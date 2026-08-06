T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further

T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further je limitovaná edice bateriového vysavače na suché vysávání, který je vyroben z 45 % recyklovaného plastu¹⁾ a je dodáván s 10 vliesovými filtračními sáčky.

Limitovaná edice černého bateriového vysavače T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further, vyrobeného z 45 % recyklovaného plastu¹⁾, je dodáván s exkluzivním příslušenstvím, a to 10 vliesovými filtračními sáčky. Vysavač kombinuje udržitelnost, robustnost, prvotřídní sací výkon a působivý poměr ceny a výkonu. Je vybaven filtrem HEPA 14 a splňuje nejvyšší hygienické standardy v oblastech s obzvláště vysokými požadavky. Výkonné baterie Kärcher Battery Power+ (36 V) poskytují vynikající výsledky čištění, zatímco hladina provozního hluku pouhých 57 dB(A) umožňuje použití i v hlukově citlivých prostředích. Kompaktní, stabilní a ovladatelný, má 10litrový kontejner, který umožňuje delší intervaly čištění. Sklopná rukojeť umožňuje ergonomickou přepravu a štěrbinová hubice a hubice na čalounění jsou vždy po ruce na stroji. Součástí dodávky je sací hadice, antistatické koleno, lehká, výškově nastavitelná teleskopická sací trubka z hliníku, přepínatelná podlahová hubice, hubice na parkety, štěrbinová hubice, hubice na čalounění, filtr HEPA 14 a 10 vliesových filtračních sáčků. Baterie a rychlonabíječka se prodávají samostatně.

Charakteristické znaky a výhody
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further: Vysoce účinný filtr HEPA 14
Vysoce účinný filtr HEPA 14
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further: Eco!Mode
Eco!Mode
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further: Udržitelnost
Udržitelnost
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Nízká provozní hlučnost pouhých 57 dB(A)
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
Nízká hmotnost
Rozsáhlý sortiment příslušenství v rámci dodávky
Integrované uložení příslušenství
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Objem nádrže (l) 10
Materiál nádrže Plast s recyklovaným materiálem
Hladina hluku (dB(A)) 57
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 500
Podtlak (mbar/kPa) 223 / 22
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 150 (7,5 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Režim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 31 (7,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájení: / max. 22 (6,0 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 58 / 81
Nabíjecí proud (A) 6
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 440 x 250 x 355

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
  • Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopická sací trubice, materiál: Hliník
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Hubice na parkety
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Štěrbinová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 10 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 14
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Režim eco!efficiency
  • Skládací ergonomická rukojeť
  • Integrované uložení příslušenství
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Oblasti použití
  • Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercové podlahy
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.