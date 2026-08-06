Extraktor Puzzi 9/1 Bp Adv
Všestranný aku extraktor Puzzi 9/1 Bp Adv zajistí hloubkové čištění koberců i sedaček. Navíc je velmi tichý. Baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky.
Jedinečný aku extraktor Puzzi 9/1 Bp Adv se postará o důkladný úklid všech textilních povrchů ve vašem hotelu. Osvědčí se také v interiérech vozů i v dalších odvětví jako pohostinství nebo čištění budov. Patří mezi první aku extraktory v profesionální třídě, díky čemuž nabízí maximální flexibilitu. Díky vysokému nástřikovému tlaku vypláchne nečistoty i z hloubky vláken a zanechá koberce i čalounění opravdu čisté. Pracuje efektivně a tiše, takže zbytečně neruší vaše hosty. Při úklidu vám nepřekážejí žádné kabely a přístroj navíc snadno přemístíte i v jedné ruce. Výkon zajišťuje silná 36V baterie s ukazatelem stavu nabití. Extraktor snadno zapnete i nohou, takže při úklidu nenamáháte záda. Špinavá voda odtéká do objemné 7l nádrže, kterou po práci snadno vyjmete a vylijete do umyvadla. Příslušenství navíc jednoduše uchytíte na těle přístroje, takže se zařízení lehce skladuje. Součástí balení je jak hubice na čalounění, tak koberce. Baterie ani rychlonabíječka nejsou součástí dodávky. Pokud již vlastníte jakýkoliv stroj Kärcher o platformě 36 V, můžete baterie kombinovat. Pokud ne, je třeba set baterie s nabíječkou koupit zvlášť nebo si vybrat stejný stroj, který již tento set obsahuje.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonná 36V baterie Kärcher Battery Power+
Odolný, robustní design stroje
Kompletní sada příslušenství pro čištění koberců
Vyjímatelný kontejner 2 v 1
Ergonomické držadlo
Integrované uložení příslušenství
Praktická hubice na čalounění
Nízká hmotnost
Nízká provozní hlučnost
Komfortní systém 2 v 1 s integrovanou sací hadicí k nástřiku
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Plošný výkon (m²/h)
|12 - 18
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|9 / 7
|Množství vzduchu (l/s)
|57
|Podtlak (kPa)
|15
|Úroveň nástřiku (l/min)
|0,5
|Nástřikový tlak (MPa)
|0,16 - 0,22
|Výkon turbíny (W)
|550
|Výkon čerpadla (W)
|4
|Příkon (W)
|575
|Hladina hluku (dB(A))
|70
|Jmenovitý průměr - příslušenství ( )
|DN 32
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|58 / 81
|Nabíjecí proud (A)
|6
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|13
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|540 x 332 x 460
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Nástřiková sací hadice: 2.5 m
- Nástřiková/sací trubice: 1 Kusy, 700 mm, Kov
- Ochranný filtr motoru
- Filtr na čerstvou vodu
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Úložný prostor pro RM tablety
- odnímatelná nádoba 2 v 1 na čerstvou/špinavou vodu
- Čisticí prostředek: RM 760 tablety, 2 Karty
- Nástřiková/sací pistole
Vybavení
- Přepravní zámek hadice
- Integrované uložení příslušenství
Videa
Oblasti použití
- Pro intenzivní čištění čalounění a čalouněného nábytku do hloubky vláken
- Pro čištění a cílené odstraňování skvrn na kobercích
- K čištění všech textilních povrchů – včetně interiérů automobilů
- Pro intenzivní čištění čalouněných autosedaček do hloubky vláken
- Pro cílené čištění menších kobercových ploch do hloubky vláken
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly Puzzi 9/1 Bp Adv
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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