočit podle aktuální potřeby až o 180 stupňů. Jednoduše na ní navolíte také rychlost řezu. Nechybí ani funkce bezpečnostního zapínání, která brání neúmyslnému spuštění nůžek. Laserem řezaná lišta zaručuje rychlý a přesný střih. Precizně upraví křoviny ze všech stran a díky funkci řezání a antiblokovacímu systému zvládne i silnější větve. Odřezky shrnuje na zem praktická sběrná lišta, díky které nebudou zbytky uvázlé na keřích. Docílíte tak dokonalých výsledků a úklid po práci bude navíc jednodušší. Snazší práci okolo zdí a zahradní branky zajistí chránič špičky lišty, který obsahuje i očko pro jednoduché zavěšení na zeď. Na jedno nabití stroj ostříhá až 600 m živého plotu. Na přehledném displeji baterie si můžete kdykoliv zkontrolovat zbývající čas baterie.

Charakteristické znaky a výhody
Dvoustupňová regulace rychlosti
Dvoustupňová regulace rychlosti
V závislosti na použití lze zvolit mezi maximální rychlostí a maximální sílou. Stupeň 1: vysoká rychlost. Ideální pro přesný tvarovací střih. Stupeň 2: velká síla. Ideální pro zmlazovací řez silnějších větví a silných živých plotů.
Otočná rukojeť
Otočná rukojeť
Rukojeť lze pro pohodlný pracovní postoj otočit v několika stupních o 180°.
Sběrná lišta
Sběrná lišta
Přemisťuje ostříhané části živého plotu, které by jinak padaly do plotu, pohodlně na zem před uživatele.
Funkce řezání
  • Obzvláště praktické u živých plotů s jednotlivými silnějšími větvemi.
Lišta řezaná laserem a broušená diamantem
  • Lišta zabezpečuje přesný výsledek stříhání.
Ergonomická rukojeť
  • Pro příjemné a bezpečné držení i při delší práci.
Kontrolní stráž
  • Chrání ostří a předchází poškození budov a země.
  • S integrovaným zavěšením pro praktické uložení na zeď.
Bezpečnostní zapínání dvěma rukama
  • Proti neúmyslnému spuštění plotových nůžek.
Bateriová platforma 36 V Kärcher Battery Power
  • Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
  • Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
  • Výměnnou baterii lze používat i v dalších zařízeních Kärcher na platformě 36 V Battery Power.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Řezná délka (cm) 60
Rozteč zubů (mm) 26
Regulace rychlosti ano
Rychlostní stupně 2
Rychlost nože (?ezy/min) Úroveň 1: 2700 / Úroveň 2: 760
Typ čepele laserem broušené, diamantové broušení
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 36
Kapacita (Ah) 2,5
Výkon na jedno nabití* (m) max. 600 (2,5 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 85 (2,5 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 48 / 78
Nabíjecí proud (A) 2,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1077 x 213 x 183

* Výška živého plotu: 1 m, stříhání z jedné strany na stupeň 1

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Baterie: 36 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
  • Nabíječka baterií: 36 V Battery Power rychlonabíječka (1 ks)
  • Ochrana čepele
  • Sběrná lišta

Vybavení

  • Rukojeť: otočný
  • Funkce řezání
  • Kontrolní stráž
  • Závěsné oko
Videa

Oblasti použití
  • Živé ploty, keře
  • Keře
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly HGE 36-60 Battery Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

