AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp

První profesionální bateriový upright kartáčový vysavač na všechny koberce i tvrdé povrchy: CV 30/2 Bp. S automatickým rozpoznáním podlahy, nízkou světlou výškou a funkcí čištění kartáče.

CV 30/2 Bp, s objemem nádoby 3 litry, je prvním bateriovým upright kartáčovým vysavačem pro profesionální čištění všech kobercových a tvrdých ploch. Díky automatickému rozpoznání podlahy se dokonale přizpůsobí podlahové krytině. Výkonný kartáč čistí do hloubky vláken textilních podlah a viditelně je rovná. Díky jeho mimořádně nízké světlé výšce můžete čistit s kompaktním a obratným akumulátorovým kartáčovým vysavačem bez námahy i pod postelemi a ostatním vybavením. Díky tomu je vhodný pro pracovníky úklidových firem při čištění v budovách nebo v hotelnictví. Další výhodu představuje rychlá a hygienická funkce samočištění kartáčového válce. Vlasy zachycené kartáčovým válcem se oddělí stisknutím nožního pedálu a zbytky automaticky odsají. Kartáčový vysavač CV 30/2 Bp bez překážejícího kabelu je koncipován velmi přívětivě pro uživatele a disponuje inovativní rukojetí vybavenou vypínačem, režimem eco!efficiency a LED displejem se zobrazením zbývajícího času baterie. U tohoto provedení doporučujeme samostatně objednat výkonnou baterii Kärcher Battery Power+ a příslušnou nabíječku. Navíc můžete zvolit vysoce účinný filtr HEPA 14.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp: Automatické rozpoznání podlahy
Automatické rozpoznání podlahy
AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp: Funkce samočištění kartáčového válce ovládaná nožním pedálem
Funkce samočištění kartáčového válce ovládaná nožním pedálem
AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp: Multifunkční, inovativní rukojeť s LED displejem
Multifunkční, inovativní rukojeť s LED displejem
Kompaktní konstrukce s velmi nízkou podjezdovou výškou
Bateriová platforma 36 V Kärcher Battery Power+
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Podtlak (mbar/kPa) 187 / 18,7
Množství vzduchu (l/s) 34
Jmenovitý příkon (W) 420
Hladina hluku (dB(A)) 64
Objem nádrže (l) 3
Pracovní šířka (cm) 30
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Výkon na jedno nabití baterie (m²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájení: / max. 32 (6,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 47 (7,5 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 44 / 68
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 9,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 310 x 1150

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Štěrbinová hubice
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Tvrdost válečkového kartáče: středně měkký
  • Množství válečkových kartáčů: 1 Kusy
  • Barva válečkového kartáče: Černá
  • Vyjímatelná sací trubka
  • Elastická sací hadice

Vybavení

  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp
AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp
AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp

Videa

Oblasti použití
  • Důrazně doporučeno pro aplikace v oblasti úklidu budov a hotelnictví.
  • Pro důkladné čištění všech podlah - od tvrdých podlah po koberce
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly CV 30/2 Bp

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.