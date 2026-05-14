AKU Kartáčový kobercový vysavač CV 30/2 Bp
První profesionální bateriový upright kartáčový vysavač na všechny koberce i tvrdé povrchy: CV 30/2 Bp. S automatickým rozpoznáním podlahy, nízkou světlou výškou a funkcí čištění kartáče.
CV 30/2 Bp, s objemem nádoby 3 litry, je prvním bateriovým upright kartáčovým vysavačem pro profesionální čištění všech kobercových a tvrdých ploch. Díky automatickému rozpoznání podlahy se dokonale přizpůsobí podlahové krytině. Výkonný kartáč čistí do hloubky vláken textilních podlah a viditelně je rovná. Díky jeho mimořádně nízké světlé výšce můžete čistit s kompaktním a obratným akumulátorovým kartáčovým vysavačem bez námahy i pod postelemi a ostatním vybavením. Díky tomu je vhodný pro pracovníky úklidových firem při čištění v budovách nebo v hotelnictví. Další výhodu představuje rychlá a hygienická funkce samočištění kartáčového válce. Vlasy zachycené kartáčovým válcem se oddělí stisknutím nožního pedálu a zbytky automaticky odsají. Kartáčový vysavač CV 30/2 Bp bez překážejícího kabelu je koncipován velmi přívětivě pro uživatele a disponuje inovativní rukojetí vybavenou vypínačem, režimem eco!efficiency a LED displejem se zobrazením zbývajícího času baterie. U tohoto provedení doporučujeme samostatně objednat výkonnou baterii Kärcher Battery Power+ a příslušnou nabíječku. Navíc můžete zvolit vysoce účinný filtr HEPA 14.
Charakteristické znaky a výhody
Automatické rozpoznání podlahy
Funkce samočištění kartáčového válce ovládaná nožním pedálem
Multifunkční, inovativní rukojeť s LED displejem
Kompaktní konstrukce s velmi nízkou podjezdovou výškou
Bateriová platforma 36 V Kärcher Battery Power+
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Podtlak (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Množství vzduchu (l/s)
|34
|Jmenovitý příkon (W)
|420
|Hladina hluku (dB(A))
|64
|Objem nádrže (l)
|3
|Pracovní šířka (cm)
|30
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájení: / max. 32 (6,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 67 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 47 (7,5 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|44 / 68
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|9,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 310 x 1150
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Tvrdost válečkového kartáče: středně měkký
- Množství válečkových kartáčů: 1 Kusy
- Barva válečkového kartáče: Černá
- Vyjímatelná sací trubka
- Elastická sací hadice
Vybavení
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
Oblasti použití
- Důrazně doporučeno pro aplikace v oblasti úklidu budov a hotelnictví.
- Pro důkladné čištění všech podlah - od tvrdých podlah po koberce
Náhradní díly CV 30/2 Bp
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.